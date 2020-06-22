孔灵芝：加强县域慢病管理中心建设 早日实现“大病不出县”

6月21日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“战‘疫’大考 县域医院管理再提升”研讨会召开，与会嘉宾重点围绕我国县域医疗机构现状以及发展创新方面话题进行探讨，为县域医疗机构的发展建言献策。中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝在会上提出，面对战“疫”大考，更要提升县域医疗的防治能力，平时基层防控网底筑得越牢，战时才能防得住，打得赢。同时也要加强县域慢病管理中心建设，早日实现“大病不出县”。

“2018年5月，中国县域医院院长联盟在国家卫健委疾病控制局、医政医管局和基层卫生司的支持下，由王陇德院士、葛均波院士、王辰院士、宁光院士、赫捷院士、霍勇教授联合发起。”孔灵芝介绍，联盟成立两年以来，始终围绕提升县域医疗能力，实现“大病不出县”的医改目标，以解决县域医疗发展现状、提升县域专科能力建设、建立慢病管理体系和搭建会员沟通平台等为核心开展工作，并取得了阶段性成果。

在国家大力推进分级诊疗制度，建立紧密型医共体和医保支付改革的政策大背景下，慢病管理受到越来越多的关注。“联盟在县域医疗机构广泛建立了卒中中心、胸痛中心等急救体系和专科体系的基础上，适时推出了慢病管理中心的建设，形成患者急性救治与长期随访管理的闭环和救急病、管慢病相互衔接与支撑的慢病综合管理体系。”孔灵芝强调，只有把平时的慢病管理做好，才能保证战时慢病患者的医疗需求，避免挤兑宝贵的医疗资源，因此必须形成完善的、平战结合的转换和衔接机制。

“做好慢病管理，一方面要注重基层医疗服务能力的提升，另一方面也要发挥互联网医疗优势，强化互联网医疗的进一步发展和规范。”孔灵芝说。