夏至时节：口渴才喝水、只喝白开水……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生避坑指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院妇科主任医师杨巧慧，为网友解答夏至时节相关注意事项。

夏至是二十四节气中第十个节气，此时阳气最旺而阴气开始有所生长。暑热或者暑湿容易损伤人体脾胃功能，对于素体虚弱的人来说，更容易出现脾胃损伤，引起倦怠乏力、身热心烦、食欲不振、腹胀腹泻等症状。

杨巧慧表示，这一时期，养生要顺应阳盛于外的特点，适当升发阳气，不要损伤阳气。在平时，要注意及时补充水分，高温作业或者户外作业时尽量避开太阳直晒的时候，汗出多时可适当补充盐分。

【不口渴，就不需要喝水吗？】

在夏季，即使还没有感到口渴，也应适当补充水分。盛夏时节，由于出汗多，血液易浓缩，人们在睡眠或安静等血流缓慢的条件下，容易形成血栓，尤其是高血压患者，发生心肌梗死、脑血管栓塞的概率会明显高于他人。

因此，要重视水分补充，即使还没有感到口渴，也要适当补充些水分，特别是出汗多的情况下，更应及时补充水分，以稀释血液，降低血栓形成的概率。

【解暑消渴，只喝白开水就够了吗？】

夏天气温高、出汗多，大量出汗容易带走体内的盐分，使体内的渗透压失去平衡。此时，喝下去的水无法在细胞内停留，只能随汗液排出，排汗又会继续带走盐分，形成白开水喝得越多，汗出得越多，盐分丢失得越多的恶性循环，可能会引起肌肉无力、疼痛，甚至抽搐等。

所以，在高温作业、户外作业、高强度运动等情况下，需大量饮水时，可加入适量的盐，更利于补充水分。

【图干净，可以频繁洗澡吗？】

夏季炎热潮湿，每天温水洗澡，不仅可洗掉汗水、污垢，还能加快血液循环、消除疲劳、增强抵抗力。为了更干净，有些人会增加洗澡的频次，甚至一天多次洗澡。尤其是女性，平时喜欢穿热裤等紧身衣物，闷热不透气，所以洗澡次数也会更多，皮肤长期处于束缚闷热和过度清洁交替中，很容易出现不良反应，尤其是隐私部位，极易发生炎症。

建议衣着宽松、透气，适度洗澡，如有问题，需及时就医。

【保健小知识】

夏日炎热，腠理开泄，易受风寒湿邪侵袭，出汗或者睡眠时不宜风扇直吹。有空调的房间，室内外温差不宜过大，不宜夜晚露宿，避免寒邪侵袭，引发感冒、关节疼痛等。这一时期，受暑热刺激，大多数人胃肠功能相对减弱，建议以易消化、富含维生素的食物为主，多食酸味以固表，多食咸味以补心，适当食苦味以泄火。

合理锻炼有助于人体阳气升发，此时宜选清晨或傍晚，天气相对凉爽，场地宜选择水边、公园、庭院等空气新鲜的地方，以散步、慢跑、太极拳、广播操为宜。要合理安排午休时间，以避免炎热之势，恢复精力，上午9点左右可到户外进行日光浴，不仅杀菌消毒，还对心肺功能、循环功能及补钙等都有积极作用。

总之，夏至养生要注意保护阳气，顺应阳气升发之机，不要贪凉，保持心情舒畅，合理安排起居，适当锻炼，科学养生。