养胃护心！学习穴位按摩打通健康养生“筋络”

编者按：中医认为，经络腧穴作为中医学的重要组成部分，千百年来，不仅在疾病治疗方面疗效卓著，而且在养生保健方面也同样发挥着重要的作用。中医可以通过针灸、推拿、点按、艾灸、刮痧、贴敷等方法刺激体表特定的穴位，来激发经络之气，以起到通经活络、调节人体脏腑气血功能的作用，达到预防保健、强身健体和延年益寿的目的。穴位保健是一种简单、方便且行之有效的保健方法，

高血压：百会与太冲穴

穴位选择：1.百会穴，位于头顶正中线与两耳尖连线交叉处，可以通过两耳角直上连线中点来简易取穴。2.太冲穴，位于位于足背侧，第一、二跖骨结合部之前凹陷处。拇趾、次趾夹缝向脚背方向二横指，即是太冲穴。

按摩方法：力度由轻到重，循序渐进，以局部出现酸、麻、胀、痛和(或)发热为准。每穴每次按揉5分钟，每日早晚各1次。

专家提醒，高血压患者可按摩穴位辅助治疗，但千万不要擅自停药。此外，在情绪激动或者身体不适、漏服降压药等情况下，一些患者血压会突然升高，常伴随头晕、头胀痛，有的可能还会出现恶心、胸闷等症状。这时不论是高血压病人还是家属都会比较紧张，反复地量血压，殊不知，紧张的情绪会导致血压居高不下或越量越高。一般建议，在这种情况下，第一时间测量血压是正确的。如果血压在160/100毫米汞柱以下，大可不必紧张，尽量放松，在床上静卧休息，按摩上述穴位，多数情况血压会逐渐降下来。如果血压超160/100毫米汞柱，建议口服降压药，然后静卧休息并进行穴位按摩。如果血压超过180/100毫米汞柱，出现恶心呕吐或胸痛、喘憋等症状时，应马上就医。

心绞痛：内关、神门、檀中穴

心绞痛患者在大量体力活动时，可能会出现胸闷、胸痛、气短等症状，穴位按摩能扩张血管，改善心肌供血，缓解症状。

穴位选择：1.内关穴，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。寻找这个穴位时，我们先用力攥紧左拳，将右手食指、中指、无名指并拢，无名指放在左手腕横纹上，右手食指和左手手腕上凸起的两根筋相交叉点就是内关穴。2.神门穴，位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。3.膻中穴：在体前正中线，两乳头连线之中点。

按摩方法：将拇指或食指指峰(避免用指甲用力掐按皮肤)放于穴位上，先揉后按，以向下按压为主，左右交替进行。力度由轻至重，以使其穴位产生酸、麻、胀、痛、热等效应为度。每天上下午各进行一次，每穴按摩2~3分钟。该方法适合冠心病患者日常保健或心绞痛发作时进行。但是，如果心绞痛发作时胸痛程度重，持续时间超过5分钟，建议立即含服硝酸甘油、速效救心丸等急救药物，若胸痛持续不缓解，应马上就医。

心律失常：神门、郄门、内关穴

穴位选择：郄门穴，在腕横纹上5寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。大致相当于腕横纹和肘横纹中点，两条肌腱中间，神门、内关穴位置如前所述。

按摩方法：将拇指或食指指峰(避免用指甲用力掐按皮肤)放于穴位上，先揉后按，以向下按压为主，左右交替进行。力度由轻至重，以使其穴位产生酸、麻、胀、痛、热等效应为度。每天上下午各进行一次，每穴按摩2~3分钟。郄门穴位置较深，按压时力度要稍重，按压的时间可以延长至每次5分钟。

专家提醒，心律失常分很多种类型，有些患者伴有较重器质性心脏病，如冠心病、心肌病、心力衰竭等或患有甲状腺疾病，还有些心律失常会危及生命，如室性心动过速、室扑、室颤等，这时需就医。

明目醒脑：风池穴

风池穴位于后颈部，后头骨下，两条大筋外缘陷窝处，与耳垂齐平，常与攒竹穴、太阳穴、睛明穴、四白穴等配合，治疗眼部疾病，缓解眼部症状。按揉以上穴位，同时配合颈椎矫治，对治疗近视眼有很好的疗效。此外，按揉风池穴和周围肌肉，可以有效地缓解颈椎病、外感风寒、内外风邪引发的头痛，以及长时间低头工作导致的颈部疲劳。工作间隙，轻叩风池穴，可起到提神醒脑、消除疲劳的作用。

养胃：中脘穴

中脘穴在腹部正中线上，胸骨下端与肚脐连接线中点处，按压时会有酸痛感。胃不好的人可以常按中脘穴。急性胃刺痛患者可点按中脘穴，用手指按压10秒，松开，再压，如此反复，三五分钟就可缓解症状；慢性胃不适患者可按揉中脘穴，用手掌轻揉，可促进消化；急性胃肠炎患者在按揉中脘穴的同时，还可以按揉天枢穴(位于肚脐旁2寸处)、大巨穴(位于脐下2寸旁开2寸)配合治疗。

补肾固元：关元穴

肚脐以下3寸(约为除拇指外四根手指并拢的宽度)处就是关元穴。按揉关元穴可补充肾气，延缓衰老。对男性来说，按揉关元穴可以缓解肾虚、腰酸、掉发等问题。对女性来说，按揉关元穴可以治疗和缓解很多妇科病。按揉关元穴前，要先搓热手掌，将掌心对准腹部的关元穴做搓揉的动作，由轻到重，直到感觉发热。

养护心脏：内关穴

伸开手臂，掌心向上，握拳并抬起手腕，可以看到手臂中间有两条筋，内关穴就在离手腕距离两个手指宽的两条筋之间。按揉内关穴有助于血气畅通，用大拇指垂直往下按，每次按揉3分钟左右，直至局部感到酸麻。除了保护心脏，内关穴还是个救急的穴位，在病人突发心脏病时，先让病人平躺，在等待急救期间，配合按揉内关穴可起到缓解疼痛的效果。此外，按揉内关穴还能缓解头疼、口干、嗓子疼、颈椎病、肩周炎、腰部疼痛等病症。

清热止痛：合谷穴

合谷穴又称虎口，位于拇指和食指合拢后，隆起肌肉最高处。合谷穴有清热解表、镇静止痛的作用，对头面部疾病，有很好的缓解和治疗作用。由于风热感冒引起的头痛发烧、上火牙疼，吃了药不能马上见效，均可通过指压合谷穴来缓解，力道以感到酸、麻、胀为宜。如果伴有发烧，可用瓷汤勺刮颈后部皮肤或用手指揪拉周围皮肤，直到发红发紫，有助于排出热毒，较快退烧。

解腰背酸痛：委中穴

委中穴位于膝内窝腘窝处中点。中医讲，“腰背委中求”，长期久坐、姿势不当造成腰背和肩膀不舒服的上班族或常感腰酸背痛的老年人，常按委中穴可以通畅腰背气血。按揉委中穴时，力度以稍感酸痛为宜，一压一松为1次，一般可连续按压20次左右。值得提醒的是，肾虚引起的腰痛还是要以补肾为本。

舒筋活络：阳陵泉穴

阳陵泉在小腿上，找它的时候要端坐不动，用手摸腿，膝关节外下方有一个突起，叫腓骨小头，腓骨小头前下方的凹陷就是阳陵泉的位置。平时按揉阳陵泉，再配合活动肩膀，可以缓解肩膀周围的疼痛。此外，阳陵泉还对乳房胀痛、两肋胀痛，肋间神经痛有缓解作用。

“全能”穴：足三里

民间一直有“常按足三里，胜吃老母鸡”的说法，足三里的位置在外膝盖窝下方3寸。中医有“肚腹三里留”的要诀，说的是，如果我们有肚腹部的疾病，如慢性胃肠炎、慢性腹泻、胃寒等，都可以按揉足三里。另外，足三里对高血压、冠心病、肺心病、脑出血、动脉硬化等心脑血管疾病也有很好的预防作用。白领和亚健康人群，每天按压足三里10分钟，能减轻工作压力，缓解疲劳。

滋阴养颜：三阴交

三阴交被称为女人的穴位，位于小腿内侧，脚踝骨的最高点往上3寸处。按揉三阴交，有助于打通人体淤塞，保养子宫和卵巢，还有调月经、除斑、祛皱、祛痘，治疗皮肤过敏、皮炎、湿疹的作用。从经期前三天开始，每天按揉三阴交，坚持三个月，可以缓解月经不调、痛经等问题。按揉时，将拇指直立放在穴位上，先向下按压再揉，每次1分钟左右，停歇后再揉。因为按揉三阴交有调畅人体气血运转的作用，所以不适合孕妇。

安神健体：涌泉穴

涌泉穴为肾经之首，位于足底，在足掌的前1/3、弯屈脚趾时的凹陷处。民间有“三里涌泉穴，长寿妙中诀；睡前按百次，健脾益精血”的说法。每天洗脚后，用双手大拇指摩搓两足底涌泉穴10分钟左右，有助睡眠。神经衰弱的人，可将时间延长为半个小时。天气转暖后，可赤脚或穿袜在鹅卵石路上散步，刺激涌泉穴。

气喘揉膻中穴

如果感觉胸闷、憋气，最容易产生反应的叫膻中穴。膻中属于任脉穴，位于胸前正中线上，两乳头之间。如果有上述症状，膻中穴的痛感会非常强。此时可以用拇指按揉，按揉后能够产生疼痛感，疼痛的刺激再加上穴位行气的作用，可以达到宽胸理气的效果，缓解胸闷、哮喘等症状。

经常与膻中穴一起搭配按摩的是内关穴，内关穴属于心包经，心包经能够宽胸、理气、强心，和膻中穴搭配有事半功倍的效果。内关穴位于前臂，在腕横纹上2寸，桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间，仰掌取穴。也可以用来缓解中暑、晕车船。按揉此穴不必太大力气，稍微有酸胀感即可。

痛经按十七椎

痛经是女性常见的一种妇科疾病，在中医临床中，通过穴位按摩的方法能对痛经起到很好的缓解作用。

月经周期较准时的女性，可以事先“防患于未然”。三阴交是脾、肝、肾三条经络相交汇的穴位，位于小腿内侧，足内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方位置。在经前一周左右时间，按摩“三阴交”，对缓解痛经有很好疗效。如果月经已至，则可在经期按摩“十七椎”穴。“十七椎”在《千金翼方》中被称为“背部奇穴”，位于腰部的后正中线上，第五腰椎棘突下。寻找此穴时，可以用手压一压，如果有明显的痛感，就是找对了位置。操作时，用拇指指关节加点力度，按揉该穴3~5分钟，感觉有轻微的痛感为度，不能只按，一定还要揉，才能让血脉畅通，疼痛才能缓解。

头痛按天柱和太阳穴

头痛有很多种原因，如果是神经性的偏头疼，按揉天柱穴和太阳穴能有所缓解。天柱穴是足太阳膀胱经重要穴道之一，位于第一颈椎棘突下旁开1.3寸，斜方肌外缘凹陷中。寻找方法：天柱穴位于后头骨正下方凹处，也就是颈脖子处有一块突起的肌肉(斜方肌)，此肌肉外侧凹处，后发际正中旁开约2厘米左右即是此穴。也可用双手食指分别按压头部双侧太阳穴(位于眉梢与外眼角中间向后一寸凹陷处)，压至有胀痛感，并按顺时针方向旋转一分钟，头痛便可减轻。

颈部僵硬按肩井穴

现在有一种比较多发的头痛，叫颈性头痛，是由颈椎问题引起的，因为长时间的伏案工作，导致颈部肌肉紧张，导致脑部供血不足，从而引发头痛。这种头痛可以按揉肩井穴缓解。位置在颈部后面最突起的骨头与肩头连线的正中。按摩时，用中指按住对侧的肩井穴，并转动与肩井穴同侧的胳膊，按压力度以感觉到“舒服的微痛”为最佳。如果在办公室备一个小吹风机，休息时间温暖肩部，效果会更好。

振奋情绪按足三里

情绪方面的问题，穴位按摩也能适当缓解，比如紧张不安，可以按揉劳宫穴。劳宫穴是调节自律神经的穴位，刺激这个穴位会缓解紧张。位置：当你握拳的时候，中指和无名指与手掌接触点的中间就是劳宫穴。再比如情绪低落，可以按按足三里。足三里是恢复胃动力、消除疲劳、振奋精神的万能穴位。位置：膝盖下有一小块突起的骨头，骨头下三个手指的地方有个骨头和肌肉形成的凹陷，就是足三里了。用左右手拇指一起按压效果会更好。

身体有毒素，按通胃经

脸色黄而黑、身体疲乏、脾气也时常暴躁易怒……中医将这些症状归纳为“身体有毒素”的信号，排毒不仅能使皮肤气色变好，对身体健康也至关重要。因此，不妨多按胃经来缓解。

取穴：屈膝沿髌骨向下循按，摸到胫骨，距胫骨外侧边缘一中指宽处就是足阳明胃经小腿部的循行线。髌骨下方的韧带外侧凹陷处是犊鼻穴，自犊鼻向下约一掌是足三里穴，再向下一掌为上巨虚穴，再下一掌为下巨虚穴。具体方法：自犊鼻沿胃经循行线自上而下点按足三里、上巨虚穴、下巨虚穴，通畅小腿气血。反复10次后换另一条腿重复动作。（人民健康网综合自生命时报、人民日报海外版、健康时报）

☆推荐阅读☆

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！

胃口差、失眠、头晕……中医教你对症自制凉茶

加坚果、添杂豆 会喝粥的人更长寿！

当心“病从口入”！夏季食源性腹泻如何防？

警惕空调病！三伏天如何科学使用空调？

夏天为什么要吃姜？原来它有这么多好处

夏天宝宝易起热痱子 中医教宝妈几招外治法

世界母乳喂养周：母乳代用品可以替代母乳吗?