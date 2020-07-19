低风险地区影院7月20日恢复营业 看电影这些防护必不可少！

编者按：近日，国家电影局下发通知规定，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。那么，去影院看电影，如果做好健康防护呢？

【影院篇】

做好入场检测。电影放映场所应配备测量体温设施设备，并安排专人值守。登记观众信息，检查体温，未戴口罩和体温37.3度以上者不得进入。在电影院入口配备手消毒剂，引导员工和观众做好手卫生。

调整售票方式。全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%。

建立值守制度。安排专人做好现场管理，监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩，对号入座；电影放映场所原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食。

合理安排场次。电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时，延长场间休息时间，对影厅充分清洁与消毒；不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

配备防护用品。电影放映场所要配备口罩、手套等防护物资，并在洗手间配备洗手液及消毒用品，为员工和观众提供必要防护保障。

保持良好通风。按照《夏季空调运行管理与使用指引（修订版）》要求，加强电影放映场所营业前和营业过程中空调通风系统的运行管理。

加强清洁消毒。对大堂、影厅、卫生间、走廊、疏散通道等公共区域，售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等重点区域，影厅座椅扶手、3D眼镜等观众直接接触物品，做好消毒工作。

【个人防护篇】

1、建议优先采取网上购票或者是现场扫码购票的方式。

2、尽量避免直接用手接触影院的公共设备或者设施表面，特别要加强手卫生。

3、随身携带口罩。

4、在影院内尽量减少交谈交流、不聚集、不扎堆。（人民健康网综合国家电影局官网、新华网）

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