夏日水果别贪吃，小心付出惨痛的代价！看看水果的正确打开方式

编者按：都说夏天是水果味的，每一抹甜爽，都是大自然的馈赠。多想畅快品尝，谁料，甜美水果也会是过敏原。快来看看夏日水果的正确打开方式吧！

葡萄

近日，广西桂林一位父亲发布视频，称儿子因吃葡萄过敏，收获一张“香肠嘴”。知道鸡蛋过敏、牛奶过敏、花生过敏、海鲜过敏，真没想到正当季的葡萄也来凑一把热闹！其实，葡萄过敏也不算什么稀奇事。网上跟医生咨询“吃葡萄浑身痒痒”“吃葡萄满脸疙瘩”的人，谁不是“一把辛酸泪”！

专家说

过敏是指外界致敏原进入人体后，人体产生的一种异常的免疫反应。过敏反应最常由食物、药物和昆虫叮咬而诱发，在很短时间内便会出现症状。

如今水果过敏的人不在少数，但多数过敏反应症状较轻，出现口腔麻痒的不适感或口腔黏膜和嘴唇水肿，一般一两个小时就会消失。人体的过敏原有2万多种，而且每个人的体质都不一样。某些特殊体质的人群只要吃到葡萄，就出现过敏症状，也是一种正常的生理反应。

芒果

芒果的蛋白质含量在水果中算出挑的，天生就带过敏潜质。

不熟的芒果脾气暴，熟透的芒果味道好，还不易引发过敏哟！如果你吃芒果的方式是“洗脸式”的，建议还是多珍重。

专家说

食用芒果后的过敏，大多是“芒果皮炎”。典型表现就是嘴唇肿胀，嘴唇周围及面部、身体接触到芒果汁液的皮肤会出现密集小红疹。

易过敏的人，还有皮肤娇嫩的儿童，要吃熟透了的芒果。最好不要剥了皮啃着吃，这样很容易吃得满脸都是。

芒果的正确打开方式是：切成小块用牙签直接送进嘴里，或打成果酱、果汁用吸管喝，尽量减少皮肤跟芒果亲密接触。如果芒果导致皮肤过敏了，马上用水清洗，症状严重就去看医生。

菠萝

对过敏，菠萝的感情是复杂的。还真有一种病，就叫菠萝过敏症。论发病，菠萝脱不了干系，看看夏季菠萝上市时的过敏门诊就明白了。

大概是因为菠萝这口酸甜过于招人喜爱，即便处理起来繁琐又头疼，但在“吃菠萝”这个领域，很多人还是贡献出了无限智慧。

为让唇舌无恙，菠萝肉全身泡盐水。菠萝榨个汁儿，瞬间就能满血复活。但这些都阻止不了菠萝兴风作浪。在享用菠萝这件事上，过敏体质的人只好恨恨地说，菠萝这东西，麻烦又难搞！

专家说

菠萝也是一种容易引发过敏的热带水果。菠萝中含有菠萝蛋白酶，这种酶可使胃肠黏膜的通透性增加，胃肠内大分子异体蛋白质得以渗入血液，引发机体过敏反应。

孩子吃菠萝，若出现皮肤瘙痒、潮红、口舌麻木、喉咙痒的症状，再好吃也要立即停止食用。处理及时，两三天内可恢复如初。如果还想尝试菠萝，建议将新鲜菠萝切片，用盐水浸泡；或煮熟，高温可破坏菠萝蛋白酶，预防过敏。所以，将水果放在微波炉里加热30秒，这个应对水果过敏的“高招”可以有。

提示及建议

水果的过敏原不一定仅存于果皮里，果肉甚至果核都可能含有过敏原。而且，水果引发过敏的原因千差万别，大多源于水果本身成分，也不排除生产、储存、保鲜过程中的痕量农残等物质。现在水果过敏的人不在少数，好在多数人的水果过敏反应症状较轻。如果吃某种水果曾经有过不适反应，那以后再吃这种水果时就要特别注意。对付水果过敏最有效的方法，还是回避过敏原。

小贴士：水果保鲜小妙招

分开保存：

许多水果在成熟的过程中会释放大量乙烯，比如苹果、香蕉、木瓜等，如果和其他水果集中放置就会促使其他水果加快成熟，进而容易腐烂变坏。还有坏掉的水果，它们也会释放大量乙烯，需要马上从水果堆里拿出来，避免与其他水果接触。

别洗掉果胶：

水果的表面有天然的果胶保护，能够预防水分的流失以及微生物的侵扰。若将水果放入冰箱保存，不需要清洗之后再放冰箱，因为在清洗过程中容易把果胶清洗掉。把水果分类存放，将容易受损伤的水果放到保鲜盒里，以免在冰箱里受到挤压。

排出氧气：

像山竹、葡萄以及提子等水果，很容易氧化腐烂。因此，在保存这类水果的时候，不但需要低温冷藏，还要尽量排出其中的氧气，以免水果氧化坏掉。在把山竹、葡萄、提子等水果放进保鲜袋之后，注意先把里面的空气轻轻按压排出，再放入冰箱冷藏。还需要注意把坏掉的水果拣出来丢掉，以防影响其他完好的水果。

冰镇水果食用三注意

注意一：

食用时间有讲究。尽量不要在刚吃饱或者空腹时食用冰镇水果，可以在饭后1～2小时后食用。

注意二：

每次食用量不宜过多，以不引起胃肠不适为宜。如西瓜每次食用不要超过500克，葡萄15颗左右，桃子不要超过1个，草莓10～15颗。

注意三：

如果西瓜没有一次性吃完，冰镇后下次食用前应把表层切掉再食用，其他储存在冰箱的水果也要重新洗一遍后再食用。（人民健康网综合自健康中国、新华网）

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