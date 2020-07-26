三伏天应该这样 科学使用空调

三伏天后，公众对空调的使用需求开始增加，做好健康防护，科学健康使用空调尤为重要。北京市疾控中心提醒，使用空调前应进行清洗，中央空调应进行定期检测，使用专业消毒剂防止空调内积攒的病菌和螨虫造成呼吸道感染。

夏季从室外进入室内不要立刻开空调，避免舒张的血管快速收缩引发心脑血管意外。开空调时暂不要关闭门窗，空气流通一段时间后再关闭门窗；使用中央空调时应提高新风率，并保持一定的空气流动和自然通风。市疾控中心提醒，空调应调至26℃左右，保证室内外温差不会太大，既可节能，又能避免感冒。使用空调时间不要太长，一般开3小时就要关闭一段时间，并敞开门窗通风。

长期在空调房间里工作和生活者，应注意增加户外活动，接触阳光，呼吸新鲜空气。铺凉席时应不开空调，避免罹患“空调病”及导致肩周炎、关节炎复发。空调口不应直吹人体，特别是不能吹向婴幼儿、老年人和体弱者，避免引发不适或感冒。