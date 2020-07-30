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你以为你喝的奶茶里有奶?解锁你的认知密码

2020年07月30日08:20 来源：人民网-人民健康网

编者按：你以为你喝的奶茶里有奶？你以为夏季感冒用藿香正气就对了？你以为喝饮料就能代替喝水？你以为的真的是你以为的吗？跟着人民网健康一起来解锁。

你以为你喝的奶茶里都有奶？

喝奶茶是身边妹子们的最爱，还有的妹子说：“我就靠喝奶茶来续命。”这虽显夸张但也显示出身边妹子们对奶茶的不可抵御。什么港式、台式、低糖、奶盖……不一而足，甚至为了喝一杯网红奶茶排长龙也是妹子们爱的日常。

国家注册营养师、健康管理师宋兵兵表示，虽然奶茶和牛奶只有一字之差，但有些奶茶中的奶却并非是牛奶，而是用植脂末代替。植脂末的主要成分有氢化植物油、葡萄糖浆、酪朊酸钠、硅铝酸钠，而部分氢化植物油则含有反式脂肪酸。科学研究表明，反式脂肪酸的摄入量和心血管疾病发病率呈正相关。《中国居民膳食指南》建议每日反式脂肪酸摄入量不超过2克。用植脂末做的奶茶，每300毫升（相当于中杯奶茶）中就有0.5克到2.7克的反式脂肪酸，如果长时间喝奶茶会提高患上心血管疾病的风险。

此外，一杯奶茶的含糖量也不容小觑。研究显示，一杯奶茶约等于一瓶可乐的含糖量，即使是低糖、去糖或无糖的奶茶，也都含有糖。《中国居民膳食指南》中规定“每天糖的摄入量不要超过50克，最好控制在25克以下”，而正常甜度的一杯奶茶含糖量就达到了35克。

除了反式脂肪酸和糖，打造奶茶良好风味和口感的另外一个因素就是脂肪的参与，但是过量的脂肪摄入会引发肥胖，在带有奶盖的奶茶中，脂肪含量尤其高，平均为7克/100毫升。成人每日推荐摄入的脂肪小于60克，喝这样一杯奶茶相当于吃掉了两顿饭的脂肪。所以奶茶虽然好喝，但还是适量为宜。

你以为夏季用藿香正气就能应对暑热感冒？

夏季暑湿夹杂，因此，许多中国家庭都会备有“藿香正气水”这种药。

北京大学第三医院辛喜艳表示，藿香正气是治疗夏季中暑、胃肠型感冒的常用药。它的作用是解表化湿、理气和中，用于夏季受寒感冒同时伴有消化道症状。如夏季空调下温度过低，患者感受风寒，又贪凉饮冷，脾阳受损，这种患者最适合。同时具备以下3个表现，才能使用藿香正气水：

1.外感风寒，表现为恶寒重、发热轻，无汗，头痛、身体疼痛，鼻塞清涕，痰白，口不渴或渴喜热饮。

2.内伤湿滞，平素就是脾虚湿困的体质，加上贪凉饮冷、吹空调等诱因出现头身困重、胸膈满闷、呕吐、腹泻或大便不成形、大便黏腻不爽等症状。

3.舌质淡或淡胖，苔白腻或水滑。

但是，藿香正气并非用于暑热高温的中暑。此外，如果是外感风热（发热重、微恶风、有汗、咽喉红肿疼痛、痰黏或黄、鼻塞黄涕、口渴喜饮、舌尖边红、苔薄黄），或是阴虚体质（舌红少苔）是不可以服用的。

你以为喝饮料就能代替喝水？

夏季暑热易心情烦躁，可在面对一瓶冰冰凉凉又甜美可爱的饮品时，一饮而下的酣畅淋漓瞬间让燥热逝去一半，于是，夏季各式各样的饮品成为不少年轻人和小孩子的防暑神器，导致白开水的摄入量大大减少。

科信食品与营养交流中心科学技术部主任阮光锋表示，人体血液中90%的成分来源于水，在一定程度上，“水质决定血质，血质决定体质”。有些人会通过喝大量的饮料来补充水分，然而，并不是所有饮料，对身体都是有益的。

含有糖分和添加剂的饮料不宜多喝。阮光锋认为，大部分饮料是将饮用水、糖分、果汁或添加剂混合成一定比例进行勾兑的，一方面能够丰富水的口感和味道，起到解渴作用；另一方面，颜色亮丽的饮料更能吸引顾客的注意。但是长期饮用此类饮料，容易导致糖分摄入过多，加重身体消化负担。人们容易产生饱腹感，从而降低食欲，导致营养失衡，影响身体发育，诱发超重、糖尿病、高血压等疾病。

含有碳酸的饮料不宜多喝。阮光锋表示，碳酸饮料中含有磷酸盐和大量二氧化碳成分，长期饮用会影响人体钙元素的吸收，不利于人体骨骼发育，诱发缺铁性贫血等症状。此外，健康的人体多呈弱碱性，血液中的酸性物质过多不利于血液循环，会导致人体免疫力下降。

阮光锋表示，水是生命之源，富含人体必需的矿物质和微量元素，能够很好地被人体吸收，是人体最不可缺的物质。人体摄入的饮用水可以调节体温、保护细胞、润滑关节，能够输送营养到身体的每个细胞，并将废物排出体外，从而有助于维持细胞的新陈代谢，促进消化，改善便秘；水分经过大肠和小肠吸收后，进入毛细血管或淋巴管，成为血液的重要组成流入心脏，最后由心脏输送到全身各个组织。

成年人机体组织中水分占60%~70%。人体内缺乏水分会导致体液失衡，血液的浓度增加和pH值降低，从而影响新陈代谢的正常进行，会诱发超重、高血压、糖尿病、过敏、哮喘等多种疾病。喝饮料还是要适可而止。

(责编：李轶群、许晓华)


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