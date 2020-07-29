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夏季宝宝腹泻该如何护理？儿科医生有5点提示

2020年07月29日08:19 来源：人民网-人民健康网

随着夏季来临，许多的宝宝就会出现拉肚子的现象，对此，家长们总是急得焦头烂额，慌忙跑医院。北京中医药大学东方医院儿科医生霍子剑表示，因宝宝具有“脾常不足”的生理特点，加上受到饮食、气候等外界因素影响，宝宝就容易拉肚子。如有的宝宝因吃完冷饮或受凉后引起，也有因吃了不干净食物引起。那宝宝拉肚子都有什么症状？家长在护理过程中该注意些什么？听听专家怎么说。

霍子剑提醒，如果宝宝出现以下症状，就考虑宝宝是腹泻了（俗称“拉肚子”）。大便次数比平时增多，一天2、3次甚至更多次，大便稀水，或稀糊状，不成形。

在夏季宝宝容易拉肚子，尤其是婴幼儿，常常会因为贪凉、过食冷饮或腹部受凉出现拉肚子，霍子剑表示，一般会出现大便夹有泡沫，臭味不重，腹痛不适等表现，用热水袋捂肚子会舒服一些。还有的宝宝因为饮食不节制，过多食用油腻、不容易消化的食物，也会出现拉肚子，一般有大便酸臭，肚子胀痛，或有呕吐，或不想吃饭的现象，这种食积引起的腹泻一般在排便后症状稍有缓解。此外，夏季天气炎热，食物容易滋生细菌，若宝宝吃了冰箱中加热不彻底的隔夜饭菜、清洗不彻底或者不新鲜的水果，就容易拉肚子。家长仔细观察大便会发现带有血丝、黏液，宝宝还有腹痛，排便时哭闹，有的可能还会有发烧，若出现这种情况，家长要及时带孩子去医院就诊，注意同时挑取带有脓血的大便到医院化验大便。

霍子剑提醒，引起宝宝腹泻的原因有很多，如果宝宝出现腹泻，家长一定要注意以下几方面：

1.家长要注意观察宝宝的精神状态，如果宝宝总是睡觉，不喜欢玩，喝水后呕吐，小便明显减少，要及时就诊，以免宝宝出现脱水、心肌损伤等并发症。

2.留便标本时注意不能取纸尿裤上的大便，且大便里也不能混有尿液，否则会影响检查结果；家长可以用保鲜袋或干净的盒子将大便带到医院，记住1小时内送检。

3.提醒各位家长，在宝宝未诊治之前，不要轻易给宝宝服用抗生素，宝宝腹泻的原因多样，需要对因、对症治疗。

4.宝宝拉肚子时常常伴有恶心、呕吐，多不想吃饭，使服药更加不容易，中医外治疗法不需要打针吃药，可以辅助帮助宝宝治疗腹泻，常用方法是小儿推拿、穴位贴敷疗法等，适合各种原因导致的腹泻。

5.预防与调护：夏天食物保存不当容易变质，即使储存在冰箱里也不是食物的“保险箱”，冰箱甚至有可能成为细菌的“培养基”，从冰箱拿出来的食物给宝宝吃要多注意。其次，自古就有“春夏养阳”的养生理论，所以夏季不要过多给宝宝吃一些凉的食物，同时也要注意空调温度不能太低，注意腹部保暖。平时注意给宝宝勤洗手，注意手部卫生。

霍子剑表示，腹泻后宝宝胃肠消化功能减弱，消化酶分泌减少，饮食上尽量清淡稀软易消化，可以加少许含蛋白食物，如瘦肉，鸡蛋等，另外在腹泻时要注意补液，可以口服“口服补液盐”，如果家中暂时没有这类药物，可以简单自制补液盐，如糖盐水：用白糖10克（孩子吃饭用的小勺，约2小勺）加食盐1.75克（一平啤酒盖的一半），加入500毫升温开水中饮用；或是米汤加盐：米汤500毫升，精细食盐1.75克（大约为半个啤酒瓶盖的量），根据宝宝的情况，频服。若症状加重，及时去医院就诊。

(责编：李轶群、许晓华)


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