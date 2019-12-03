寒冬来袭感冒及早防！这些汤羹滋阴润燥

编者按：每年寒流驾到，一不小心感冒了，大多数人都伴有咳嗽、咽痒等情况。今天人民网健康就与你聊聊冬季怎么吃才能滋阴润燥、预防感冒。

食疗润燥 试试三款汤

冬季向来比较干燥，除了多喝水，多喝点淡茶、豆浆等饮料以补津液外，保持居住环境的湿度也是润燥的重要环节。最简单的办法就是在家中种些花或养鱼，或是早晚多往地上洒点水、用湿拖把擦地等。

广州中医药大学第一附属医院副主任医师陈志练从中医的角度支招，干燥季防燥养阴，可适当吃些银耳、百合、芡实、山药、蜂蜜等。而口干明显、干咳无痰的人群，可选麦冬、天冬、玉竹、大枣等甘润的食材。

结合眼下的节令特点，陈志练推荐了以下几款应节的养生食材和食疗方，感兴趣的话不妨试试看。

1.双莲百合汤

材料：鲜莲藕1斤，莲子30g，百合30g，排骨适量（以莲藕作主料煲汤）；

功效：健脾润肺，宁心安神。

2.粉葛苡仁鲫鱼汤

材料：鲜粉葛（葛根）半斤，苡仁30g，陈皮10g，排骨3两，白鲫鱼1斤；

功效：滋补润燥，补脾益肺。

3.竹蔗茅根马蹄汤

材料：竹蔗半斤，新鲜茅根2两，马蹄半斤（去皮）煮水代茶饮；

功效：滋阴润燥。

小儿感冒 喝橄榄萝卜茶

感冒是小儿最常见的疾病，以鼻塞、流涕、头痛、咳嗽、发热、怕冷为主要症状，冬春季发病率较高。中医认为，本病多由外感风邪所致。这里推荐一款橄榄萝卜茶，可以缓解小儿感冒症状。

取鲜橄榄30克、生萝卜250克，把萝卜洗净切片，与橄榄加水同煮，代茶温饮。每日1剂，连服数日。

方中，橄榄又名青果、谏果等，味甘酸，性平，归脾、胃、肺经，可清肺、利咽、生津、解毒，常用于治疗上呼吸道感染、咽喉疼痛、咳嗽痰血等疾病。《滇南本草》说橄榄能“治一切喉火上炎”；《本草纲目》也认为其能“治咽喉痛”。现代药理研究表明，橄榄含有蛋白质、脂肪、钙、磷、铁和维生素等成分，经常含食能治疗咽喉肿痛，保护声带，是很好的利咽食品。萝卜味辛甘，性凉，归肺、胃经，常食能清热解毒、行气消积化滞、止咳化痰平喘。《随息居饮食谱》称萝卜“治咳嗽失音，咽喉诸病”；《唐本草》载其“下气消谷，去痰癖”。现代药理研究表明，萝卜含有很多消化酶及芥子油，能分解食物中的淀粉、脂肪等，使之易于吸收，又促进胃肠蠕动，帮助消化。两者加水同煮代茶饮服，可收到清肺解毒、化痰消食的功效。此茶主治小儿流行性感冒或普通感冒，症见起病急、畏寒、发热、咽痛、咳嗽痰多、全身不适、肌肉酸痛及食欲不振等，尤其对肺热者疗效甚佳。

感冒后干咳 试试南北羹

广州中医药大学第一附属医院综合科主任、中医师刘琼建议日常饮食可适当多吃含维生素A、C食物，增强黏膜上皮细胞的防御能力。维生素A在肝、肾、蛋黄等食品中含量较高。维生素C在菠菜、西红柿、山楂中含量高。

不小心感冒了，大多数人都伴有咳嗽、咽痒、干咳或痰黏稠难咯出来。吸入冷空气或说话时，咳嗽的症状还加重。怎么办？刘琼开出食疗方——南北羹。

据刘琼介绍，南杏仁又叫甜杏仁，微甜，入肺、大肠经，有润肺止咳的作用；北沙参，其性微寒，味甘，入肺、脾经，有养阴生津的作用。南杏仁是食品，多在菜市场有售，北沙参在菜市场或药店都可买得到。

刘琼提醒，想早点摆脱感冒引起的咳嗽，除了注意别熬夜、避免过于劳累，饮食上也应适当戒口，少食煎、炸、辛辣食品，少食肥甘厚腻、海鲜发物，如羊肉、海鲜、蟹、虾。

南北羹

材料：南杏仁10克，北沙参15克（一人量）。

做法：将南杏仁、北沙参放入砂锅或炖盅中，加适量水没过药面约3~5厘米，武火煲开后用文火煎20分钟左右即可食用；

功效：润肺止咳，适合感冒后干咳无痰，咽干咽痒者。

这款“神仙粥”防感冒

推荐一款神仙粥，可健脾和胃、祛风散寒，还有预防风寒感冒的功效。

准备糯米100~150克，带须鲜葱头（到葱白部分）7~8根，生姜5片，陈醋10~15毫升。将糯米、生姜洗净，加适量开水到砂锅中，水开后加入糯米、生姜煮20~30分钟。加入葱白，煮至米熟烂，然后加入陈醋，搅匀调味起锅，趁热服用。

神仙粥的组成受清代《食宪鸿秘》的启发。其中，糯米能健胃和中、益气扶正，葱白、生姜性温味辛，均具解表发散的作用，能祛风散寒，对于体虚外受风寒邪气引起的头痛、咽痛、鼻塞、流涕、咳嗽、咯白痰等症状有很好的改善作用。搭配陈醋，对于预防感冒有一定效果，适合一般人群日常保健服用。

黄酒葱豉汤治感冒

中医认为，感冒是身体感受风邪或病毒，引起肺抵御外感的功能失调导致的疾病。本病病位在肺卫，分为实证、虚证，前者包括风寒、风热、风湿、时疫感冒，后者包含气虚、阴虚、阳虚。对于因风寒引起的感冒，推荐服用黄酒葱豉汤。

取葱白30克、淡豆豉20克、黄酒50克。砂锅内加一小碗水，煮开后加入淡豆豉煮10分钟，再把洗净切段的葱白放入，继续煮5分钟，加黄酒后立即出锅，趁热服下。

方中，葱白归肺、胃经，具发汗解表、散寒通阳的功效。其辛散温通，后达表里，通上下阳气，外散风寒以解除表证。因其发汗力较弱，多用于风寒发热的轻症。淡豆豉味辛苦，性微凉，入肺、胃经，可解表除烦、宣发郁热。方中豆豉后下，取其解表宣发的功效，常与葱白共用治疗轻症感冒。黄酒性热，具有通曲脉、厚肠胃、润皮肤、散湿气、养脾气、扶肝、除风下气等作用。脾升胃降正常，则呕吐愈、食欲佳、腹泻去；血脉通可治疗全身乏力、酸痛等不适。黄酒作为引经药，可溶解药物有效成分，使其直达病所，提高药效。三药相配，简便易行，可祛风解表、发散风寒、温中降逆，长期饮用也有预防感冒的效果。有头痛、发热、虚烦、无汗、呕吐、腹泻等症状的感冒患者，可尝试服用本方。

患者应注意休息、清淡饮食；适当锻炼，可练习中医导引法六字诀的“呬”字诀，排出肺之浊气，调理肺脏功能。脾虚体弱易外感者，可练习八段锦之“调理脾胃须单举”，增强脾胃功能。

清淡的鸡汤可以帮助缓解感冒

相关研究证实，鸡汤可以缓解感冒期间胸部和头部的流感症状，抑制人体内的炎症以及黏液的过量产生，还有助于减少鼻腔的堵塞和喉咙的疼痛感，咳嗽的次数也会相对减少。研究表明鸡汤有促进干扰素产生的作用，对抵抗感冒病毒是有帮助的。

虽然煮汤的时候，鸡肉中的蛋白质只有很小一部分进入鸡汤，但可溶性含氮物如氨基酸、小肽、肌酸、肉碱、肌醇等物质溶出比较多，它们容易消化吸收，不会增加人体负担。其中还溶出了鸡肉中的钾元素和多种B族维生素。热乎乎的汤有利改善鼻咽部的血液循环，缓解鼻塞，减轻喉咙痛，还能帮身体补充大量的水分。

如果加入少量白萝卜片、胡萝卜片、胡椒粉、芹菜碎、香菜碎等香料和蔬菜，增加一些植物化学物质，还能让鸡汤抗击感冒的作用更好。

不过一定要注意，鸡汤要清淡，尽量不放盐或者少放盐。盐太多了，反而会适得其反。此外，多余的脂肪并无帮助，可以把表面的油撇掉再喝。（人民健康网综合自广州日报、生命时报、北京青年报）

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