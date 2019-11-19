多吃维C治感冒 那只是传说

感冒着凉了，多吃维C好得快；口腔溃疡了，这可得多吃维C；上火了，吃点维C去去火；最近有点累，水里放片维C泡腾片……维生素C是不是已经成了你居家旅行必备的万能补品？你有没有安利或被安利过“多吃维C”呢？维C真的这么神奇吗？今天就从几个常见的“多吃维C”误区来向大家揭示关于维C的7个真相！

真相1 “不缺乏”就没必要补维C

不少人觉得，平时多点维C能提高免疫力，甚至还能抗癌。确实，维C的功能有帮助合成胶原蛋白、预防牙龈萎缩出血、维持免疫力、促进铁吸收帮助治疗贫血、抗癌作用等等。但这些作用多是在人体缺乏维生素C的前提下或是体外研究中得出的结论。对于健康人意义有限，只要“不缺乏”就没必要吃维C补充剂。

真相2 补充维C首选蔬菜水果

有些人平时无肉不欢，不爱吃蔬菜，为防止维生素缺乏大把大把吃维生素C。其实，补充维C首选蔬菜水果，推荐剂量是每天摄入100mg，大概两个猕猴桃就足够了。如果不能做到经常吃到蔬菜水果，那么倒是可能维C摄入不足，这时候可以使用维C补充剂。而出于保健目的每天吃个200mg的维C，也就足够了。

真相3 维C补过头当心泌尿结石

市面上的维C软糖琳琅满目，但可不能当糖豆一颗接一颗地吃。临床研究证实，如果长期每日摄入1000mg以上，甚至更高的维C，有可能增加泌尿结石、腹泻甚至溶血等风险。

现在市面上也有不少维C产品是500mg、1000mg一片的制剂，其实原则上是不推荐普通人长期服用的。1000mg剂量的维C大概是平时常见的维C小药片10片左右，建议还是使用100-200mg一片的维C更容易把控。

真相4 维C治愈感冒 没证据

你感冒时有没有被好心提醒“吃点维C”？其实，医学界来验证维C对于感冒的治疗效果的实验研究都无法证明其疗效。也就是说，目前尚无有力的证据支持维C可以用来治疗感冒。大部分普通感冒都是自限性疾病，不治疗也会自愈。

真相5 出现不适再吃 没效果

可能我们会听身边人说，“我坚持吃维C已经两年没感冒了。”这是真的吗？吃维C可以预防感冒吗？真相是，平时经常服用维C在普通人群中预防感冒作用并不显著。定期服用可能会缩短感冒的持续时间，但已经出现不舒服症状再开始服用维C则没有这种效果。对于吃维C可以防感冒不要有过高的期待。

真相6 无分贵贱 维C只是维C

上百元的维C补充剂一定比几块钱一瓶的效果好吗？无论贵不贵，它也只是维C而已。不管是药用的维C，还是保健品维C，还是维C糖果，或者是各种被吹得天花乱坠、各种黑科技的维C产品，我们自己吃的话，只需购买时看好标识中维C的含量。其他没什么太大的差别。

真相7 要美白还是防晒更靠谱

“来，补充点维C，美白的。”年轻爱美的女士们，有没有对维C美白淡斑的功效充满期望？确实，维生素C有抑制黑色素形成的作用。不过，受到肠道转运机制的影响，就算大剂量补充维生素C，皮肤吸收效率也是非常有限的，还徒增其他健康风险 。外用护肤品中的维C可能需要利用维C的衍生物才足够稳定。其实比起这些，严格防晒对于美白更重要。

文/赵润栓 （北京小汤山医院）