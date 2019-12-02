气血足不足看6处 4招帮你把气血补回来

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

什么是气血不足？

气血不足，即中医所说的气虚和血虚。气、血来源有二：一是先天之精气，即父母的先天之精；二是后天之精气，即脾胃运化的水谷与自然之精。气推动血液运行，血作为气的载体，气血相互滋生，气虚则血少、血少则气虚。所以，当人体气血不足时，容易出现精神恍惚、心悸不安、关节疼痛、消瘦或肥胖等问题。

气血不足有6个表现

从外表来看，以下几个表现可以帮你判断是否气血不足。

看皮肤。气血对皮肤的充养作用在《素问 邪气脏腑病形篇》中有精辟的阐述：“十二经络，三百六十五络，其气血皆上注颜面而走空窍。”也就是说，经络把气血精微物质输送到皮肤，皮肤得养则红润；气血运行正常，濡养皮肤，则感觉灵敏。如气血生成不足或运行障碍，则表现为皮肤黯淡无光或萎黄、肌肤干燥、感觉异常。

看眼睛。主要看眼睛的色泽和清澈度。眼睛清澈明亮、神采奕奕，说明气血充足；眼白的颜色混浊、发黄，表明肝脏气血不足；眼袋很大说明脾虚运化不足；眼睛干涩、眼皮沉重，也代表局部气血不足；两目呆滞，晦暗无光，是气血衰竭的表现。

看头发。《黄帝内经》中这样记载头发的生长过程：人在七八岁时因肾气盛而“发长”，到三十岁左右因肾气实而“发长极”，四十岁左右因气血渐虚而“发始堕”，五十岁以后因肾气衰而“发始白”。这说明头发的生长源于气血的滋养，气血旺盛则头发生长正常，气血不足则不能上达头部而致发白易落。

看手部。气血充足，手总是温暖的，而手心烦热、出汗或手冰冷，则是气血不足。气血不足时，手指指腹会扁平、薄弱或指尖细细。古语云：“爪为筋之华，血之余”，如果指甲灰白无光泽，可能提示身体气血不足或患有某种疾病。

看睡眠。明代医家张景岳在《景岳全书》中说，无邪而不寐者，必营血之不足也。血虚则不能养心，心虚则神不守舍。不少人的失眠是因气血不足所致，常表现为入睡困难，易惊易醒、夜尿多、打呼噜等。而太爱睡觉，也往往是气血虚的表现。

看牙龈。牙齿与肾的关系最为密切，因此，如果一个人牙齿发育不好，通常肾也不好。若成人牙齿稀疏、齿根外露或伴有牙龈淡白出血、齿黄枯落、龈肉萎缩等问题，多为肾气亏乏，肾为先天之本，肾气不足多与气血不足相关联。

“小白脸”当心气血两亏

暗白憋气：心气虚 有种白是心气虚造成的，这样的白，白而暗，带点瘀滞不通的感觉。心气虚白的人往往表现有心慌、气短、乏力，自汗，胸闷不舒或痛，体倦乏力，甚则手足冷、畏寒而面色白。对照自己，如果真是常受上述症状困扰，平常可用人参、黄芪等泡水饮。

另外，百合、桂圆、莲子等常用于食疗的食材也可以用于心气虚的滋补。可用百合10克、桂圆肉10克，加少量红糖炖后，少量频服；还可百合20克、莲子肉20克和粳米200克左右熬粥，早晚服用；也可桂圆肉20克、大枣6个，加入糯米200克，煮粥食用。

燥白心慌：心血虚 心血虚的白，白而干燥，这种人的表现有心悸，心烦，易惊，失眠，健忘，眩晕，面色苍白，唇舌色淡。

对于心血虚的饮食调理，红枣是首选。可用红枣10个、黑木耳30克、冰糖适量，小火炖烂，饮汤、服药均可，每日也可作茶饮；还可以取3～4斤母鸡一只，剖洗干净后，和大枣10个，煎成鸡汤服用；另外，用猪肝和山药熘肝尖也对补心血有好处。

淡白眼花：肝血虚 肝血虚多见于女性月经过多或者有失血过多，或久病耗伤阴血，或生血不足等导致血虚的病因，有视物模糊、眼花，眼睛干涩，眼泪减少，而且一到了傍晚往往看不清东西，视力下降；或肢体麻木，面、舌等颜色淡白，这些均是肝血虚失滋养的表现。血虚越重，白得越重。肝血虚的饮食调理其实也是重在一个补血，因此方法跟心血虚是一样的。

4招帮你把气血补回来

1、中药调理：常用的补血中药有当归、川芎、红花、熟地、桃仁、党参、黄芪、何首乌、枸杞子、山药、阿胶、丹参、玫瑰花等，可以在医师指导下选方煎服。

2、饮食注意：平时应该多吃富含优质蛋白质、微量元素(铁等)、叶酸和维生素B12的营养食物，如红枣、莲子、山药、核桃、山楂、猪肝、鸡蛋、菠菜、胡萝卜、黑木耳、黑芝麻、虾仁、红糖等。

红枣木耳汤

功效：此汤有补血养血之效，主治血虚型贫血，面色苍白或微黄，口唇、指甲淡白，体虚无力，心悸失眠，头晕目眩。

材料：红枣30枚，黑木耳25克。

做法：将黑木耳撕成小朵状，放入沙锅，加水适量，大火煮沸，改用小火炖煮30分钟，待黑木耳熟烂时，放入红枣和红糖，煨煮至沸，红糖完全溶化即成。

山药薏米芡实粥

功效：山药薏米芡实粥有补气之效，同时，芡实可收敛、固肾，山药可调理脾胃。

材料：干怀山药500克、芡实150克、薏苡仁750克。

做法：把怀山药、薏苡仁、芡实打成粉末，每天取一或两调羹，放入小米或大米中熬粥，每天喝一次，坚持一个月左右，体质会有明显改善。

3、经络疗法：经常做头部、面部、脚部保健按摩可以消散瘀血，可以坚持按揉关元、血海、足三里、三阴交等穴位。

按揉血海穴

血海穴是负责血量的大总管，可解决月经过量或过少问题。 血海穴在大腿的内侧，髌骨内侧端上2寸。用拳头或橡皮小锤敲就可以，月经过多就敲左侧血海穴，月经过少则敲右侧血海穴。每次敲的时间不限，但每天敲的时间加起来不得少于1小时，最好是两小时以上，最少持续一个月。

按揉关元穴

关元穴在腹部，是任脉的要穴。古人认为关元是男子藏精、女子藏血之处，常按揉能够补养元气、肾气。有空时多揉揉，大约3分钟即可。 关元穴在肚脐下三寸，若找不到位置，大家四指并拢，并以中指的中间关节为准的宽度就是3寸，以它为准，肚脐下面四指的地方就是关元穴。

4、运动养生：平时可练习瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓的运动。另外“久视伤血”，长时间坐在电脑前的人，应该特别注意眼睛的休息和保养，防止过度用眼而耗伤气血。（人民健康网综合自生命时报、健康时报）

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