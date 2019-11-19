祛寒滋补、养血安神 冬季这样吃温暖"加持"

编者按：冬季来临，降温加寒风肆虐，出门总让人感觉穿少了衣服，“冷”是现在的主旋律。今天人民网健康就与你聊聊冬季咋吃才能养生驱寒，温暖过冬季。

核桃桂圆牛腱汤温补暖身

材料（2-3人分量）：核桃肉30克、龙眼肉15克、枸杞子10克、牛腱肉250克、红枣5个、生姜5片。

做法：材料洗净，红枣去核，牛腱切块焯水；将所有材料放入炖盅，加入适量清水炖煮两小时，食用前调味即可。

功效：补气养血、养心安神、补肾助阳。

广州市第一人民医院药学部中药师李欣表示，龙眼肉，即桂圆，其味甘、性温，功善补益心脾、养血安神。枸杞子平补阴阳、滋补肝肾、益精。红枣甘温，长于补中益气、养血安神。核桃，味甘、性温，具有补肾固精的作用，是温补命门之要药。佐以辛温的生姜，加强温中助阳的功效。搭配温补的牛腱肉，取其补气血、健脾胃、补虚损的作用。

此汤里的药材、食材熬煮成汤，一起发挥出补气血、养心脾、滋肝肾、补肾助阳的功效，最适合初冬气温骤降时温补暖身，也可用于虚劳精亏、气血不足、血虚萎黄、心神不安、失眠健忘、筋骨酸软等人群的辅助食疗。

酸荞头紫苏黄骨鱼汤散寒暖身

主要功效：散寒暖身，开胃通便

推荐人群：普通人群

材料：黄骨鱼500克，湘西酸辣荞头8~10颗，西红柿2个，大蒜数瓣，生姜数片，紫苏叶少许（3~4人量）

烹调方法：黄骨鱼宰杀干净，加入少许黄酒备用；将荞头、西红柿、大蒜切成小块，与姜片一起放入锅中爆香；加入1500毫升清水，用大火烧开后放入黄骨鱼，转小火烧30分钟；加入少许紫苏叶，最后加盐调味即可。

一到冬天，很多人都喜欢吃酸辣食物暖身，热腾腾的酸菜鱼是不错的选择。荞头产于南方，成熟的荞头晶莹洁白，形状和蒜头很似，甘中带微辣，被誉为“菜中灵芝”。荞头内含糖、蛋白质、钙、铁、磷、胡萝卜素等物质，现代医学还发现荞头有抗菌、降血脂、清除体内毒素、抑制肿瘤生长等作用。荞头属于温性食材，冬季进食有一定的散寒暖身效果，同时荞头还通肺经和大肠经、防外感、促消化以及通便秘。各地的荞头的制作方法不同，今天推荐的湘西荞头酸辣嫩脆，搭配新鲜番茄，代替酸菜鱼中的酸菜，使这款酸汤添了一份独特的风味，喜欢紫苏香味的人在出锅时加紫苏叶即可。

多吃“红色食物”祛寒又养血

所谓的红色食物主要有两类，一类是含血红素的肉食品和肉制品，如牛肉、羊肉等；一类是颜色鲜艳的蔬菜水果，如胡萝卜、红薯、红枣、山楂等。万物萧瑟的严冬，这样的食物首先能让人眼前一亮，带来愉快的视觉刺激，使人胃口大开，食欲大增。

中医认为，红色肉类性温而不燥，具有暖中祛寒、温补气血、开胃健脾的功效，冬天食用既抵御风寒，又滋补身体。此外，红色肉类多数富含天然铁质，有助于养血补血，使心血充盈，面色红润。将羊肉与适量的当归、生姜一起熬汤，每周食用一到两次，是补血益肾养颜的好方法。

红色蔬果同样是“养生高手”，因为它们多数富含番茄红素、多酚类色素、花青素等天然色素，具有抗氧化作用，还富含钙和铁，能对心脑血管起到一定的保护作用。此外，胡萝卜中含有大量的胡萝卜素，能健脾消食、补肝明目、降气止咳；红薯入脾、肾二经，可“补脾胃”“益气力”“御风寒”，被中医视为一种“良药”；红枣则能补中益气，养血安神。

8种蔬菜水果最该吃

柚子。柚子营养丰富，含有糖类、有机酸、维生素A、B1、B2、C、P和钙、磷、镁、钠等营养成分。柚子还含有生理活物质皮甙以及类胰岛素，柚肉中所含维生素C非常丰富，故柚肉能降血脂、降低血液黏滞度，减少血栓形成，有防治脑血管疾病等功效。

橘子。橘子含丰富的蛋白质、钙、磷、维生素C、维生素B1、维生素B2等，有降低胆固醇吸收、降血脂、抗动脉粥样硬化的作用。

橙子。橙子中维生素C、胡萝卜素的含量高，能软化和保护血管、降低胆固醇和血脂；橙子中果胶能帮助身体尽快排泄废物、脂类及胆固醇，并减少外源性胆固醇的吸收，排毒的同时还可以降低血脂。橙子中含量丰富的维生素C、维生素P，能增加机体抵抗力，增加毛细血管的弹性，降低血中胆固醇。高血脂症、高血压、动脉硬化者常食橙子有益。

柠檬。柠檬富含维生素C和维生素P，能增强血管弹性和韧性，可预防和治疗高血压和心肌梗塞症状。近年来国外研究还发现，青柠檬中含有一种近似胰岛素的成分，可以使异常的血糖值降低。

芥菜：芥菜叶黄素和维生素K含量极高，另外也富含维生素A、维生素B族、维生素C和维生素D、胡萝卜素和膳食纤维。

带皮山芋：1根长约13厘米的带皮山芋含钾量达到美国科学院提出的每日建议摄入量的10%。

西蓝花：热量低，纤维含量高，维生素C比大白菜、番茄和芹菜更高。

胡萝卜：每100克含胡萝卜素1.35～17.25毫克，还含有维生素B族、维生素C、脂肪及糖类和铁、果胶、无机盐等。

这些吃法让你温暖加持

1.慢火炖煮吸收好。随着气温下降，适当吃点慢火炖煮的菜肴，如排骨炖藕、萝卜炖牛腩，不仅能让全身都暖起来，还能增加人体对植物营养素的吸收量。

2.饭里加豆暖全身。多吃豆类有一定的暖身作用。由于其中富含矿物质、抗氧化物质等营养素，能增强机体免疫力和抗寒能力。不妨在蒸米饭、熬粥时加把红豆、绿豆等。

3.根茎类蔬菜防感冒。秋冬交替，很容易因免疫力低下而感冒。不妨吃点胡萝卜、红薯和南瓜等根茎类蔬菜，它们富含β胡萝卜素，能在人体中转化为维生素A，可有效改善肤质、视力，提升免疫力。

4.用优质脂肪心情好。橄榄油、芝麻油和椰子油等属于优质脂肪，不仅能让存在于绿叶蔬菜、红薯、南瓜、菜花和卷心菜中的维生素A、维生素E和维生素K更容易被人体吸收，还含有色氨酸，能帮助人们预防季节性情感障碍。

5.柑橘类水果增强免疫力。柚子、橘子、酸橙等柑橘类水果富含维生素C，对增强免疫系统功能很有帮助。此外，柚子富含番茄红素，有助于防止细胞受损。

6.香辛料促循环。在菜肴中加点香辛料，如孜然、茴香、肉桂、豆蔻和姜等，不仅能暖身，还能促进消化。南瓜、肉与豆蔻、肉桂搭配，味道最好；孜然能给菜花增香，还有助于燃脂；用热水冲泡柠檬和新鲜姜块，能促进血液循环、提升免疫力。（人民健康网综合自生命时报、羊城晚报、广州日报、齐鲁晚报、家庭医生在线）

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