今日小雪！七种食物别错过 六大禁忌不要碰

编者按：11月22日是冬季的第二个节气——小雪，小雪是寒冷开始的标志。本期，小编和大家聊聊：小雪节气到了，我们应该如何养生？既暖身又滋补的食物有哪些呢？

小雪到，寒气增强固肾气

《月令七十二候集解》提到：“十月中，雨下而为寒气所薄，故凝而为雪。”时到小雪，自然界的寒气增强，养生应遵循保护阳气原则，如避免大喜大怒，少吃辛辣刺激的食物，运动时以微微出汗为度。导引方面，推荐锻炼“固本纳气功”，以养精蓄锐，提高机体抗病能力，为来年身体健康打下基础。

本导引改编自《灵剑子》和《保生心鉴》，强调坐式锻炼以深根固本，避免动摇肾气。首先，通过按膝挽肘、提躯引气，促进肾气蓄藏于丹田；然后，借着探首入膝、坠身弓背之势，以稳固肾气，使身体正气生生不息，为春季升发积蓄能量；最后，采用膝掌相争、上下角力，以“理肾气”，祛除腰膝冷痛、夜尿多等病证。具体步骤如下：

预备式：正身盘坐，头脊中正，两眼平视前方，自然呼吸（鼻吸口呼），两臂下垂两手掌心覆按于两膝，思想集中，安静放松。

第一式：屏气时，右手外旋轻抓右膝，肘部向外侧弓出，左手抬起握住右肘。吸气时，身体稍稍左转，同时左手用力将右肘向左牵拉，右肘向右侧用力弓出，形成左右争力，稍停片刻。呼气时，双手放松，恢复至预备式。左右侧轮流做上述动作共12次。

第二式：屏气时，双手置于双膝下，手掌向上，如托起双膝。呼气时，双手托起双膝，使双膝间隙变窄，同时头部带动身体向双膝间隙弯曲，头部尽量接近双膝，至极点稍停片刻。吸气时，头部带动身体恢复中正，同时双手放松，恢复至预备式。重复上述动作共12次。

第三式：屏气时，双手十指交叉，掌心向前，双掌缓缓置于左膝之下。吸气时，双手带动双掌回拉，左膝则用力下压，形成角力，稍停片刻。吸气时，手脚放松，双掌离膝并分开，恢复至预备式。左右侧肢体轮流做上述动作共12次。

收功：第三式结束后，恢复至预备式，自然呼吸片刻即可。

暖身又滋补，七种食物别错过

第一肉：羊肉

羊肉有补肾壮阳、温补气血、开胃健脾的功效，所以冬天吃羊肉，既能抵御风寒，又可滋补身体。羊肉最好是炖着吃，会更加熟烂、鲜嫩，也易于消化。

第一菜：萝卜

白萝卜可谓是冬季暖身食物状元榜的第一菜。萝卜在民间有“小人参”的美称，含有丰富的碳水化合物和多种维生素，而且萝卜不含草酸，不仅不会与食物中的钙结合，更有利于钙的吸收。吃肉时搭配凉拌萝卜，能起到清凉、解毒、去火的作用。

第一果：山楂

山楂是冬日的应季食材，能开胃、消食、活血。山楂最突出的益处是能防治心血管疾病，对降低血压和胆固醇、软化血管及镇静有一定作用。山楂生吃或做汤、茶都可以。

第一零食：栗子

栗子有“千果之王”的美称，还是益肾宜气的“补药”，老少咸宜。栗子所含的不饱和脂肪酸和各种维生素，对心脑血管都十分有益。熬汤、炒食都可以达到补益效果。

第一饮：红糖水

寒冷的冬季强调温补，就饮品来说，红糖水最为适宜。红糖有“东方巧克力”的美誉，其好处在于“温而补之，温而通之，温而散之”，具有化淤散寒、暖胃健脾、缓解疼痛的功效，且富含钙、铁等人体必需的矿物质。红糖水一定要煮一下。煮过的红糖水比直接用热水冲泡的更易吸收，且更具补中益气、健脾、暖胃的功效。

第一补：枸杞

冬季养生多以益气助阳、滋阴补肾为主，枸杞就是冬季进补的好选择。枸杞含有人体必需的各种营养成分，对肝肾阴亏、腰膝酸痛、视力衰弱和糖尿病都有一定食疗效果。早晚嚼食枸杞，营养成分的吸收更充分，一般健康成人每天吃20克左右最佳。

第一杂粮：红薯

红薯富含碳水化合物、膳食纤维、胡萝卜素、维生素以及钾、镁、铜、硒、钙等微量元素，是很好的应季杂粮。推荐吃蒸红薯、跟大米一起熬粥，都有健脾养胃的功效。

降燥热防抑郁，这五件事记得做

1、戴帽子

从小雪节气开始，气候变寒冷，会影响心脑血管，造成血压波动等。中医认为“头为诸阳之会”，即头部是所有阳经汇聚的地方，最不能受风寒，所以一定要戴帽子，注意防寒、保护阳气。

2、多喝汤

如果暖气温度过高，人们穿得过于严实，体内的热气散发不出去，就容易生“内火”。若出现口腔溃疡、大便干燥、口干口苦、眼屎增多等症状，建议多喝点热汤，比如白菜豆腐汤、菠菜豆腐汤、羊肉白萝卜汤等，既暖和又能滋补津液。

3、晒太阳

常晒太阳能助发人体的阳气，特别是在冬季大自然处于“阴盛阳衰”状态，而人应乎自然也不例外。冬天常晒太阳，能起到壮人阳气、温通经脉的功效，对调节情绪、改善人体状态有很好的作用，有益身心健康。

4、勤运动

适当的户外活动，能促进身体血液循环，提高机体抗病免疫力。要预防感冒就要走向大自然，积极运动，强健体质。对有晨练习惯的老年人来说，最好将锻炼安排在日出后或者午后。

5、听音乐

“愁人正在书窗下，一片飞来一片寒”，小雪时节，天气时常是阴冷晦暗，为抑郁症的高发季，听音乐可以舒缓紧张的心情。

天冷紧闭门窗？错！六大禁忌不要碰

误区一：天气冷紧闭门户

解析：经常在室内工作的市民别忘了适当开窗通风，以保持室内的空气流通和湿度，远离干燥和流感。在冬季，人们往往最关心室外的温度，而忽略了室内的通风和湿度。房间温度太高而湿度太低，也会引起身体不适，极易发生疾病。冬季室内保湿，除每日向地上洒些水，或用湿拖把拖地板以增加湿度外，也可在散热设施附近放一盆水，让水慢慢蒸发，以保持室内空气湿润。此外，在居室内养几盆花草或是购买加湿器，也可调节室内湿度，使居室内充满清新空气。

误区二：早点起对身体好

解析：小雪前后的起居调养切记“养藏”阳气。专家强调，人们要适当早睡，同时，早晨不宜起得太早，尤其老年人时间允许的话，最好等太阳升起，阳气生发时再起床，以保证充足的睡眠，有利于阳气潜藏，阴精蓄积。

误区三：秋冬必进补多吃有益

解析：小雪节气的饮食保健非常重要，但是存在的误区也是非常多的。

1、进补也需分寒热

冬进补是民间固有观念。事实上，小雪之后的饮食需要区分寒热。脸红血热及脸绛色血黏稠的人不宜吃温补食物;血热的人应吃偏凉性食物，血黏稠的人应吃平性食物。凉性食物应热吃，如白菜、萝卜不宜生吃，可熟吃。

腰背寒凉为肾阳虚，四肢寒凉为肝阳虚，肝肾阳虚且血不热不稠者，可适当吃温补食物;肝肾阳虚且有饮酒习惯的人可适量饮酒，喝白酒、黄酒应加热。

2、日常注意饮食清淡

日常饮食一旦不当，就会导致疾病和人体早衰，更会使体质变差。尤其是本身情绪就容易抑郁者，更应该注意饮食调养。通常情况下，抑郁症者进食后不易消化，这会直接影响到脾脏的运作和吸收。

然而我们的脾脏本身就是最怕思虑过重的脏器，忧思过重再加上饮食摄取不当，这样会非常伤脾。因此，建议情绪容易抑郁者平时一定要吃些清淡、易消化的食物，如山楂、西红柿、红心萝卜、黑木耳等，同时也要适当吃些核桃、黑芝麻等能增强体质、益气补血的食物。

误区四：抗寒饮食首选火锅

解析：冬天天气变得干燥，不少人会出现口干、皮肤干燥的症状，选择清淡的饮食有助于应对干燥。

冬季因为气温比较低，所以很多人会喜欢吃火锅等燥热的食物去补充身体需要的能量。但是人体常因室内供暖、穿得严实，内热散不出去而上火，所以肉食不宜大量，荤素搭配的比例最好是1：5，多搭配些清火滋润的食物。适时的吃一些清凉的小吃也是不错的冬季膳食选择。

误区五：天冷减少户外活动

解析：小雪节气开始，由于夜间时间越来越长，白天时间越来越短，人们对于黑夜的感受也越来越明显。因此，在这个时节，非常容易引起心理上的一些感伤，从而导致心情抑郁症状的发生。在小雪节气里，要保持愉悦心态，可以经常参加一些户外活动以增强体质，多晒太阳，多听音乐，学会调养自己。别再宅家做忧郁男女，动起来!

误区六：户外锻炼越早越好

解析：小雪节气前后，这段时间，天气常是阴冷晦暗的。从中医角度来讲，此时身体内循环正处于阴盛阳衰的阶段。

小雪节气，天气渐渐进入真正的寒冷，室内外温差渐大。多穿衣服来御寒，注意保暖是必不可少的，而对于患有心脑血管疾病的人来说，最要保护的就是心脏。对于有晨练习惯的老年人来说，这段时间里，最好将锻炼安排在日出后或者午后，而不是越早越好。由于这一阶段室内外温差较大，到户外活动时，要注意提前做好热身运动。（人民健康网综合自健康时报、生命时报、山西晚报）

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