远离“猝死” 6个信号为生命留下一线生机

编者按：今日凌晨，有网友在网上爆料，某演员在录节目过程中猝死，消息一出，让许多人都非常的震惊，网友还爆出抢救现场照片，网上一片哗然。如今，“猝死”二字在我们生活中出现的频率是否越来越高，关于中青年人猝死的报道也屡见不鲜，在感叹生命脆弱的同时，是否也想过，“猝死”离自己有多远？

猝死背后的危机你知道吗？

据中国心脏猝死防治救中心联盟主席金大鹏介绍，我国每年心源性猝死导致的死亡人数高达54万人，且呈日渐增长的严峻形势。

关于猝死，世界卫生组织给出的定义是：突然发生的，未能预料到的死亡，从发生不适到死亡，间隔不足6小时。猝死最大问题并不是疾病有多么难治，而是这些疾病以突袭的方式出现，让人措手不及。

一个人体弱多病，三天两头不舒服，吃药、跑医院，这类人群的猝死发生率反而比较低，因为这类患者往往对自己的身体比较在意，不可能让身体透支；另外，由于常去医院检查，在此期间发现一些可能引发猝死的原因，医生会当即就给出治疗方案。相反，如果一个人的身体健康，平时很少看病、吃药，这类人更容易成为“猝死”的对象，因为他们不知道自己身上背着“定时炸弹”，也不会在意身体发出的某些疾病信号。

“猝死”并不一定猝不及防，更多的原因在于我们对自己的健康情况不够关注，不够了解。

有些猝死源于过劳或者运动，本质都是透支了身体机能的极限。而大多数的猝死源于心脑血管疾病，如大面积的心肌梗死、恶性心律失常、主动脉瘤破裂、脑梗塞和脑出血等。

猝死高危人群

1、广告狂人

危险因素：北京军区总医院心肺中心副主任和渝斌表示，有近半数以上的白领处于过度疲劳、劳累的环境中。一项网络投票显示，在经常加班的职业里，广告设计师高居榜首。

建议：身体喊累要休息。其实，经常疲劳是一种报警信号，它提醒机体已经超负荷了，此时应停下来，把大脑放空，调整工作节奏，不要给身心火上加油，拿健康甚至生命换业绩。

2、白衣天使

危险因素：白天夜班连轴转、门诊一坐大半天、手术台上忘时间……特殊的职业使命，要求医护人员的工作不能有丝毫“差错”。他们精神紧张，时常用脑过度、缺乏睡眠。

建议：抽空补充“正能量”。关注健康，要从忙碌的生活中找机会，给身心进行有益的调节。

当情绪急躁不安时，听点音乐来舒缓一下紧张的心情，或者通过锻炼释放压力；觉得身体就要崩溃时，适当少加点班，和周围的人开开玩笑，享受一顿家庭晚餐，给生活补充一些“正能量”。

3、网络店主

危险因素：每天一睁眼就对着电脑，见缝插针地吃饭、打包、发货，睡觉时脑袋里还嗡嗡响着买家的对话声、咨询声、质疑声等。开网店这一看似新鲜、简单的职业，背后却是几乎是“24小时工作制”状态。

建议：规律作息保平安。美国一家健康杂志曾建议，呵护身心要顺应人体生物钟，及时补充营养，保证身体有足够的能量应付繁忙的日程。

可以给自己定个相对规律的作息安排，比如早餐补充鸡蛋、牛奶，中午小睡半小时，下午吃点零食、外出走一圈，晚上12点之前关电脑休息等，不要把压力全部集中一起。

4、IT工程师

危险因素：上海社会科学院亚健康研究中心发布的数据显示，IT阶层“过劳死”的平均年龄仅为37.9岁。长时间对着电脑编程、测评、调试，每天一个姿势窝在椅子上。

建议：办公室里巧运动。对IT一族来说，想办法让自己“动”起来非常有必要。

可以在电脑旁边放点绿色植物，每隔一两个小时做一做手部运动，转转手腕、肩膀等；感觉大脑麻木的时候，从椅子上站起来，伸伸胳膊、扭扭腰，或者喝杯水，多向远处看看，做眼保健操缓解疲劳等。

5、媒体人士

危险因素：中国医师协会等机构发起的《第二届中国城市健康状况大调查》中，媒体进入透支行业的第4位。生活跟着新闻转，不少新闻记者经常加班加点，日夜奔波。

建议：关注健康“信号灯”。复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授表示，中青年人心脏问题的诱因多是压力过大、生活方式不健康。比如陶伟，在录制节目后马上长途旅行，身体连轴转。

因此，年轻人在注意健康生活方式的同时，要特别注意一些高危诱因，如情绪激动、过度疲劳等，身体出现不适要及时就医。

6、人民警察

危险因素：公安部的一项调查显示，治安警察每日平均工作12小时，很多民警最大心愿是想“睡觉”。无论大神探还是小片警，都是工作忙、压力大，甚至只能靠抽烟提神醒脑。

建议：杜绝烟草少喝酒。抽烟、酗酒、熬夜等，都会给血管带来不可逆转的损伤，导致心血管突然发难。

因此，日常生活中一定要注意戒烟限酒，少吃高脂肪、高胆固醇食物，多吃水果、蔬菜，加强运动等，用充满精力的身体应对工作。

7、一线工人

危险因素：中国医师协会发布的“中国十大健康透支行业名单”中，制造业高居榜首。枯燥压抑的工作环境、重复呆板的机械化动作、经济压力等，使之成为健康的高危岗位。

建议：定期体检不可少。心脏性猝死可由各种心脏原因引起，在1小时内以骤然意识丧失为前驱，直至自然死亡。

每个人都有必要对高血压、糖尿病等潜在的慢性病进行定期检查，做到是否健康心中有数。同时坚持每天适量运动，以提高心肌收缩能力，增强机体免疫力。

8、莘莘学子

危险因素：中国健康教育中心2011年对全国10余个城市大学生的调查数据显示，大学生饮食和运动方面的现状堪忧，50.2%的大学生没到推荐的每日运动量。平时埋头上网、游戏，期末埋头冲刺，成了很多当代大学生的写照。

建议：别把压力拖最后。心理学家发现，把事情拖到最后，会面临巨大的时间压力，并且充满忧虑、焦灼和内疚感。

对于众多天之骄子，最好把功夫用在平时，保持规律的饮食和作息，掌握合理的日常运动方式，无论学习成绩还是身体锻炼，都不要“临时冲刺”，以免得不偿失。

9、演艺明星

危险因素：有调查显示，人前光环的背后，约1/3的明星都在喊累。很多演艺人士要靠药物才能保证睡眠，纷纷感叹“每天都在工作”。

建议：劳逸结合有计划。心血管疾病大都是由于工作压力过大、过度劳累、生活不规律、饮食不节制诱发。

女性50岁以后，男性40岁以后，一定要把心脏检查作为一个重要项目，有心脏病史的患者要随身携带急救药品，并且尽量避免熬夜、过度劳累等诱因。同时，要有计划地给自己创造放松机会，比如工作一段时间后休假旅游等。

10、运动健将

危险因素：有研究称，在美国，每三天就有一名年轻运动员死于潜伏的心脏病。“更快、更高、更强”，超负荷的运动导致心肌缺血。

建议：不当第一也快乐。冠军的光环让每一个人心驰神往。然而，美国和加拿大的研究人员发现，第一名的压力最大，而第三名的快乐感最强，生活也更幸福、轻松。

而压力正是心脏的大敌之一，习惯争强好胜的人不妨给自己降低标准，试着享受一下默默无闻的生活。

防猝死 从改变生活习惯开始

适度锻炼。研究表明，低度或中度强度运动量，对心血管保护的益处最强。（低运动量：每周4~5次，每次持续20~30分钟；中等运动量：每周大于等于3次，每次持续40~60分钟）可选择慢跑、游泳、打球等有氧运动。但最好不要在早上锻炼，因为清晨是心血管病发作最多的时间，可选择晚饭后2~3个小时进行适度运动。

饮食清淡。控制甜食，少吃含盐多、腌制及煎炸食物，多吃植物纤维多的蔬菜和粗粮，增加维生素的摄取量。此外，不吃过冷或过冰的食物或饮料，以免发生冠脉痉挛。

避免劳累。如今，加班和熬夜成了现代人的主旋律，年轻白领猝死的事件层出不穷，过度疲劳的背后极有可能是致命的威胁。健康的活着是努力工作和享受生活的前提。日常，注意劳逸结合，周末可选择做一些自己喜欢的事情，尽量放松身心；也可当一次“小懒虫”，给自己补补觉。

定期体检。普通的心电图检查即可发现潜在的“猝死信号”，特别是有心血管病史的人，更应做好预防工作，按时体检，防患于未然。

保持心情舒畅。情绪激动会使人血压升高，加重心脏负担。对于患有心脑血管病的人，很容易引发心律失常、心肌梗死、脑梗塞或脑出血等严重后果。因此，保持一颗平常心，不仅是处世之道，也是心脑的“天然护身符”。

六个信号 “猝死”留下的一线生机

1、胸闷

如果近期突然出现活动后胸闷，休息一段时间可缓解，这种现象提示可能患了冠心病。

突然出现的症状表明冠状动脉内的粥样硬化斑块还不稳定，随时有可能发生破裂，导致心源性心肌梗死。

2、心慌

心慌往往是心率加快的主观感受。不定期出现的心率加快通常是快速心源性心律失常的结果。

多数心律失常的危险性较小，不会引发猝死，但如果是频繁发作的室心源性心律失常，则有发展为室颤的风险，应当及时就诊。

3、心跳过缓

心脏的跳动是由特定的起搏细胞发起的，起搏细胞功能变差就会导致心脏跳动速率减慢，严重时会引发心脏停搏。

心跳过缓，血压变低，很容易出现长时间的心脏停搏，也会导致猝死。

4、晕厥

晕厥是猝死的重要前兆，多数晕厥是由于心跳突然减慢或停止，导致脑供血不足而引起的。常见的原因包括窦房结疾病、房室传导阻滞、迷走神经张力过高等。

晕厥有时持续几秒钟后能自行恢复，如果不能恢复，便会造成猝死。

5、眼前发黑和肢体麻木

脑卒中也是引起猝死的重要原因，患者会有眼前发黑和肢体麻木等症状。

有些脑卒中发病缓慢，早期只有轻微症状，患者需要多加留心。尤其是患有高血压、冠心病或房颤的患者，脑卒中的发生率高于普通人群数倍。

如果出现单侧看不到东西、单侧肢体麻木、乏力，或走路不稳、有踩棉花感，应警惕脑卒中的发生，早识别早治疗。

6、出现憋气、明显的口唇发紫的症状

如果工作性质是久坐或长期站立，血液循环不好，当病情发作时，除了疼痛外，若还有憋气、明显的紫绀、口唇发紫、血氧下降等，要高度警惕可能是肺栓塞。

面对猝死 心肺复苏成功与否是关键

美国心脏协会统计结果显示，80%的心脏骤停发生在家中，意外发生时，周围的人从拨打120到获得救助的时间超过5分钟。而研究发现，倒地1分钟内进行心肺复苏，救活的概率为90%；2分钟内为60%；超过10分钟几乎为零。 也就是说，倒地后的4分钟是急救的“黄金240秒”，心脏骤停后急救越早，救治成功率越高。如果能在急救人员到达之前的几分钟内立即进行心肺复苏，将大大提高患者的存活率。

首都医科大学附属北京同仁医院心血管诊疗中心主任王吉云提醒，没有操作经验的人在做心肺复苏时，应谨记三个字“稳、快、深”，并在急救人员到来前不停地做心脏按压，如果一个人累了可以换另一个人接替。因为一旦中断，患者血液里的氧气难以输送到脑部，易出现脑缺氧。

稳。将患者移至适当的体位，尤其要注意保护颈部，可以一只手托住颈部，另一只手扶着肩部，使患者平稳地转动至仰卧位。

快。按压胸部，位置为两个乳头连线的中间点，每分钟至少要在100次以上；按压胸部和人工呼吸的比率为30∶2，即每按压30次接着做两次人工呼吸；人工呼吸时每次吹气应持续1秒钟以上。

深。做胸外心脏按压时，幅度要足够深。以成人为例，按压下去要使胸骨下陷至少5厘米，以助于患者的心脏收缩和血液向全身输送。

如患者出现恢复脉搏，瞳孔逐渐缩小，口唇变红，开始有自主呼吸时，即为心肺复苏成功。 （人民健康网综合自生命时报、健康时报、人民日报海外版、广州日报）

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