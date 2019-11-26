少吃甜食还会得糖尿病吗？听听专家怎么说

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少吃甜食还会得糖尿病吗?

郑州大学附属郑州中心医院内分泌科主任康志强：糖尿病的“糖”是指能在人体内转化为葡萄糖的食物，涉及到的种类非常广泛，包括淀粉、多糖、单糖等，例如米饭、面食、地瓜等淀粉类食物是最常见的“糖”类食物。而平时生活中，甜食里的“糖”更多是指蔗糖、蜂蜜或者甜味剂。

即使平时少吃甜食或者不吃甜食，但长期进食一些主食，如米饭、面条、馒头等淀粉类食物，甚至吃多了含糖分高的水果，都有可能发生血糖异常升高，甚至诱发糖尿病。

可见，并不是只有吃糖、吃甜点才会导致糖尿病，即使少吃或不吃甜食，也未必能完全避免糖尿病的发生。

而且，糖尿病病因众多且复杂，血糖不仅会受到遗传因素和环境因素的影响，还会受平时饮食习惯、生活习惯、情绪波动及其他疾病干扰。

六类人易患糖尿病

解放军东部战区空军医院内分泌科主任医师王爱萍：空腹血糖长期在5.6mmol/L以上 正常人的空腹血糖值为3.89～6.1mmol/L;如大于6.1mmol/L而小于7.0mmol/L为空腹血糖受损。其实，血糖长期处在5.6mmol/L以上会损害人体微血管。随着年龄的增加，这类人对血糖控制能力势必减弱，若不加以控制，大部分人若干年后血糖回达到糖尿病标准。

空腹血糖值正常，餐后血糖值异常。正常情况下，餐后1小时的血糖为6.7～9.4mmol/L，最多也不超过11.1mmol/L，随着时间的推移依次递减，餐后3小时恢复正常，但若餐后血糖异常，甚至3小时后依然维持原样或降低过慢，意味着一天大部分时间都处于高血糖状态，会加重心、肾负担。

是否有大肚子。相比于全身肥胖，内脏性肥胖的患者患糖尿病的风险更高，何谓内脏性肥胖，最常见的就是“啤酒肚”、“游泳圈”的人。因此，对于减肥的人来说，减小腰围尤为关键。

餐后想睡觉。国外有研究显示，餐后容易犯困的人，意味着血糖控制能力较弱，将来发生糖尿病的危险也会增加。

睡眠质量不佳。不少研究证实，睡眠时间过短或昼夜节奏紊乱的人，易出现血糖控制障碍的情况。长期睡眠不足可导致交感神经兴奋、应激系统启动，体内皮质醇、肾上腺素等“升糖激素”分泌增加，还会引起胰岛素抵抗，使血糖升高。

饮食方式“两高一低”。“两高一低”是指高脂、高热量、低纤维，经常吃大鱼大肉、煎炸食品及汉堡等高饱和脂肪或高反式脂肪酸食物的人，热量容易超标，更易得糖尿病;生活中常吃谷物纤维含量低的米饭、馒头、面条、面包等精制主食，易得糖尿病。

饮食降糖有五大误区

西安交通大学第一附属医院内分泌代谢科副主任郭辉：第一，不吃主食。主食是人体能量来源的必须物质，主食吃太少容易发生低血糖。长期不吃主食更是会造成营养不良、饥饿性酮症。建议糖友们每日都要进食一定量的主食，一般身材中等的成年人，每日可吃5两（生重）左右的主食，具体值应根据身高、体重、活动量等进行计算。

第二，不吃细粮。细粮不是不能吃，而是要少吃，粗细搭配的来吃。长期大量吃粗粮也会造成弊端，比如引起脂质、矿物质的代谢紊乱。

第三，不吃早餐或不吃晚餐。事实上，这样进餐不规律反而会加重血糖波动，对身体造成更大的损伤。

第四，不甜就多吃。没有甜味不代表含糖量低，很多主食吃起来平淡，但却富含淀粉，进食后经过消化吸收其实就是糖。所以糖友们不可单凭甜味来判断含糖量，也不要盲目相信无糖食品，但可以通过血糖监测来评估。

第五，主食吃多了，加药来弥补。药物控制血糖是建立在合理营养饮食基础上的，如果因为没控制饮食而擅自加减药量，这个度比较难把控，也容易使药物治疗失去疗效。糖尿病患者应合理安排每餐的主食量。

另外，饭不要煮得太软烂，越是软烂的饭越容易被身体消化吸收并转化为血糖。还有，吃的时候要细嚼慢咽，吃得越慢升糖越慢。

两招预防糖尿病

郑州大学附属郑州中心医院内分泌科主任康志强：饮食控制。饮食控制不仅仅是控制主食的多少，关键要限制每天进食的总热量。白糖、冰糖、红糖、蜂蜜、果酱、各种甜点、巧克力、冰淇淋、含糖饮料的摄入，所含热量较高，吸收后会明显升高血糖。水果中所含糖分大都为果糖，比蔗糖甜度高，但吸收不如葡萄糖快，升高血糖作用相对较缓慢。

合理规律运动。运动对防治糖尿病效果显著，尤其是能大量消耗肌糖原的运动方式，不过，有严重并发症患者就不建议运动了。血糖相对稳定的糖尿病患者，建议进行中等强度有氧运动。

糖尿病遗传吗?

解放军东部战区空军医院内分泌科王伟：糖尿病有时会出现家庭式爆发，是由于饮食习惯、生活方式，比如高油高糖高盐高脂肪饮食、多吃少动等。

有人认为“糖尿病会遗传”，这样的说法也是不正确的，准确的说法应该是“糖尿病有遗传的可能性”，并不是每一个父母长辈有糖尿病的人都会得糖尿病。

虽然有糖尿病家族史的人群比没有家族史的人群发病率要高很多，但到底会不会得病最终还是要取决于饮食、环境、生活习惯等因素。

五个办法监测血糖

大连医科大学附属第二医院内分泌科主任苏本利：全面的血糖监测应包括空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白和动态血糖，不同的监测方式可相互配合使用。

指尖血糖测定。这是最常用的一种简便而快速的血糖监测方法，但不用于诊断。它能反映实时血糖水平，便于糖友及时发现自己血糖过高、过低等问题。建议非胰岛素治疗的糖友每天至少测一次空腹血糖；使用胰岛素治疗的糖友要测空腹血糖和睡前血糖；血糖波动较大者，一天要进行4~7次血糖的测定，即三餐前后（不严重者可免去餐后血糖）和睡前血糖的测定。

动态血糖监测。这是反映血糖波动和整体水平的测定方式，也是1型糖尿病、胰岛素强化治疗的2型糖尿病以及血糖波动大的患者进行血糖监测的首选。具体做法是在皮下植入葡萄糖感应器，以提供连续、动态的全天血糖信息，了解血糖在3或14天（不同系统监测时长不同）内的波动趋势。它能发现不易被传统监测方法探测到的隐匿性高血糖和低血糖，尤其是餐后高血糖和夜间无症状性低血糖、黄昏现象、黎明现象等。

糖化血红蛋白测定。该测定在临床上已作为评估长期血糖控制状况的金标准，糖化血红蛋白每降低一个百分点，就可显著降低糖尿病相关并发症风险。它与血糖浓度成正比，能反映患者既往2~3个月内的平均血糖水平。测定时患者不用空腹，也没有采血、进餐时间的限制，不易受短期饮食、运动等生活方式变化的影响。但结果存在“延迟效应”，不能精确反映患者低血糖的风险，也不能反映血糖波动的特征。根据《中国2型糖尿病防治指南（2013年版）》的建议，在治疗之初糖友至少每3个月检测一次，一旦稳定达到治疗目标可每半年检测一次。

糖化血清蛋白测定。糖化血清蛋白常作为妊娠糖尿病或糖尿病合并妊娠患者的近期血糖监控指标。它能反映既往2~3周的平均血糖水平。其值易受血液中蛋白浓度、胆红素、乳糜和低分子物质等的影响，且监测时间较短，不是普及的监测方法。但对于孕期糖友而言，为了及时诊治和管理血糖，测定的频度和密度较高，可采用此方式进行短期内血糖波动的监测。

尿糖测定。这种方式虽简便易行，但准确度欠佳，很多地区已不常使用。正常人的尿糖结果为阴性，一般只有当血糖超过10毫摩尔/升时，才会出现尿糖，所以尿糖仅在控制高血糖时有一定帮助。此外，有些患者肾糖阈值发生改变，如肾功能不全、妊娠、尿路感染以及服用维生素C、水杨酸盐等药物的患者，使用尿糖测定都易发生误判。另外随着降糖新药钠-糖共转运蛋白-2（SGLT2）抑制剂逐渐普及，患者可能会发现尿糖持续阳性，因此不能以尿糖作为监测指标。（人民健康网综合自健康时报、生命时报、西安晚报）

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