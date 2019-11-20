牛奶含有4种好营养，但这4类人不宜饮用

编者按：牛奶是公认的健康饮品，但你可能还有一些疑问，例如，什么时间喝牛奶最好，到底该如何正确喝牛奶？什么人不能喝牛奶？自己适合喝哪种牛奶？本期，小编和您聊聊这件事。

牛奶含有4种好营养

提到牛奶，很多人都会用“营养好”这三个字来形容，但究竟牛奶的营养有多好呢？

首先，牛奶含有的蛋白质被称为优质蛋白，容易被人体消化吸收，并且能与谷类蛋白质发生营养互补作用。

其次，牛奶的钙含量不仅高，并且吸收率也高，是膳食钙的最佳来源。喝300克牛奶，可以得到约312毫克的钙，接近每日推荐摄入量的40%。

再次，牛奶还是B族维生素的良好来源，可以提供相当数量的维生素B2，这种营养素正是中国人常缺少的。

最后，牛奶还含有大量的生理活性物质，比如乳铁蛋白、免疫球蛋白、生物活性肽等，有助人体健康。

牛奶，选适合你的那一杯

走进超市，各式各样的牛奶让人眼花缭乱，不同款式都有自己的卖点。然而，该如何选择与自己最“般配”的那一杯呢？

健康成人和儿童选全脂牛奶

全脂牛奶最大程度地保留了牛奶中的营养物质，含有丰富的脂溶性维生素A、D、E、K等，并且含有天然钙质，利于人体对钙的吸收。

100克全脂牛奶只含3克左右的脂肪，健康成人和儿童不必为此担心，直接喝全脂产品即可。

中老年人选择强化维生素AD奶

中老年人肠胃吸收能力变差，钙流失和维生素缺乏较明显，且我国居民普遍缺乏维生素A，强化AD的牛奶是维生素A和D最廉价最方便的来源之一，中老年人可适量选用。

高血脂和需要控制体重的人选低脂奶

这类人群不能过多摄入脂肪，特别是饱和脂肪酸，脱脂牛奶对他们来说是最佳选择，同时，脱脂牛奶还有利于控制热量。

天天喝奶的人应选“巴氏杀菌奶”

巴氏奶经过低温除菌保留了牛奶绝大部分营养，但保质期较短，需低温保存，天天喝奶的人可少量多次购买新鲜产品。

不定期喝奶的人选“超高温灭菌奶”

经过高温杀菌，其中维生素损失比巴氏奶多，保质期长，可常温放置。但要注意开封后的常温奶最好放进冰箱，并尽快喝完。

听说空腹喝牛奶不好，是这样吗？

所谓空腹不能喝牛奶，主要是担心部分人存在“乳糖不耐受”的情况，喝牛奶后会出现腹胀，甚至腹痛、腹泻等问题。如果先吃些其他食物再喝牛奶，这种不适反应会比空腹喝更轻。

但如果本来没有乳糖不耐受，空腹喝牛奶是完全没问题的。各种动物奶中同时含有蛋白质、脂肪和碳水化合物（乳糖），能消化乳糖的人可以很好地利用它们。否则，就没法解释婴儿和幼小动物都可以空腹喝奶正常成长了。

所以，要不要空腹喝奶，根据个人的乳糖消化能力而定即可。

到底什么时候喝奶最好？饭前还是饭后？

有研究发现，吃同样的一餐，如果在餐前30分钟喝牛奶，然后再吃饭，能有效降低餐后血糖反应。如果在吃饭的同时喝牛奶，虽然也有效，但不如餐前30分钟效果明显。

所以，如果餐前喝奶的时间合适，比餐后喝能更有效地控制餐后血糖上升，而餐后血糖上升延缓，意味着餐后饱腹感能持续更长时间，餐后合成脂肪的风险也会明显下降，这对于预防肥肉上身是非常有好处的。

除了牛奶，研究还发现，餐前30分钟喝豆浆、汤等液体，都能降低进餐时的自主能量摄入。也就是说，在餐前半小时先喝点汤水，就能在用餐时自动减小胃口，从而发挥控糖效果。

所以，无论是控制血糖，还是预防肥胖，餐前半小时都是最佳的喝奶时间。当然，前提是没有乳糖不耐受问题。 如果确实空腹喝奶后胃肠不适，或对牛奶有不良反应，可以换成酸奶、豆浆等。

牛奶营养价值这么高，是不是喝越多越好？

凡事都要有度，按照我国膳食指南推荐，每天推荐食用相当于300克牛奶的乳制品（约一次性纸杯一杯半）。这是一个平均值，并不意味着每天都必须喝这么多，有时摄入200克，有时400克，也是完全没问题的。

所以，尽管早上喝了一杯奶，晚上作为夜宵再喝一杯；或下午喝一杯酸奶，晚上再喝一杯牛奶，都无需顾虑。

需要考虑的是，牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等都是以牛奶为主料的食品，它们能提供蛋白质、脂肪和碳水化合物，如果增加奶类的摄入量，需要相应减少一点主食和肉类，以确保热量不超标，做到营养平衡。

四类人不宜喝牛奶

第一，对牛奶有急性过敏者不能碰任何含牛奶的食物。哪怕烹调时加一点也不行。

第二，对牛奶有慢性过敏也要一段时间之内戒奶。

第三，痤疮（脸上的痘痘）比较严重，而且确实对牛奶有反应的人也要避免牛奶。国外研究表明，牛奶中的类胰岛素生长因子IGF-1和乳清蛋白都有可能对部分人的痤疮有恶化作用。不过，并非人人对牛奶有反应。不妨自己做个试验，坚持一个月不喝牛奶，远离添加奶类的食物，也不喝乳饮料、不用乳清蛋白粉等产品，看看皮肤会不会改善。如果有效果，说明应当远离奶类。当然，脱脂奶、羊奶也一样不能用。

第四，腹泻者要避免牛奶。包括正在发生肠道感染的人，和吃坏肚子之后腹泻还没有完全消除的人。在这种肠道感染状态下，原本没有乳糖不耐受的人，也暂时无法分解处理乳糖了。没有分解的乳糖会促进肠道运动，加重腹泻。 （人民健康网综合自生命时报）

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