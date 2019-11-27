脑血栓发生有10个警报 吃对了也能通血管

编者按：血管是人体血液的运输管道，如果血管堵塞了，血液就不能顺畅流动，轻则引起各种不适，重则危及生命。冬季也是心脑血管疾病高发的季节，日常生活中做好防治和保健非常重要。今天人民健康网就与你聊聊血管养护的话题。

脑血栓发生有10个警报

脑血栓是由于动脉粥样硬化、动脉内膜炎以及血液黏稠度高，导致脑血管局部形成血栓。动脉粥样硬化是脑血栓的第一大诱因，由于它在老年人中更常见，所以随着年龄增加，脑血栓的发生率也会升高。脑血栓发生有10个警报一定要当心。

1、口眼歪斜或流口水；例如一侧面部无力或麻木，微笑时发现嘴巴歪了，或刷牙时嘴巴兜不住水，甚至流口水。

2、偏侧肢体无力，即“偏瘫”；可分为上肢无力和下肢无力两种。上肢无力的表现有持刀刮胡子时，突然感觉手臂无力以致剃刀落地；不能顺利使用筷子夹菜；不能系扣子穿好衣服等。下肢无力则可表现为行走时向一边倾斜、“跑偏”，甚至有“拖腿”的动作；行走不稳、步态异常；走路时不自觉地反复跌倒，尤其转头、仰头时容易出现。以上情况要注意进一步发展成脑血栓的可能。

3、说话不利索。说话费力、“大舌头”或听不懂别人的话；

4、视物模糊。由于给眼睛供血的动脉闭塞，或负责分析视觉的大脑中枢受损，病人可能突然一只眼睛看不清；

5、突发头晕。这是脑血栓极为常见的一个信号，表现为头昏沉、头闷感，甚至有天旋地转、身体不稳、控制不住自己的感觉，严重时可伴恶心、呕吐、大汗等情况；

6、肢体麻木。尤其偏侧身体麻木，往往就是脑血栓的警示；因为大脑不仅负责肢体的运动，还要负责所有的感觉，因此感觉异常也常是脑血栓的征兆。

7、爱犯困、嗜睡或者哈欠连连；比如，看平时喜欢的电视节目都能睡着，注意力不集中，哈欠不断等情况，提示大脑供血不够维持清醒，可能是动脉出现狭窄甚至闭塞。

8、头痛。出现不明原因的头痛，或原有的头痛性质改变，多表现为疼痛持续不缓解，严重时可伴有恶心、呕吐；

9、呛咳、吞咽困难。吃饭或喝水时出现呛咳，甚至吞咽费力，可以伴有言语不清楚、声音嘶哑等情况；

10、记忆力突然减退、读写困难。有的病人会突然叫不出人名、物名，不能正常地计算或书写，或是老忘事儿。这提示负责高级思维的大脑皮层出现了异常。

七类人血管最易堵

1、肥胖者：体重指数超过28；

2、生活无规律和饮食不当者：爱吃高热量、高胆固醇、高饱和脂肪酸类食物的人群、运动量少且长期静坐；

3、吸烟、酗酒或有高脂血症家族史者；

4、高血压、糖尿病患者；

5、有冠心病或动脉粥样硬化病家族史者，尤其是直系亲属中有早发病或早病死者；（5）已有冠心病、脑血管病或周围动脉粥样硬化病者；

6、40岁以上男性和绝经后女性；

7、80岁及以上高龄老人。

这些习惯最伤血管

长期饮食不规律，暴饮暴食。浓油赤酱，高油、高盐、高糖，荤多于素，都会导致营养物质摄入过多，多余的脂质不仅会沉积在血管壁上堵塞血管，还会增加血液黏稠度，容易引发血栓。因此，建议吃饭最好吃七分饱，平时饮食中少吃烧烤、腌制的加工类食品和油炸食品，应少肉多菜，避免脂肪摄入过多。

长期吸烟会导致明显的动脉粥样硬化。香烟中含有尼古丁、一氧化碳、氧自由基、多环芳香烃及丁二烯等种有害物质，它们通过肺泡与血液中的气体进行交换，到达血管，干扰血液中的脂肪代谢，破坏血管弹性，损害血管内皮，导致动脉粥样硬化的发生、发展以及血栓的形成。

缺乏运动是血管堵塞的一大诱因。长期不运动，血管里面的“垃圾”就没有办法排出，多余的脂肪、胆固醇、糖分等囤积在血液中，使血液变得浓稠肮脏，最终堵塞血管。

长期熬夜可能带来心梗风险。熬夜会使机体过多地分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，造成血管收缩、血液流动缓慢，血液变得黏稠，血液里的垃圾和毒素、氧自由基等明显增加。长期熬夜者的血压、心率调节会呈现为高负荷状态，血管收缩和免疫调节功能也会出现异常。熬夜者可能会出现心脏一过性缺血，同时冠脉粥样硬化以及斑块不稳定的风险也大大增加。

压力大，心情差，精神压力也能引起血管收缩，加速血管老化， 使血管变硬。

如何养护好血管

首先，管住嘴，少吃“四高”食品，即高糖、高油、高脂、高盐，这些食物易导致胆固醇等附着于血管壁上，造成动脉硬化，导致血管不畅通。

其次，不熬夜。长期熬夜，身体内激素分泌周期出现紊乱，增加心脑血管系统的张力。

再次，拒绝吸烟和二手烟。烟草中有害物质易诱发冠状动脉痉挛和动脉粥样硬化，以致形成血栓。

第四，多做有氧运动。游泳、跳舞、骑自行车、瑜伽、打太极等都是不错的选择，即使是最简单的健步走，持之以恒都会使血管的弹力增强。

最后，保持好心情。不少心脑血管疾病都与情绪波动过大有关。想要血管健康，平和的心态必不可少。

吃对了也能通血管

新鲜蔬菜。植物性食物富含维生素、矿物质、膳食纤维，它们都对心脏健康有益。芦笋、菜椒和小白菜中含有大量B族维生素，特别是维生素B6，有助降低同型半胱氨酸（与心脏病有关的氨基酸）和C反应蛋白（炎症的标志）的水平。

香辛料。大蒜含有的大蒜素能改善体内的胆固醇水平，降低血压和患心脏病的风险；姜黄富含姜黄素，有助降低胆固醇、甘油三酯和血糖；肉桂能增加血流量，帮助血糖恢复正常。

富含欧米伽3脂肪酸的鱼肉。沙丁鱼、鲭鱼、鲑鱼和鲱鱼等鱼类是欧米伽3脂肪酸的优质来源，有助减轻体内炎症，减少心律紊乱，降低甘油三酯和血压。

茶。这种饮品含有丰富的类黄酮，能中和体内的自由基。红茶、绿茶和乌龙茶能通过多种方式预防心脏病，比如阻止饮食中的胆固醇被吸收到血液中，调节血糖和减轻炎症。

适量喝咖啡。不放奶油和人造甜味剂的咖啡对大多数人来说是健康的。尽管它含有咖啡因，但适量饮用有助降血压。

富含膳食纤维的食物。全谷物、燕麦、豆类中富含可溶性膳食纤维，能减少血液所吸收的胆固醇数量。美国心脏协会刊登研究指出，食用膳食纤维含量高的食物有助降低血糖和胆固醇。

含不饱和脂肪的食物。牛油果、橄榄和坚果所含的不饱和脂肪对心脏有保护作用，它们能降低血液中的低密度脂蛋白含量。

西红柿：可提高机体氧化能力，消除自由基等体内垃圾，保护血管弹性。

苹果：可使积蓄体内的脂肪分解，对推迟和预防动脉粥样硬化发作有明显作用。

海带：能防止血栓又能降胆固醇、脂蛋白，抑制动脉粥样硬化。

茶叶：含有茶多酚，能提高机体抗氧化能力，降低血脂，缓解血液高凝状态。

大蒜：含挥发性辣素，可消除积存在血管中的脂肪，有明显降脂作用。

洋葱：能舒张血管，降低血液黏度，减少血管的压力，具有降血脂，抗动脉硬化的功能。

茄子：保护心血管、降血压，茄子含丰富的维生素P，是一种黄酮类化合物，有软化血管的作用。（人民健康网综合自生命时报、西安晚报、重庆晚报网）

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