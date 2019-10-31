到了秋天为什么容易咳嗽？教你对症拆招

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为什么秋季容易咳嗽？

秋天是咳嗽高发的季节，所以常有人问，秋天不冷不热、秋高气爽，为什么容易咳嗽？

原因有三，其一，秋季“燥邪”当令，而肺“喜润而恶燥”，故秋季“燥邪”伤人最易伤肺。想一想，在秋季人们是不是常有口干舌燥、皮肤干痒的感觉，这就是“燥气”的作用。再则，人们在炎热的夏季，过度汗出，容易伤津耗气，若不注重体质的调理，正气尚未复原，又进入秋燥的季节，燥邪更易乘虚伤肺，引发咳嗽。其二，秋天易发过敏性疾病。秋季空气中飘浮的吸入性过敏原种类多、密度高、数量大，如我国北方草本植物花粉和蒿树类植物花粉期多在秋初，种子花粉多出现于晚秋，在过敏原的作用下，过敏性鼻炎、咳嗽、哮喘等疾病最易复发。其三，秋季气候忽冷忽热，早晚温差大，易发感冒。感冒是引起感冒后咳嗽、慢性咳嗽的重要原因，特别是有慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、肺纤维化等慢性呼吸系统疾病的患者最易因感冒复发加重。

哪些咳嗽需要看医生

留心症状特点

1.伴有发热、咳吐黄绿色痰或脓痰的咳嗽。有肺部感染的可能。

2.伴有胸闷气短的咳嗽。有哮喘、肺间质病变等病的可能。

3.痰中带血的咳嗽。需排除肿瘤、支气管扩张、肺部感染、肺结核等疾患。

4.伴有胸痛的咳嗽。需排除肺栓塞、胸膜炎等疾患。

注意咳嗽声音

1.伴有声音嘶哑或犬吠样咳嗽。多见于声带或喉部病变及肿瘤等，需尽早治。

2.金属音调样咳嗽。多见于纵隔肿瘤、主动脉瘤或肺癌等。

3.咳嗽终末出现深长的鸡啼样吸气性吼声。多见于小儿易感的百日咳。

留意咳嗽时间

1.连续咳嗽3周不愈。一般感冒咳嗽、急性鼻咽炎咳嗽三周内可愈。

2.反复发作或季节性强的咳嗽。一般春秋季反复发作的咳嗽多为过敏性咳嗽，有发展为支气管哮喘的可能，必须在医生诊治下规范治疗。

3.反复后半夜睡眠中的剧烈咳嗽。应排除咳嗽变异性哮喘及心脏疾病引起的咳嗽。

三种秋咳，对症拆招

秋冬交替的季节，身边咳嗽的人越来越多。中医认为，这些都是由于风寒燥邪所诱发的外感咳嗽。外感咳嗽主要分为风寒袭肺证、风热犯肺证及风燥伤肺证，根据中医养生理论，食疗、拔罐、刮痧等中医特色疗法对缓解不同的外感咳嗽效果很好。大家不妨“对号入座”，找出属于自己的治疗方法。

风寒袭肺证。这种证型表现为咳嗽声重、咳白稀痰、流清涕、头痛、恶寒发热等症状，初期症状不严重时，可按摩列缺、尺泽、肺俞等穴位。具体方法是：取列缺（左右两手虎口交叉，一手食指压在另一手的桡骨茎突上，食指尖到达之凹陷处即是）、尺泽（曲肘，肘横纹中桡侧凹陷处）、肺俞（位于人体背部第三胸椎棘突下，左右旁开二指宽处），用拇指指腹顺时针揉50次左右，再用拇指指腹按压20次左右，有酸胀感为宜。若咳嗽咳痰较重，可去医院请医生取以上三穴进行拔罐处理。拔罐后注意多喝热水，多休息。

风热犯肺证。表现为咳嗽频剧、咳痰不爽、痰黏稠或色黄，同时伴有鼻流黄涕、口渴、头痛身热等症状。初期咳嗽咳少量黄色黏痰时，可服用具有疏风清热、宣肺止咳的中药代茶饮。具体方子是：取桑叶10克、野菊花10克、枇杷叶6克、桔梗10克，将以上药物放入茶杯中用沸水，焖泡10~15分钟即可饮用。如果使用此法3~5天症状无法缓解，可加服感冒清热颗粒、桑菊饮颗粒、银翘散颗粒等中成药。也可辅助使用刮痧法治疗，具体方法是：用刮痧板 （质地为水牛角），以脊柱为中心，两侧旁开各1.5寸，从大椎刮至脾俞，重点刮大椎风门、肺俞及督脉。刮痧以皮肤红热为度，对不出痧或出痧较少的部位不强求出痧。

风燥伤肺证。风燥咳嗽多干咳无痰，或痰少而黏、不易咳出，或痰中带有血丝，同时伴有咽喉干痛、口鼻干燥。燥邪犯肺的咳嗽，食疗是比较好的选择，若咳嗽初期干咳无痰，伴咽干咽痛，可服用五汁饮（梨100克、荸荠20克、麦冬10克、龙眼肉10克、莲藕20克、蜂蜜少许，将以上药物放入锅中煎煮30~45分钟，取汤作代茶饮），也可食用川贝蒸梨（雪花梨400克、川贝母5克、百合10克、冰糖5克，雪花梨切去蒂部，挖出雪梨心，把川贝粉、百合、冰糖放入雪梨内部，盖回蒂部，放入碗中，隔水蒸30~45分钟即可）。

秋天容易咳嗽应该吃哪些食物？

1、大蒜

大蒜能够杀菌消毒，对缓解咳嗽也有很好的功效。尤其是对于小孩子咳嗽不能吃药的时候，就应该用大蒜进行食疗。具体的就是用选用一个蒜头的大蒜的量，扒干净切碎，然后放入凉开水浸泡10个小时，放入白糖。这个大蒜汤水可以治疗普通的小儿咳嗽，对于治疗百日咳的患儿也有一定的效果。另外也可以把大蒜和橘子煮在一起，也能够清热止咳。

2、冰糖

冰糖是能够清热化痰的，对于缓解咳嗽也有他的独到之处，很多中药材都会加入冰糖既能够调节口味也能够祛痰止咳，很多的止咳的中药方里面都含有冰糖这一味。这里一定要注意是冰糖，其他糖的种类没有止咳化痰这一个功效。红糖能够行血化瘀，白糖能够清热去火，冰糖才能化痰止咳。

3、梨子

梨子有化痰的功效，还能够清肺润肺，尤其是雪梨。冰糖正好也有止咳的效果，冰糖雪梨就是特别美味的一种化痰止咳的汤品，深受人们的喜爱。另外梨子也可以单纯的煮水喝，对于咳嗽还要用嗓子的职业非常方便，像老师、主持人、讲师等。

4、橘子

橘子也是能够缓解咳嗽的，特别是金桔，金桔有治疗百日咳的功效，所以患了百日咳的儿童可以用金桔去煎水喝，或者用金桔用冰糖腌制成橘饼吃，既美味又能够缓解咳嗽，深受儿童的喜爱。不过橘子吃多了有上火的可能，还是应该注意量。

5、芹菜

芹菜非常的清脆爽口，吃肉的人吃一些芹菜，能够清热平肝，对于肝火旺盛的咳嗽有一定的治疗功效。芹菜最好的方式就是清炒，非常的爽口，也能够激发人们的食欲。

防咳嗽需好习惯

外披衣服随身带

初秋往往早晚凉，中午热，如果清晨出门穿件比较适度的“厚衣”，到中午就会太热或出汗，一冷一热极易感冒。主张入秋后早晚凉时穿两件上衣，以便根据户外的气温变化随时增减衣服，有利于预防感冒引发的咳嗽。

脾虚患者慎贪凉

秋季燥邪当令，所以一般秋季食养主张“减辛增酸”，多吃些酸味甘润的果蔬。但应切记，秋食瓜果应适度，不能像夏季一样过食。民谚说“秋瓜坏肚”，就是指立秋以后再继续生食大量瓜类，容易引发肠胃道疾病。特别是脾虚患者尤应注意顾护脾胃，不但慎贪凉，还应养成穿衣别露脐、睡觉要盖肚的好习惯。中医认为，脾与肺是母子关系，只有脾气壮才能肺气强。

秋游切记防过敏

秋天是植物的花粉旺盛期，特别是在多风干燥天气，空气中花粉浓度更高。有过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、过敏性哮喘的患者，最好不要到杂草丛生、野花遍野的环境中游玩。

过敏性疾病有一个特点，一旦过敏发作过，再接触同类过敏原是一定会反复发作。切勿抱有“今年可能没事”的侥幸心理。过敏原不明确的患者，可以到医院进行过敏原检测，明确过敏原，预防过敏。（人民健康网综合自中国中医药报、生命时报、家庭医生在线）

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