咳嗽，几乎是每个孩子都会遇到的问题，这时候要不要吃药？吃哪种药才管用？吃多少合适？网上说的各种药安全不安全？有没有副作用？一旦涉及孩子，所有问题都成了大问题。为此，火箭军特色医学中心妇儿科副主任医师赵文利为家长们指点迷津。

咳嗽自有作用 盲目喂药或拖长病程

咳嗽是机体的防御性神经反射，有利于清除呼吸道分泌物和有害因子，但小儿咳嗽症状加重或是迁延时间较长，常会诱发肺部炎症或支气管炎性哮喘等。咳嗽通常按时间分为三类：急性咳嗽、亚急性咳嗽和慢性咳嗽。急性咳嗽持续时间不超过三周，亚急性咳嗽为三至八周，慢性咳嗽时间超过八周。儿童偶尔咳嗽属于正常情况。但在有些时候，咳嗽是疾病的一个症状。没有咳出黏液的咳嗽被称为“干咳”，咳出黏液的咳嗽被称为“湿咳”。孩子发生干咳或湿咳时可出现不同的咳嗽声音。某些咳嗽程度为轻度，而有些咳嗽为重度，这种咳嗽可能导致呼吸困难。

很多时候，家长因为心焦给孩子喂了止咳药，会看到孩子的咳嗽明显被镇住了，因为很多止咳药都含有镇咳的作用，抑制了身体的咳嗽反射，使身体无法启动咳嗽或者是进行无效咳嗽。这时，不能有效咳嗽的小儿容易发生肺不张、复发性肺炎及气道分泌物被吸入和留滞引起的慢性气道疾病。

孩子暂时不咳嗽了，家长以为好了，结果没多久又开始咳嗽，而且变本加厉咳得更严重。这就说明我们的身体是非常聪明的，它一直在试图排出身体内不该有的东西。当被人为阻止后，身体稍微有点力量了，马上又开始咳嗽排痰。这时，如果继续吃止咳药，孩子可能会越来越不能够咳嗽，一堆炎症垃圾堆在肺部，已经没有力气去靠自身的力量咳出，此时身体可能会出现发烧，甚至导致肺炎。这就需要将孩子送到医院打点滴，寒凉的液体再次进入身体，进入肺部，如此恶性循环。病程反倒拖长了。所以，小儿咳嗽不要一味止咳。

咳因不同治疗方法也各异

如果咳嗽一直不停，这可就要给孩子和家人的生活带来大麻烦了。很多家长在孩子咳嗽时的第一反应，就是想把这烦人的咳嗽赶紧止住。于是就自行给孩子服用一些止咳药物，或者使用一些止咳偏方。其实，在发生咳嗽之后的第一时间应该是确认引起孩子咳嗽的原因，然后再对症下药。

赵文利主任说，儿童咳嗽最常见的原因有以下几个方面：第一，气道或肺部感染（包括普通感冒） ；第二，气道内卡有异物；第三，哮喘，这是一种可造成呼吸困难的肺部疾病；第四，其他肺部问题，譬如某些儿童出生即带有的疾病；第五，习惯性咳嗽，这种咳嗽通常会在儿童睡觉时自行消退。

家长经常会咨询的一个问题是，孩子咳嗽老不好，怎么办呢？赵文利主任说，在临床观察中，孩子咳嗽一般有三个阶段，第一个阶段是轻微咳嗽，也就是咳嗽初起时，这个时候是听不到痰鸣音的，大多是干咳。经过一至三天后开始听到喉咙处有明显的痰鸣音，这是咳嗽的第二个阶段：排痰。孩子开始排痰持续三到五天后，听到孩子喉咙有呼噜呼噜声，痰一咳即出，说明咳嗽已经快痊愈了。接下来就是咳嗽的第三个阶段：干咳。当痰全部排完后，孩子会有几天的干咳期，这个时候治疗原则就以清肺止咳为主。

那么，孩子咳嗽究竟该如何治疗呢？赵文利主任说，治疗的方法主要取决于孩子咳嗽的原因。例如，对于感染引起的咳嗽，只有明确感染是由细菌所致，医生才可采用抗生素对其进行治疗；而对于病毒引起的感染，如普通感冒，一定不能随便使用抗生素治疗；又比如，对于仅表现为咳嗽的咳嗽变异性哮喘的治疗，需要采用吸入支气管扩张剂和吸入性激素等药物治疗；再如，如果咳嗽是由于异物吸入气道所致，则可能需要医生实施支气管镜检查以寻找和清除异物。

咳嗽滥用抗生素 可“连累”肝肾

不少家长看着孩子咳嗽老不好，一着急就用抗生素，这也是不正确的。赵文利主任建议：在有明确的细菌感染证据时，才用抗生素。抗生素的作用主要是针对其敏感的病原体，比如细菌、支原体、衣原体等病原微生物。如何判断是否是由于细菌、支原体、衣原体等引起的咳嗽呢？需要通过检查血常规、C反应蛋白、降钙素原、肺炎支原体和衣原体等呼吸道病原体血清学检测、咽拭子病原体检测、痰液培养和X线胸片，甚至胸部CT等综合判断。

此外，若有细菌感染，常见的表现如咳脓痰、流脓涕或外周白细胞增高。这时可先经验性选用大环内酯类、头孢菌素、青霉素类中的一种，待药敏结果汇报，再根据治疗反应和药敏结果综合判断是否需要调整治疗方案。

赵文利主任强调，根据相关统计，绝大多数表现出咳嗽的呼吸道感染并不是细菌所致。这种情况下，服用抗生素治疗不仅没有效果，反而会引起机体菌群失调、胃肠道、肝肾功能等的损伤，危害自身健康。

所以各位宝爸宝妈们，咳嗽确实不是一个小毛病，不是自己随便给孩子买些止咳糖浆就能解决问题的。咳嗽的病因不同，治疗方法也不同。所以，一旦出现咳嗽，一定要看医生，明确诊断以后才能服药。

文/莫鹏 宋晓慧（火箭军特色医学中心）