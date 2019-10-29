小窍门：住高楼怎么晒被子？浴室污渍咋去除

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

住高楼怎么晒被子

住在高层建筑、现代小区里，人们再也无法在楼下支起晾衣杆晒被子。日本被子科普网站“被子人”介绍了一些晾被子的方法，可供参考。

首先要明确的是，晾被子的主要目的就是让其蓬松、除臭、除螨、杀菌，不一定非要在室外晾晒。在阳光较好时，可以在窗边放一把椅子或X型晾衣架，把被子展开铺上即可，能达到室外晾晒80%的效果。如果多阴雨、沙尘天气，不妨购买一个家用暖被机，能达到同样的效果。另外，羽毛被、羊毛被需要阴干，只要放在通风良好的阳台即可。平时可以把铺在床上的被子不同部位卷起来，如第一天卷起枕头侧、第二天再卷起下身侧，交替进行，也有除湿气的效果。

如何晒被子效果最好呢？第一，时间宜短不宜长。很多人趁着天气好，一晒就是一天。其实，夏季晒1小时，时间选在正午前；冬季晒2小时，时间选在正午时是最适宜的。对于易积攒湿气的棉被，要多晒接触身体的内侧，同时注意翻面。第二，不要拍打被子。晒后拍打被子看似会飞出许多灰尘、螨虫，但是实际上拍出的纤维更多，会损害被子的使用寿命，尤其是羽毛被更不能拍打。

儿童安全座椅 选购看三点

如何选购品质过硬、安全可靠的儿童座椅产品，提醒家长选购时可从三个方面入手：

看中文标识和使用说明书。根据国家强制性标准要求，合格的儿童安全座椅产品应该有完整的中文标识和说明书，应包括制造商名称或标志、制造年份、警告标识等内容，同时须在产品上标注CCC标识。说明书中应详细告知适用车型、安装方式、注意事项等。

关注外观、关键零部件和乘坐舒适度。家长检查儿童安全座椅是否存在潜在危险，应关注安全带卡扣等关键零部件，可以进行徒手卡扣插拔试验，尽量不要选择太紧或者太松的卡扣，以免造成不必要的伤害。此外，应关注座椅主体是否有锋利割手的尖端锐边，是否存在夹手危险等。同时，不要选择颜色鲜艳、有刺鼻气味的布套，以免甲醛等有害物质超标。

查看入境检验检疫证明。正规渠道进口的儿童安全座椅经过层层筛选和检测，合格后会得到一张属于自己的“合格证”，也就是《入境货物检验检疫证明》，有了合格证，各类儿童安全座椅便可以上架销售，消费者也就可以放心购买了。

如何去吃浴室污渍巧去除

浴室一段时间不清洁，就会滋生出各种污垢和细菌。日本生活网站“舒适住宅”总结了四种浴室常见的污渍，以及清洁方法。

酵母菌。浴室里粉红色黏糊糊的污垢就是酵母菌，它喜欢高温潮湿的环境，所以常在水龙头、浴液瓶、排水口、水池等处繁殖。这种真菌容易清除，对人体无害，但繁殖速度快，不根除的话很快就能再生。扫除时虽然用海绵、刷子就能擦净，但为彻底除菌，防止再生，建议使用含有氯酸（可沾水处）或酒精（不可沾水处）的清洁剂。

霉菌。浴室里常见的黑色霉菌非常顽固，它会在墙壁等处“生根”，光清洗表面无法彻底去除。这种霉菌以头发、皮脂、肥皂等为营养源，会引起过敏、哮喘等疾病。若酵母菌长期不清洁，也会变成这种顽固的霉菌。扫除时，建议使用有强力除菌、漂白效果的氯酸漂白剂。喷在霉菌上后覆盖一层保鲜膜，静置5~10分钟后再用水冲走。注意不要用刷子刷，否则会在墙壁等处留下细痕，易残留水滴，更爱长霉菌。

水垢。浴室镜面上的白色水垢，是水分蒸发时残留的自来水中的矿物质。因其是碱性的，用酸性清洁剂中和就能清理干净。建议用含有柠檬酸的清洁剂来清洁，或者柠檬汁、白醋也行。

皮脂。有些浴室地板缝里的黑色污垢不是霉菌，也可能是皮脂。与水垢相反，皮脂是酸性的，所以应用小苏打来清洁。

六招让家里亮堂起来

朝向不好、窗户太小、空间划分不合理……很多因素导致家里采光差，外边阳光明媚，屋里却非常灰暗。其实，采光差也能补救，照样可以让家里亮堂起来。

改动墙体。屋内除了承重墙外，尽量不要有实心墙体，可以拆掉轻体墙和非承重墙，把空间整合为一体。但拆墙之前要考虑室内的结构和装修的整个布局。拆除墙体后，空间的间隔尽量使用玻璃或者半墙体隔断，视觉上更通透，采光也不会被遮挡。

开窗。在墙上开窗可以增加室内的采光，也可借光给另一侧采光不好的空间。比如，过道采光不好，可在一边的厨房墙开个窗，借点光线过来提升亮度；餐厅距离采光窗户远，可打通厨房和餐厅墙。除了增加采光，墙上开窗还能增加家人互动性，尤其是有老人、孩子的家庭，在其他房间也能方便照看。

浅色系基调。白色能最大化反射光线，视觉上更轻盈，采光不好的房间最好以纯白作为基调。天花板包括横梁等附件，都可以涂白。可以对吊顶进行抛光处理或使用抛光材质，让天花板反射更多光线。还可选择桦木色等浅色地板，整体家具都多用白色。要减少使用饱和颜色，墙面多采用浅蓝色、浅绿色。

规划光源。光源帮助塑造层次感，灯带、吊灯、壁灯等多种光源可混合使用。在常待的角落适当增加一些辅助光，增加亮度，也更接近自然照明效果。LED灯带可以缓解房间深处的采光不足。在玄关、餐桌、搁架周围，增添不少聚焦的实用和装饰性光源。大吊灯的光照越接近球形越好，能尽量触及各个角落，给人的感觉更接近日光。

镜子。大面积使用镜子可以改善房间采光。房间走廊或其他狭窄角落，建议使用整体镜面墙。洗漱间一角，拼贴造型随意的镜面贴。白墙配上细框穿衣镜，能够聚焦更多自然光线。

低矮的家具。家具距离地面越近，距离天花板就越远，可以制造空间变大的错觉，减少光线阴暗带来的压抑感。尽量选择“细腿”家具，茶几、落地灯用“小一号”的，让留白的空间更多。

老打鼾，练练吹气球

睡眠呼吸暂停综合征患者会有异样的打鼾声，不但影响自己和家人的睡眠，还有窒息等风险。美国《读者文摘》杂志总结了抑制打鼾的几种方法。

1.吹气球。美国睡眠呼吸专家表示，深呼吸吹气球能帮助气流顺畅地通过鼻子，可一定程度上纠正用嘴呼吸的习惯。尽量不要把气球从嘴里拿出来，每天重复练习5次，以增加气流量。

2.睡前喝勺蜂蜜。蜂蜜具有抗炎作用，可以减轻咽喉周围的肿胀，还能润滑喉咙，有助减少打鼾。

3.减重。发表在《美国呼吸与重症监护医学杂志》上的一项研究成果显示，睡眠呼吸暂停与超重有关。减轻10%的体重，就能显著改善。

4.闻薰衣草精油。薰衣草是一种天然的镇静剂，能起到放松和助眠的作用。可以在毛巾上滴几滴薰衣草精油，睡觉时放在枕头底下。

5.抬高床头。发表在《睡眠与呼吸杂志》上的一项研究成果显示，睡觉时抬高头部能显著减轻睡眠呼吸暂停的症状。睡在特殊颈枕上或床头抬高的患者，每晚呼吸暂停的次数减少，血氧饱和度也有所改善。

（人民健康网综合自生命时报）

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