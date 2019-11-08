卫浴悬空装 省事又干净
对墙体承重力要求高，施工前应确认
刘文贵
浴室潮气大、死角多，一旦松懈几天不打扫，马桶周边、浴室柜等处就会积满水垢、霉菌，不但有碍观瞻，长期还会伤害身体。近年来，装修时将浴室中的物品悬空成了新的时尚，非常适合干湿分离不彻底的小浴室。
普通的马桶跟瓷砖衔接的地方要涂玻璃胶，用了几年后多会发霉。而且马桶后侧空间窄，清洁不便，很多人家都不会特意去擦拭。相比之下，悬空的壁挂式马桶排污管和水箱都安装在墙内，只有坐便器在墙外，外观简洁无死角，清洁时只擦洗外部即可。而且壁挂式马桶体积比传统马桶小，适合小户型空间使用，后面的墙体还能做收纳用，摆放卫生纸、浴液瓶、盆栽等物品，更为节省空间。另外，壁挂式马桶的水箱在墙内，冲水噪音小，夜间使用也不会干扰到睡眠轻的家人。
浴室柜、洗脸池等悬挂设计，不占地，且没有四条腿，清洁更方便。而且，普通的柜子落地容易受潮，悬挂设计能保护柜体及里面存放的物品不被水汽、湿气从下方侵袭，延长使用寿命，很适合干湿不分离的小户型浴室。浴室柜下方空出的部分还可以放几个储物篮，用作日常收纳，美观又实用。
但需注意的是，悬挂式浴室柜、马桶等对墙体承重能力要求较高，保温墙和轻质隔墙不能安装，施工前一定要确认。
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