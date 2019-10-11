2019北京国际康复论坛在京开幕

为进一步加强国内外康复领域的合作与交流，促进“一带一路”沿线国家康复事业的迅速发展，10月10-11日，由中国康复研究中心主办的“一带一路”框架下残疾人事务主题活动——2019北京国际康复论坛在北京举行。

来自中国、日本、挪威、德国、俄罗斯、比利时、以色列、新西兰等10余个国家与地区，以及国内19个省、市、自治区的800余位政府官员、国际组织代表、专家学者、残疾人工作者、中康医联体成员机构代表出席了此次论坛。中国残联副理事长贾勇，Spinal cord杂志主编、国际脊髓学会前任主席Jean Jacques Wyndaele（BE）出席并致辞。

本届论坛为期2天，共设1个主论坛和3个分论坛，围绕神经康复、脊髓损伤康复、截肢与骨关节康复、神经泌尿康复、慢病康复、肿瘤康复、康复治疗技术、康复护理、中医与中西医结合、康复基础研究、心理与音乐康复等专业领域的最新研究和动态进行广泛地交流，以此增进友谊、加强合作，共同推动康复事业的进步与发展。

中国残联副理事长贾勇指出，2017年中国残联举办了第一届“一带一路”框架下残疾人事务主题活动，在国际合作高峰论坛中，康复国际主席和中国残联主席张海迪提出了筹建“一带一路”国家康复服务协作网络倡议，其后通过一系列行动，加强了“一带一路”残疾人事务国际合作，增进了沿线国家残疾人的福祉，在推动国际残疾人事务发展方面做出了积极努力、取得了可喜成绩。今年，中国残联举办第二届“一带一路”框架下残疾人事务主题活动，北京国际康复论坛作为重要组成部分，相信将对国际残疾人康复事业发展产生重要影响，更多高效务实的国际合作一定能够惠及更多的残疾人。

中国康复研究中心党委书记、主任吴世彩在主持开幕式中表示，“一带一路”倡议为加强残疾人事务国际合作、增进沿线国家残疾人福祉、促进沿线国家康复事业的迅速发展提供了历史机遇。面对全球日益增长的康复需求，中国康复研究中心将积极改进康复治理结构和水平，借助智能化、信息化，丰富康复内涵，提升康复水平，为“一带一路”沿线国家残疾人带来更好生活、更多福祉。

自2006年8月以来，在各方的共同努力下，北京国际康复论坛已成功召开12届。中国康复研究中心致力于将北京国际康复论坛打造成为全球康复领域的年度盛会和思想盛宴，为各国康复信息共享、康复技术互通提供窗口，为全球康复事业的进步贡献中国智慧和力量。