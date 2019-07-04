黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长 聂 宏

中华民族医学典藏《黄帝内经·灵枢·五色》提到，五脏有五行，五行有五色，五色入五脏。五行金木水火土，分别对应五色白青黑红黄，以及五脏肺肝肾心脾。夏季阳气最盛，心则是主阳气的脏器，“心与夏气相通应”，而红色食物五行属火入心经，夏季宜适当多吃些，以达到养心的目的。此外，夏季酷暑蒸灼，一旦心火过旺，人就容易感到燥热、烦闷不安，甚至免疫力下降，给疾病可乘之机。除了要注意平心静气，以防心火内生外，清燥解热也是夏季养生的关键，一些红色食物能够助你一臂之力。

红色的水果——西瓜、樱桃。西瓜是夏令时节的主要瓜果，因此又称“夏瓜”。西瓜水分很多，还富含多种营养物质，有清热祛暑、除烦止渴、利尿、保护心血管的作用。高温天容易出汗、食欲下降、上火长口疮，爽口的西瓜是不错的选择。需要提醒的是，西瓜优点虽多，但也不能乱吃，小便频繁、量多，患有慢性肠胃炎、十二指肠溃疡、糖尿病等的人群不宜多吃。

樱桃富含多种维生素以及钾、钙、儿茶素、黄酮醇、原花青素等营养物质，具有抗氧化、抗炎等功效。中医认为，樱桃可止渴生津，其丰富的含铁量更值得称赞，有助于补心气、养心血，使血脉变得畅通，十分适合夏天食用，但患便秘、痔疮、喉咙肿痛者要少吃。

红色的蔬菜——西红柿、胡萝卜。西红柿被誉为夏季防暑佳蔬，具有祛心火、生津止渴、健胃消食、止泻祛湿的功效，适用于暑天肢体困重、食欲不振的人群。西红柿中丰富的番茄红素能够增强免疫力、抗氧化、抗癌。此外，日本一项研究显示，生吃西红柿有助降低血液中坏胆固醇的含量，有益心血管健康。需要提醒的是，空腹生吃西红柿容易引起胃胀、胃痛，敏感者可以将其做成西红柿汤食用。

胡萝卜因营养极为丰富而有“小人参”之称。它含有维生素B1和B2、膳食纤维、钾、钙等多种矿物质，其中最重要的是胡萝卜素，其可在体内转化为维生素A，有保护人体上皮组织、防止内脏器官萎缩、增强机体抵抗力等功效。此外，其中的槲皮素能增加冠状动脉血流量、降低血脂，琥珀酸钾盐有助防止血管硬化，降低胆固醇及血压；叶酸能减少冠心病发病几率。可见，胡萝卜是一种护心食物。熟吃胡萝卜能将其保健功效发挥到极致，可以剁碎做馅，或与其他食材一起炖煮。

红色的主食——红豆。很多人知道夏季吃绿豆可以清热解暑，却不了解红豆也有祛内火的作用。明代著名医药学家李时珍曾赞红豆为“心之谷”。中医认为，红豆有清心养血、消肿利湿、抵抗疲劳等功效，在中医食疗中常被用于高血压、动脉粥样硬化、水肿等；现代医学研究也发现，红豆中的三萜皂苷、铁元素能保护心脑血管，防止血管老化。夏日尤其是在正午“心火”最旺之时，吃些红豆可缓解口渴、烦躁、精神不振等。红豆可与大米搭配煮成红豆饭，或当馅料做成红豆包，还可和薏米一同煮水喝。

红色的肉类——牛羊肉。牛羊肉是中医所讲的“血肉有形之品”，能够补充人体五脏的亏损，增强心脏功能，促进气血运行，是补气养血的佳品。从西医角度看，牛羊肉含有优质蛋白质、微量元素等，营养十分丰富。很多人可能担心夏季吃牛羊肉会上火，事实上，牛羊肉虽属温热性食材，但可以通过控制摄入量、合理搭配等平衡其热性。以羊肉为例，可和萝卜一起烹调，不仅能缓解羊肉的温补之性，还可促进消化吸收。▲