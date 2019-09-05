小窍门：身体5处不能喷香水 眼睛消肿有8招

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

身体五处不能喷香水：眼睛易受刺激、头发会变干燥

美国《读者文摘》杂志总结了不应该喷香水的五个部位。

1.眼周。香水中含有酒精，有些甚至高达95%。眼睛周围的皮肤非常敏感，接触含酒精的香水后很容易引起刺激反应。

2.头发。虽然头发能自然地吸收气味，但含有酒精的香水会使头发变干，特别是把香水直接喷在头发上。推荐把少量香水喷在梳子上再梳头，这样就能减少对头发的损害。

3.手。含有酒精的香水会使手部皮肤干燥，并可能导致皲裂。而且，香水喷在手上后，碰巧揉了眼睛，也会刺激眼周。

4.腋窝。很多人在意自己腋窝的味道，但香水会影响腋窝汗腺的正常运作，导致瘙痒和灼痛，并可能使味道更难闻。

5.私处。同样，在私处喷洒香水也会导致皮肤干燥。尤其对于女性来说，香水会刺激阴部，引起炎症、瘙痒和疼痛。

最适合喷香水的部位是脉搏活跃的部位，包括手腕、脖子和膝盖后方。在这些散发热量的区域喷香水，不易对皮肤造成刺激。皮肤敏感者最好喷在衣服上，香水不直接接触身体，且留香更持久。

眼睛消肿有八招：少吃盐、敷黄瓜、垫高枕……

美国《读者文摘》杂志总结了减轻眼睛肿胀的几种方法。

1.眼药水。眼睛肿胀有时是过敏导致的，可以使用非处方的眼药水和抗组胺药。抗组胺药具有强效的抗炎作用，它能对抗过敏反应中释放的组胺。

2.改变饮食。饮食中，最关键的是限制盐和酒精的摄入量。经常食用五颜六色的蔬菜和富含钾的食物（如甘蓝、黄瓜、胡萝卜、西红柿、香蕉），也能消除肿胀。

3.冷冻勺子。白天把两把勺子放在冰箱里，晚上扣在眼睛上。这样做能冷却眼睛周围的区域，起到消肿的作用。

4.敷湿巾。把湿巾浸泡在黄瓜水、柠檬汁和绿茶的混合物中，然后放进冰箱里。几个小时后，把它从冰箱里取出，将湿巾折叠起来，放在眼睛上冷敷。

5.涂蛋清。打碎鸡蛋取出蛋清，放置一会儿等到蛋清略凝固，然后小心地用刷子把液体涂在眼睛下面，保留5~10分钟，然后用温水洗净。

6.黄瓜片。黄瓜含有天然的抗坏血酸和咖啡酸，可以减少水潴留。它还含有温和的收敛剂、天然抗氧化剂和黄酮类化合物，可以减轻炎症。敷冰镇黄瓜片对减轻眼睛肿胀的效果更好。

7.敷茶叶袋。把两包冰镇茶叶袋敷在眼睛上5~10分钟。茶叶中的抗氧化剂、鞣酸和咖啡因有助于收缩血管、收紧皮肤。

8.睡觉时垫高枕头。夜间睡觉时把枕头垫高些，使头部成为身体中最高的部分，有助于减轻眼睛肿胀。

为什么压力一大就咳嗽

你是否有过一紧张就不停咳嗽，反复清嗓子还是觉得不舒服的情况？这种咳嗽可能是因心理压力导致的。日本“活力门”网站为我们解释了其中的原因。

当呼吸道内堆积了痰等分泌物，或者吸入了灰尘、污垢等异物时，空气进入肺部的通道被堵住，呼吸道表面黏膜的传感器感知后就会报告给大脑。大脑发出“咳嗽”的命令，以便把异物及时排出呼吸道。可以说，咳嗽是保证人体呼吸质量的一个“防卫”动作。当我们备感压力时，体内的自主神经（交感神经和副交感神经）开始活跃。交感神经的活跃导致血管和呼吸道舒张，脉搏变快；副交感神经发挥反向抑制作用，帮助机体恢复正常运行节奏。一旦压力感得不到缓解，自律神经的工作平衡就被打乱了，且副交感神经的影响往往会占据主导地位。此时，由于呼吸道收缩变窄，对平时感觉不到的“异物”也变得特别敏感，非得咳出来不可。这就是紧张时爱咳嗽的原因。

虽然咳几下可以暂时起到缓解压力的效果，但如果是习惯性的咳嗽，置之不理任其发展的话，也有可能会导致一些严重疾病。有些人平时就有经常清嗓子的习惯，觉得喉咙好像总有异物感。这种情况下，除了考虑到心理系统的因素，建议也应及时咨询医生，检查是否存在过敏、感染等问题。

晚上下棋睡得香

英国“顶尖健康网”载文，总结出经科学证实的可让大脑得到很好休息的三种最佳方法——下棋、跳舞和做手工。

下棋。下棋既锻炼思维又愉悦身心，有益培养人耐心细心，舒缓大脑并让其得到充分休息。研究发现，下棋用脑貌似增加大脑负担，其实下棋不只用到左脑，而是左右大脑都会用到。下棋不需要注意力太过集中，更无须绞尽脑汁。下棋的过程会让大脑神经元连接更快，进而缓解焦虑，更加轻松，延长注意力持续时间，增强自信心。

跳舞。跳舞既能保持健康，又改善睡眠。身体翩翩起舞可以抛开一切烦恼，活在当下，大脑会得到充分的休息。无论是客厅独舞还是广场群舞，都可以让大脑清空杂念，更有益睡眠。身体随着美妙的音乐而舞动，还可增加令人镇静和舒适的内啡肽的分泌，让大脑更快平静下来，同样有利于提高睡眠质量。

做手工。美国克莱尔蒙特研究大学的心理学家米哈里·契克森米哈表示，活在“心流”（完全专注于某项创造性的任务）中才是获得幸福生活的秘密。编织、盆景、缝纫等多种创造性重复性手工工艺对大脑都具有治疗作用，让大脑得到完美的休息。不必担心自己是个新手，因为手工创造的过程会像多种其他活动一样，给你带来积极的动力，让大脑以类似“冥想”或睡眠的方式获得休息。（人民健康综合自生命时报）

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