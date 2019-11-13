秋冬眼睛干涩眼药水别乱用

进入干燥的秋冬季后，不少人出现眼睛干涩的症状，眼药水便成了他们的“心头宝”。但是，眼科专家提醒，眼药水使用不当会对眼睛造成不必要的伤害。

这些眼药水别乱用

当眼睛干涩时，不少人认为需要凉润一下，就选择带来清凉感的眼药水。郑州市第二人民医院眼底病三病区主任陈梦平说，眼药水带来清凉感的成分多是珍珠液、冰片、薄荷、樟脑、熊胆、鱼腥草等，其作用机理、不良反应、毒性反应等大多没有相关研究结果，所以这类眼药水属于风险未知。

很多人觉得眼睛有炎症，不舒服，怀疑有细菌，就想用抗炎症、抗菌类眼药水。“这两类眼药水可以对付很多眼部疾病，但一定要在医生的建议下使用。”陈梦平说，随意滥用容易造成药源性干眼症，激素性白内障，甚至眼部菌群失调，产生抗药性。

还有一类是去红血丝的眼药水，这类眼药水有显著收缩血管的作用，可减轻眼部充血。但此类眼药水的核心成分是“肾上腺素受体激动剂”。经常使用会造成诸如瞳孔散大、血管粗大，产生依赖的风险，更严重的甚至会导致闭角型青光眼急性发作。

“最安全的眼药水当数人工泪液，其主要成分是模拟天然泪液，眼睛干涩时，可适当缓解症状，且不含任何抗过敏、抗炎症、抗疲劳的成分。”陈梦平说，如果觉得眼睛干涩，没时间休息或休息后仍觉得不适，试试滴一些人工泪液。每次1滴就可，一天使用控制在4次以内，防止干扰正常泪液。如果滴了还觉得不适，要及时就诊。

眼睛干涩可这样缓解

秋季眼睛干涩的原因很多，如气候原因、用眼过度、肝脉失养，等等。那么，我们该如何缓解干涩症状呢？

除了日常注意用眼卫生，每用眼1小时后让眼睛休息15分钟，尽可能减少戴隐形眼镜、美瞳等之外，中医还有一些好办法。

“中医认为，眼与肝关系密切，应尽量避免熬夜、生气和过度劳累。”郑州市第二人民医院中医科主任王建萍说，在饮食上，可选用具有明目、养肝、滋阴功效的中药代茶饮，常用药有菊花、枸杞、石斛、麦冬等。建议多吃富含维生素A的食物，如猪肝、菠菜、南瓜等。

另外，每天按压养老、明眼、凤眼、大空骨、攒竹五穴，每个穴位2～3分钟，能够起到治疗视物模糊、眼睛干涩的效果。但按压力度不宜过大，有轻微痛感或酸胀感即可。

眼睛干涩、视物模糊，中医还有特色的中药熏蒸法。用烫开的菊花放温后敷于眼睛处，加以轻微揉搓；眼睛不适较甚者，可用金银花15克、菊花15克、蒲公英15克、薄荷10克、紫草10克等用小火煎煮15分钟后，倒入保温杯中，对准眼睛进行熏蒸15～20分钟，依照个人耐受程度适当调节距离与时间，当心烫伤。若无适当容器，也可用干净毛巾沾药水热敷。(记者 林辉 通讯员 陈燕)