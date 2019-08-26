2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行

人民网北京8月26日电 为全面贯彻落实党的十九大精神，推进实施健康中国战略实施，提升县级医疗资源不断服务升级，满足县级人民不断增长的医疗服务需求，由国家卫健委医政医管局指导支持，人民网·人民健康主办的2019“强县域、千县行”全国启动大会以及全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动于今日在北京举行。

2019“强县域、千县行”全国启动大会现场

中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长王陇德，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣，人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰，人民健康总经理万世成，江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛等嘉宾和来自全国30个省卫健委、近300家县级医院代表以及20家媒体到场参会。

中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长王陇德致辞

“县级医院的建设与发展，直接关系到进一步深化国家医疗卫生体制改革的效果，关系到分级诊疗制度的落地，关系到广大国民的健康与幸福。”中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长王陇德指出，学科能力建设是县级医院发展的基础，也是基层医院的立足之本，直接影响到医院对人才资源的吸引力和社会、经济效益。加强学科建设，可让县域内常见病、多发病患者能得到更加规范的诊疗，这已成为县级医院主要发力方向之一。

王陇德还呼吁，县级医院学科建设需要来自政府、医院、专家、基层医生和社会多方的共同努力，需要县域联盟成员单位的改革意愿与创新探索。县级医院的决策者承担县域卫生改革与发展的重要使命。当前，紧抓分级诊疗改革机会，以做强专科建设为纽带，以医共体建设为切入点，以慢病健康管理为基础，全面提升县域疾病防治服务能力，持续提升县域医院发展动力，是实现县级医院跨越式发展的最佳途径。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉致辞

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，县域医疗服务体系是医疗卫生服务体系的重要组成部分，只有得到有效发展，才能真正解决好县域居民看病就医问题，才能实现构建优质高效的医疗卫生服务体系的长远目标。以县级医院为龙头的县域医疗服务体系关系到国家政策的平稳落地和医改目标的实现，更关系到广大县域老百姓的切身利益。国家卫生健康委为加强县医院综合能力建设，充分发挥县级医院的县域龙头和医疗服务体系的枢纽作用，通过加大投入、建立机制、明确标准、重点推进、信息助力使县级医院综合服务能力得到明显提升。 她还指出，要通过提升县域医疗机构基础条件和设备设施等硬实力和软实力让县域群众看得上病、看得好病，切实提升县域内群众的获得感、幸福感和安全感。

人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰表示，人民网·人民健康开展此次县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，以“强县域、千县行”专项活动为抓手，挖掘和宣传一批基层医院典型，着力推广基层经验与做法，分片区组织开展基层交流研讨，组织开展院长访谈、专家访谈，搭建活动专题传播平台，有效助力县域医院综合服务能力的提升。

她介绍，在未来三年，人民网·人民健康将具体开展四方面工作：一是宣传推广深化医疗卫生体制改革的一线经验和成果，积极探索县域医院的管理与运营模式；二是搭建平台帮助医院与先进的医疗理念对接，提升医院的医疗水平和医生的专业能力；三是传播医疗知识，融洽医患关系，提升基层医院的传播能力和引导能力；四是充分发挥人民网的内容科技和资源整合优势，帮助基层医院提升互联网+医疗的应用能力。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣做主题演讲

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣指出，要进一步整合县域内医疗资源，通过建立医联体、医共体相应合作，促进优质医疗资源下沉，实现“大病不出县”的目标；要应用互联网诊疗、远程医疗手段，进一步提升服务可及性，为边远、贫困患者提供优质、高效服务；推进支付方式改革，引导医疗服务模式由以治病为中心向以健康为中心转变。

他还表示，下一步的工作目标是推动分级诊疗实现“四个分开”：一是区域分开，进一步推进国家医学中心和国家区域医疗中心的建设；二是城乡分开，进一步提升县医院能力，解决县域群众看病就医问题；三是上下分开，以单病种管理为重点，实现不同疾病的不同状态的连续性诊疗服务；四是急慢分开，进一步提升疑难危重疾病和日间手术患者比例，进一步形成急慢分治模式。最终构建起合理有序的分级诊疗秩序。

人民日报高级记者白剑峰进行主题分享

人民日报高级记者白剑峰认为，医疗行业是高技术、高风险、高奉献、高情感的“四高”行业，品牌是医院最重要的资产。医疗品牌包含技术品牌、服务品牌、文化品牌三个要素。对于县域医院来说，要以患者需求为导向做强服务品牌；要做好“八个一”（一个好院徽、一个好院训、一首好院歌、一个好建筑、一点历史感、一点艺术感、一个新媒体和一部形象片）来提升文化品牌。

2019“强县域、千县行”全国启动仪式

江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛发言

与会嘉宾一同见证了2019“强县域、千县行”的启动。作为企业代表，刘涛表示，恒瑞医药作为中国民族制药企业的翘楚，有能力和担当扛起中国民族制药企业的大旗，在与国外企业进行激烈竞争的同时，提升我们自己的能力和品牌，从而创造出更好的产品，服务于全国的老百姓。他希望在国家卫健委指导下，做好千县行这件事情，展现恒瑞医药的拳拳之心。

最后，山东东阿县人民医院院长孟祥宝、浙江东阳市人民医院党委书记应争先、江苏江阴市人民医院党委书记张华、贵州台江县人民医院院长汪四花和湖北黄冈市黄州总医院院长邓光锐五位县级医院代表分别就各自医院的情况进行了经验分享。