王陇德：优化基层医疗卫生资源 强化县域医疗机构疾病防治能力

县域医院承载着中国约9亿人口的疾病与健康管理，满足基层患者的医疗需求，提升县域医疗机构的综合临床技能，是实现“大病不出县”的国家医改战略目标的重要途径。5月20日，中国县域医院院长联盟成立两周年之际，中国县域医院院长联盟主席、中国工程院院士、中华预防医学会名誉院长、原国家卫生部党组副书记、副部长王陇德表示，要优化基层医疗卫生资源，促进医共体模式在县域快速有序的发展，强化县域医疗机构疾病的防治能力。

王陇德表示，在过去的两年中，专家学者以及县域医院院长等多方的共同努力，中国县域医院院长联盟明确了以解析县域医疗发展状态、提升县域专科能力、建立慢病管理体系，搭建会员沟通平台为核心的四项重点工作。

“在此次新冠疫情期间，联盟也开展了多学科的抗疫直播活动，并积极筹措抗疫物资，支援县域抗疫前线，全力支持县域抗疫工作。”王陇德提出，当下基层工作薄弱仍是影响健康中国目标实现的主要问题之一，新时期的卫生与健康工作方针强调“以基层为重点”，共同助力县域医疗机构疾病防治能力的提升。

与此同时，王陇德介绍，中国县域医院院长联盟将于今年7月联合相关单位在苏州举办中国县域健康大会。大会将从县医院的基础建设、专科能力、综合管理等方面，结合创新医疗技术和互联网＋应用，以及县域医疗市场发展的重点需求出发，优化基层医疗卫生资源，促进医共体模式在县域快速有序的发展。“希望各方面合作伙伴积极参与，实现健康县域的美好愿景，以‘健康县域’助力‘健康中国’的目标早日实现。”