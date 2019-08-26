应争先：推动医共体改革是强县域的重要组成部分

人民网北京8月26日电 （李栋）26日，在国家卫健委医政医管局指导支持下，由人民网·人民健康举办的2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行。活动将分地区、分类别组织沟通交流加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进案例并加以推广。

县级医院作为县域内的医疗卫生中心，在负责以住院为主的基本医疗服务、危重急症病人抢救的同时，还承担着对乡村卫生机构业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。县级医院作为医疗体系当中的一个关键节点，在多年的发展当中积累了很多经验。好经验需要分享，更需要大力传播。

在会议发言时，浙江东阳市人民医院党委书记应争先表示，“强县域”首先要强龙头，医院应该从管理体制、薪酬制度、运行管理体制、精细化管理等方面加强改革，促使医疗资源发挥最大功效。应争先认为，推动医共体改革是强县域的重要组成部分。医共体改革要建立在县域内新的医疗卫生健康服务体系基础之上，医共体成立起来以后要建章立制，建立质量管理体系保证医疗质量管理水平的提高，同时解决了基层能力不强的问题。通过建立模块化的培训机制，员工积极性就得到大幅提高。

此外，在信息化建设方面，东阳市人民医院的经验是把病人的健康信息记入健康档案。基层员工既可以做医疗，又可以做保健，两者可以有效地进行整合。人才池模式与医共体建设的成效，使门诊量上升与基层门诊量上升，经济运行水平更加稳定。