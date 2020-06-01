基层医疗卫生机构管理人员职业化培训有了标准教材

在国家卫生健康委基层卫生健康司的指导支持下，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心组织相关权威专家，历时三年多的时间，编写了国家层面首部权威的《基层医疗卫生机构管理人员职业化培训教材》，为各地开展基层医疗卫生机构管理人员能力建设、推进基层医疗卫生机构管理人员职业化提供了规范化和标准化的遵循。

该教材紧紧把握基层医疗卫生机构管理人员的需求，针对基层医疗卫生机构管理中经常出现的问题、困难和风险，力求为基层医疗卫生机构管理人员提供最关键、最实用、最有效、最可行的知识和技能服务。教材内容涵盖国家对基层医疗卫生机构的要求、基层医疗卫生机构管理基础知识、业务管理、综合管理、重点项目和重点任务管理以及基层医疗卫生机构依法管理等六大板块，重点突出、简明扼要，是近年来基层卫生工作领域一部极具权威性的专业教材。该教材既可以作为基层医疗卫生机构管理人员实际工作中的工具书，亦可作为基层开展医疗卫生机构管理人员职业化培训的指导性学习教材。

依托前期形成的理论研究成果和这部教材，中心将继续深入开展基层医疗卫生机构管理人员职业化能力建设工作，全面推进线上线下相结合、理论实践相结合的基层医疗卫生机构管理人员职业化能力培训，不断提升基层医疗卫生机构管理人员能力和水平，推进基层卫生健康工作高质量发展，更好地服务于健康中国建设。