红枣护肝又防癌！试试这六种养生的吃法

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

红枣，食物中的“防癌高手”

中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗委员会秘书长孙凌宇表示，从营养的角度来说，红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和硒等矿物质以及胡萝卜素、B族维生素、维生素E等营养素，是果品中的“补品王”。不仅如此，红枣还是植物类营养素的“富集地”，如环磷酸腺苷、芦丁、红枣多糖、三萜类物质等，这些活性成分为红枣带来了多种保健功效，比如抗氧化、延缓衰老、提高免疫力、预防心血管疾病、保护肝脏、美容护肤、抗疲劳等。

尤其值得一提的是，越来越多的研究证实，红枣在预防癌症方面也有一定的功效。第一，红枣富含环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷，研究证实，这两种活性成分能抑制肿瘤细胞的增殖，并诱导其成熟分化。第二，红枣还富含三萜类化合物（如山楂酸）和二磷酸腺苷。三萜类化合物大都具有抑制癌细胞的功能，其中以山楂酸的作用最强。二磷酸腺苷虽不具有抑制癌细胞的能力，但却有调节细胞分裂的作用。二者协同作用，可以使异常增生的癌细胞分裂趋向正常。第三，红枣中富含的多酚类活性物质能阻止细胞突变，防止细胞癌变及进一步发展。第四，红枣中还含有β-D-葡聚糖，动物实验研究证实，该物质可遏制肿瘤生长。

红枣味甘香甜，风味独特，除了直接食用，还可以煲汤、煮粥、泡水、制作甜点，大家可以根据自己的喜好选择。【详细】

红枣的6种养生吃法，这样吃最补人

红枣泡水，养肝排毒。实验证明，每天给肝功能差的人喝大枣水，持续1周能增加人体血清蛋白，近而达到保肝排毒的功效。

红枣泡茶，补气护嗓。红枣炒黑后泡茶喝，可治疗胃寒、胃痛。再放入桂圆，就是补血补气茶了，适合教师、营业员等使用嗓子频率较高的人。

红枣熬汤，止咳润肺。唐代盂诜所著《必效方》中记载了将红枣、银耳和冰糖一起煮汤，可止咳润肺。

红枣煮蛋，补血养颜。用红枣加桂圆煲红糖水，到枣烂桂圆绵时，打只鸡蛋；继续用小火焐熟鸡蛋。红枣、桂圆和红糖都有补血的功效，煮出的鸡蛋很滋补。

红枣熬粥，安神助眠。中医上讲，女性有躁郁不安、心神不宁等症状，可用适量百合、莲子搭配红枣调理。若与小米同煮，可更好地发挥红枣安神的效用。

红枣泡酒，血管通畅。红枣在浸泡过程中，富含营养的有机物更容易在酒中溶出。对保持血管通畅有一定效果。 干红枣大小各异，虽然在营养和食疗功效上差别不大，但从口味上建议，泡水泡茶时选用大个的红枣，特别是新疆产的红枣，口感很甜，最好将其撕成几半再用；熬粥、泡酒等则可随意选择。【详细】

红枣能抗三种癌

中国人熟知的红枣有望成为“抗癌明星”。近日，英国皇家化学学会的研究人员发现，红枣中的某些化学物质能使肺癌、乳腺癌、前列腺癌的癌细胞产生“自杀反应”，从而破坏肿瘤的结构。

研究团队将人类的肺癌、乳腺癌、前列腺癌细胞暴露在从红枣里提取出的8种化合物中，发现其中4种化合物会降低这些癌细胞的存活率，有3种化合物会引发癌细胞内部的变化，进而破坏细胞结构使其死亡。【详细】

红枣护肝脏，老姜治咳喘

大枣能“补中益气，滋脾土，润心肺，调营卫，缓阴血，生津液，悦颜色，通九窍，助十二经，和百药”(《本草备要》)。鲜枣中抗坏血酸的含量在水果、蔬菜类中居第一位，每千克鲜枣中含量可高达5000毫克左右。加之它还含有较多的铁和磷质，故临床上常用红枣加红糖煮水辅助治疗各种贫血，红枣还对过敏性紫癜、血小板减少、肝炎等疾病具有辅助治疗作用。老年人多吃红枣还能养颜益寿，俗话说的“一日吃三枣，终生不显老”就是这个道理。【详细】

☆推荐阅读☆

吃全麦可延年益寿！吃对了长寿就不是梦

冬季养生最宜养肾脏 顺应节气安排饮食起居

九类人免疫力最差 专家教你“法宝”激活它

冬天泡脚，丹田温灼！但这5类人泡脚需谨慎

要长寿，女养肝男养肾！每天按揉3个保健穴

血栓有九个风险因素 五个时刻喝水防血栓

番茄越红越熟越防癌 5种公认防癌菜吃起来