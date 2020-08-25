红枣是滋补佳品，很多人喜欢每天嚼几颗，或搭配枸杞、黄芪一起泡水喝。但这种方式并不适合所有人。

大枣，性甘温，归脾、胃经，有补中益气、养血安神的功效，善治虚劳食少、便溏乏力、月经不调等症。但其性质滋腻，吃进身体后需要有较好的脾胃功能将其运化吸收。所以，对于脾胃虚弱的人来说，大枣吃多了会加重脾胃负担，脾胃不能运化，就会堆积在体内生湿生热；湿气重的人也不适合吃大枣，会使本身就很黏腻重浊的体内湿气更加严重。那么，脾胃虚弱和体内有湿的人群该如何健康吃枣呢？

1.量：大枣一次不宜吃太多，每天最多3~5颗。2.搭：吃大枣时，最好和小米、燕麦、大米、荞麦、芸豆、山药等搭配。中医认为，谷物类能健脾养胃，大枣与其同服可减轻滋腻性。大家熟悉的八宝粥就是一道很好的补益脾胃食疗方，其中的莲子、扁豆、百合、芡实、薏米等都属于药食同源的上品，能健脾运湿，抵消大枣滋腻碍胃之弊。3.炒。将大枣放入烧热的锅中，用武火炒至外皮焦黑。炒枣能有效缓和大枣的滋腻，并能增强补益作用。

这里再给大家推荐两款枣茶：大枣陈皮麦芽茶。将大枣（3颗）和适量陈皮、麦芽一起用开水冲泡，代茶饮。姜枣茶。取大枣（3颗）、生姜（3片）一起用开水冲泡，代茶饮。代茶饮上午饮用，能振奋阳气、补益脾胃。▲