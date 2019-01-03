热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

红枣能抗三种癌

赵鹏程

2019年01月03日16:24 来源：人民网-生命时报

　　中国人熟知的红枣有望成为“抗癌明星”。近日，英国皇家化学学会的研究人员发现，红枣中的某些化学物质能使肺癌、乳腺癌、前列腺癌的癌细胞产生“自杀反应”，从而破坏肿瘤的结构。

　　研究团队将人类的肺癌、乳腺癌、前列腺癌细胞暴露在从红枣里提取出的8种化合物中，发现其中4种化合物会降低这些癌细胞的存活率，有3种化合物会引发癌细胞内部的变化，进而破坏细胞结构使其死亡。

　　营养学分析显示，红枣富含维生素C，还有高浓度的天然抗氧化剂维生素E，平均每个红枣的热量仅为8千卡，还具有24种氨基酸中的18种，能帮助体内蛋白质形成和修复。中国有句俗话，“日食三颗枣，百岁不显老”。红枣不仅美味可口，而且对健康有益。不过，由于这项实验是直接将癌细胞暴露在红枣提取物中，因此尚不清楚吃红枣是否有助于预防或治疗癌症，并需要深入研究来考察红枣化合物是如何引发癌细胞自杀反应的。▲

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn