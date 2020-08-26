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食多不长肉？自汗盗汗多？ 试试这碗泥鳅汤

2020年08月26日08:52 来源：羊城晚报

出汗是一种正常的生理现象，特别在炎热的夏天，出汗能帮助身体散热降温、减少中暑。但如果稍微活动就大汗淋漓，或者晚上睡觉也出汗，则不利于身体健康了。广州市第一人民医药学部中药师李欣推荐一款泥鳅汤，汗多不适者不妨试试。

推荐食疗方

糯稻根浮小麦泥鳅汤

材料（3-4人份）：

糯稻根30克、浮小麦50克、大枣10颗、生姜5片、泥鳅150克、食盐适量。

做法：

1.先将所有材料洗净，糯稻根洗去泥尘，大枣去核；

2.将糯稻根加入适量清水煮15分钟，捞出留液；

3.将其余材料放入糯稻根水煮液中，再加入宰杀干净的泥鳅煮至汤水呈奶白色，放入适量食盐调味即可。

功效：

补中益气、除热止汗。

中医认为，糯稻根味甘，性平，入肝、肺、肾三经，具有益胃生津、退虚热、止盗汗的功效。《本草再新》中记载其能“补气化痰、滋阴壮胃、除风湿、治阴寒”。浮小麦味甘，性凉，入心经，能益气、除热、止汗，同时又能补脾气厚肠胃。大枣和生姜搭配能补脾胃之气，助阳气提升。泥鳅性平，味甘，入肺、脾经，有益阴、补中益气、通血脉、祛湿邪的功效。《本草纲目》记载泥鳅“暖中益气、醒酒、解消渴”。

李欣认为，本汤品对脾胃虚弱、自汗、盗汗者尤为适合。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）

(责编：许晓华、李轶群)


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