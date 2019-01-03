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红枣护肝脏，老姜治咳喘

2019年01月03日16:24 来源：人民网-健康时报

俗语：干姜有枣，越老越好

释义：姜和枣生长时间越长、成色越老，质量就越好。比喻人的经历越多、年龄越长，经验就越显得宝贵。

养生启示：姜和枣既是人们生活中的常用食品，又都是治病的中药，是最能反映中医学药食同源思想的实例。“越老越好”是对它们质量判定的标准，成熟之后的作用更突出。大枣能“补中益气，滋脾土，润心肺，调营卫，缓阴血，生津液，悦颜色，通九窍，助十二经，和百药”(《本草备要》)。鲜枣中抗坏血酸的含量在水果、蔬菜类中居第一位，每千克鲜枣中含量可高达5000毫克左右。加之它还含有较多的铁和磷质，故临床上常用红枣加红糖煮水辅助治疗各种贫血，红枣还对过敏性紫癜、血小板减少、肝炎等疾病具有辅助治疗作用。老年人多吃红枣还能养颜益寿，俗话说的“一日吃三枣，终生不显老”就是这个道理。

姜有嫩、老之分，嫩姜又称子姜，老姜又称母姜，入药以母姜为效优。姜的主要药理作用是发表、散寒、止呕，可治疗感冒风寒、呕吐、喘咳、胀满、泄泻，及解除一些药物、食物的毒性。生姜含有挥发油和姜辣素，能刺激心血管，引起汗腺分泌增加，从而产生发汗祛寒之效。姜的干燥根茎入药称“干姜”，被中医称为“温中回阳第一要药”，张仲景的《伤寒杂病论》方中，使用干姜的处方达56个。

(责编：许晓华、杨迪)


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