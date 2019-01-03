气血不足容易年老虚弱！药食并用补气养血

编者按：人以气血为本。我们形容一个人身体好，通常认为其“气色好”，反之，气血不足则是不够健康的表现。气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。气血不足也会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，今天与你聊聊气血不足的话题，同您一起将健康进行到底！

什么是气血不足

气血不足就是中医常说的气虚和血虚。石家庄市中医院治未病中心张姝媛介绍，气虚是指由于元气不足引起的一系列病理变化及证候。所谓气，是人体最基本的物质，由肾中的精气、脾胃吸收运化水谷之气和肺吸入的清气共同结合而成。气虚，指身体虚弱、面色苍白、呼吸短促、四肢乏力、头晕、动则汗出、语声低微等。气虚是因虚损进而导致气的推动、温煦、防御、固摄和气化功能的减退，从而导致机体的某些功能活动低下或衰退，抗病能力下降。先天不足、后天失养、年老虚弱、营养不良、久病未愈、大手术后及疲劳过度等都会导致气虚出现。

血虚则指血液亏虚，脏腑、经络、形体失养，以面色淡白或萎黄、唇舌爪甲色淡、头晕眼花、失眠多梦、健忘心悸、手足发麻，妇女月经量少、色淡、后期或经闭，脉细等为常见证候。气血不足会导致脏腑功能的减退，引起早衰。而且气血相互影响，气虚则血少、血少则气虚，久病伤气耗血，而致气血双亏。

身体部位反映气血状况

张姝媛表示，当人体气血亏虚时，身体会亮起“信号灯”，主要通过以下部位表现出来：

眼睛：看眼睛的色泽和清澈度，眼白颜色变浑浊、发黄、有血丝，表明气血不足。

皮肤：皮肤白里透着粉红，有光泽、弹性、无皱纹、无斑，代表气血充足。皮肤粗糙，没光泽，发暗、发黄、发白、发青、发红、长斑，表明身体状况不佳、气血不足。

头发：头发的生长速度跟肝血相关，如果肝血不足，头发长得慢、头发干枯掉发，头发发黄、发白、开叉，表明气血不足，肝血肾气衰落。

牙龈：牙龈与胃肠相关，牙龈萎缩代表气血不足。

指甲：手指上没有半月形或只有大拇指上有半月形，指甲上出现纵纹，说明体内寒气重、气血两亏，出现透支，是肌体衰老的象征。

手指：手指指腹饱满，肉多有弹性，说明气血充足；手指指腹扁平、薄弱或指尖细细的，则代表气血不足。

睡眠：入睡快、睡眠沉，呼吸均匀，一觉睡到自然醒，说明气血足；入睡困难，易惊易醒，夜尿多，呼吸深重或打呼噜，表明气血亏虚。

运动：运动时出现胸闷、气短、疲劳难以恢复的状态，则表明气血不足。

手脚的温度：气血充足的人手脚是温暖的，如果手足冰冷，是气血不足的表现。

气血不足怎么调

对于气血不足的调理，张姝媛表示，最好让专业的中医进行辨证论治，根据具体的证型、症状等用药补气养血或健脾补肾等。除了用药治疗，张姝媛建议大家也可以通过按摩、食疗等方法进行自我调理，帮助改善。

经络疗法：经常做头部、面部、脚部保健按摩疏通经络、活动血脉，并坚持艾灸关元、气海、足三里、三阴交等重要穴位，对调理气血不足、延缓衰老有积极的作用。

运动养生：运动是调养气血必不可少的重要环节，正常的作息及适度户外运动有助于补养气血，平时可练习八段锦、瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓运动。

食疗：气虚者宜吃营养丰富、容易消化的食品。例如牛肉、羊肉、枸杞、鸡肉、猪肉、山药、人参、黄芪、糯米、大豆、白扁豆、大枣、鲫鱼、鲤鱼、鹌鹑、黄鳝、虾、蘑菇等；忌吃破气耗气之物，忌吃生冷性凉、油腻厚味、辛辣食物，忌烟酒。血虚则适宜乌骨鸡、黑芝麻、胡桃肉、龙眼肉、鸡肉、猪血、猪肝、红糖、赤豆等补益食物；忌食或少食海藻、草豆蔻、荷叶、白酒、薄荷、菊花、槟榔、生萝卜、荸荠、大蒜等。【详细】

自测症状辨气血

1.健忘心悸。心主血脉，又主管人的精神活动，心的气血不足则心神失养，所以常表现为心慌气短、健忘。

2.视物昏花。“肝开窍于目”，眼睛干涩昏花、视物功能下降，多与肝的气血不足有关。

3.面色萎黄。脾胃是气血生化之源，脾胃虚弱则气血不足，面色萎黄无光泽，易感到浑身倦怠乏力，少气懒言。

4.皮肤粗糙。气血对人体的肌肤有重要的营养和滋润作用。气血不足则肌肤有失濡养，表现为皮肤干燥、粗糙、发暗、发黄或没有光泽，甚至长斑。

5.头发干枯。“发为血之余”，意思是说头发的生长依赖血的滋养，而“血”的上行又赖于“气”的推动，因此气血不足时头发干枯会没有光泽。

6.手足麻木。肝藏血，可以滋养人体的筋膜，使之活动自如。如果肝的气血不足，则手足麻木、屈伸不利，甚至痉挛。另外，指甲和趾甲也是筋延伸到体表的部分，所以肝的气血不足，还会表现为爪甲脆薄、颜色浅淡、变形脆裂等。

7.失眠多梦。心肝气血不足，则心不能藏神、肝不能藏魂，常常表现为入睡困难，易惊易醒或多梦。

8.月经量少。女子的月经与气血的关系尤为密切，如果气血不足，常会出现月经量减少，甚至月经停闭。

9.头晕耳鸣。大脑的功能需依赖气血的充养，且精血、精气之间可以互生互化。若气血不足，不能上充头目，或致肾精亏虚，可见头晕耳鸣。

10.疲倦无力。“气”为人体脏腑的机能活动提供动力，气的充足可以使人保持活力；“血”为肌肉筋脉提供营养的物质。脾虚则气血生化不足，故疲倦无力。

三类人最易气血不足

儿童。气血不足若未及时纠正，生长发育就会迟缓甚至停滞，一旦错过此阶段将很难补回来。儿童气血不足多表现为脸色发暗、发青或发白，头发稀少、发黄，眼睛不明亮、目光散乱，手脚不温，食欲变差，运动后也不想吃饭，精神不振，不爱说笑等。

女性。气血不足时常常出现双目干涩，肢体肌肉麻木，月经量少，舌体瘦薄，或舌面有裂纹，苔少，脉细而无力等症。妇女气血不足会影响月经、白带、怀孕和生产等一系列生理功能，甚至导致早衰，更年期提前到来。

老年人。气血运行趋于缓慢，代谢能力下降，也容易形成气血不足。人体的正气不能运行周身、气血的濡养功能不够，会首先体现在四肢末梢部位，其次还会造成肩颈腰背等出现麻木、疼痛、活动不利等情况，严重时甚至会导致偏瘫。

药食并用补气血

针对气血不足，中医有经典的补益方剂。其中，气虚多用四君子汤，方剂组成为人参或党参、白术、茯苓、甘草。血虚用四物汤，方剂组成为地黄、当归、白芍、川芎。气血双亏的可以用以上两个方剂组合而成的八珍汤。严重气血不足的还可以在八珍汤基础上再加黄芪和肉桂，就组成了十全大补汤。

如果采取食疗的办法，建议气虚者可以选择黄芪、白扁豆、大枣、山药、百合、莲子、薏米等煮粥；血虚者可以常食当归生姜羊肉汤，做法是以羊肉一斤，当归及生姜各三两煮汤。 坚持艾灸或点按关元（位于脐下四横指处）、气海（位于脐下两横指处）、足三里（位于外膝眼直向下四横指处）、三阴交（位于足内踝尖直向上四横指处）等穴位，对于调补气血不足也有非常积极的作用。

另外一个调养气血必不可少的环节是运动。平时可练习瑜伽、太极拳、八段锦、站桩等舒缓运动，尤其适合脑力劳动者以及不爱运动的人。【详细】

气血不足 五脏受影响最大

危害心脏：气血不足，常会导致心慌、气短、胸闷等症状，如经常出现，说明心脏供血不足，应及早就医，以免延误病情。

危害大脑：气血不足会伤及大脑，头晕或记忆力下降，是大脑出现血液不足的最初表现。

危害肝脏：脂肪肝和高血脂是肝脏长期缺血造成的。要想肝脏不出问题，首先要保证供血充足。

危害肾脏：肾脏是身体的排毒器官，肾脏血液不足，就没有足够的动力排出所有的毒素，可能会出现尿酸偏高等症状。

危害胰腺：气血不足，不能产出充足的胰岛素，糖就不会被正常代谢而留在身体里，导致血糖升高。

危害肠胃：肠胃的正常运转需要充足的血液供应，气血不足，肠胃会缺血，从而削弱肠胃功能，导致肠胃功能变差，引发慢性胃炎等。

乳腺疾病：气血不足常会引起气滞血瘀、肝气郁结，从而导致乳腺疾病，最常见的就是乳腺增生。

月经紊乱：气血不足，女性体内循环就不会顺畅，更易导致气滞血瘀，影响月经，常见症状为月经推迟、月经量偏少，甚至出现月经稀发、闭经的情况。

补气养血穴

1.关元。关元穴是任脉之穴，也是小肠的募穴，是人体元阴和元阳的交汇处，即“男子藏精，女子蓄血”之处。艾灸关元穴，有培肾固本、调气回阳的作用，可提高脾胃生化气血的功能，促进肠道蠕动，增强其对营养物质的吸收，对月经不调、痛经、白带异常等妇科疾病效果显著。

2.气海。气海穴是任脉之穴，是补气要穴。前人有“气海一穴暖全身”的说法，是说气海穴具有温阳益气、化湿理气的作用。经常艾灸或按摩气海穴，能使百体皆温、脏腑皆润，促进肠胃蠕动、气血顺畅，强化肝脏及消化道功能。

3.血海。血海穴属足太阴脾经之穴。此穴是人体脾血的归聚之处，具有祛瘀血和生新血的功能，属女子生血之海，能调血、理血、引血。血海擅调妇科血病，是治疗妇科血证及同血分有关的皮肤病的要穴。

4.三阴交。三阴交属足太阴脾经之穴，是肝、脾、肾三条阴经交汇的穴位，脾统血、肝藏血、肾生血。因此，常对三阴交穴施灸有调和气血、补肾养肝的功用，还可补血、活血、保持血压稳定。

5.隐白穴。隐白穴属足太阴脾经之穴，“太阴根于隐白，名曰阴中之阴”。隐白穴有统血、止血的作用。艾灸此穴可刺激脾经，促进气血源源不断的生化，是女性补血的大穴。

甘味食物最养血

1.红枣。红枣是女性补血、补气的最佳食材，无论是生吃还是熬汤、煮粥都是很好的选择。月经来临之前的一个星期开始，每天吃几颗红枣，或者是炖汤来喝，能够有效帮助女性补血。

2.猪肝。中医认为，不同时间吃猪肝，效果不同。女性在月经之前吃猪肝具有补血作用；月经期间吃猪肝，能够帮助有效下血，令身体中的经血完全排出。

3.当归。当归是常见的中药材，也是一种非常有效的补血药材。女人气血不足，可以用当归炖汤喝。当归、猪脚一起炖汤，也可以搭配一些其他的中草药，如黄芪、红枣等，不仅能够补血，还能够补充身体所需要的胶原蛋白，令肌肤更加的饱满有弹性。

4.红豆。红豆也是一个很好的补血食材，最常见的做法就是煮红豆粥，味道甘甜，符合女性的口味。

5.阿胶。阿胶是最能补血的食材之一，常见做法有阿胶炖乌鸡，喝汤吃肉；阿胶和小米或大米一起煮粥等。【详细】

脾气不好可能是气血不足

人们常说人容易发脾气是肝火旺。不过，事实可能并非如此。广州市第一人民医院南沙医院中医科唐梁医生介绍，很多脾气不好的病人的脉象都很弱，而并非肝阳上亢的弦脉或滑数脉，也无口苦胁胀胁痛的表现。这类病人常有头晕、气短、注意力不易集中，不喜嘈杂等表现，辨证来看是气血不足之象。这种脾气不好，单凭疏肝理气并不能解决。

正如《黄帝内经》所言：阳气者烦劳则张。无论是体力劳动，还是脑力劳动，阳气它也得旺盛。不然的话，劳动就没法进行。但是如果过于烦劳，阳气就会出现“张”的情况，即阳气亢盛，这叫烦劳则张。烦劳就是超过限度的劳了，劳则耗气伤血，不管是精神还是体力的过度劳累都会导致这种状态。这里的阳气亢盛其实是虚性亢奋，这种情况下就不是好事了，此时再被外界事物干扰就会出现脾气不好了。对于原本气血不足的人来说，烦劳更易导致这种状况，所以气血不足的人会出现阳气虚性亢奋的脾气不好，会无缘无故的发脾气。这种人不是个性不好，也不是心情不好，而是身体气血不足。心藏神，血养神。气血不足，神失所养而出现心烦无耐性，表现为脾气不好。所以调养气血是治疗这类脾气不好的关键。

甘麦大枣粥补气血

成分及做法：粳米50g，小米50g，小麦50g，大枣5枚，甘草6g，加水煮粥食用。

功效：小米即粟米，味甘、咸，性凉。能益脾胃，养肾气，除烦热，利小便。可用于气血亏损、体质虚弱、胃纳欠佳者进补。小麦：味甘，性凉；养心安神，除烦。治心神不宁，失眠，妇女脏躁，烦躁不安，精神抑郁，悲伤欲哭。红枣味甘性温、归脾胃经，有补中益气、养血安神、缓和药性的功能。甘草，甘缓，益气和中。该粥可调补气血，缓和情志。还气血虚的病人一个好脾气，一个好心情。【详细】

4招调理好气血

1.中药调理：常用的补血中药有当归、川芎、红花、熟地、桃仁、党参、黄芪、何首乌、枸杞子、山药、阿胶、丹参、玫瑰花等，可以在医师指导下选方煎服。

2.饮食注意：平时应该多吃富含优质蛋白质、微量元素(铁等)、叶酸和维生素B12的营养食物，如红枣、莲子、核桃、山楂、猪肝、鸡蛋、菠菜、胡萝卜、黑木耳、黑芝麻、虾仁、红糖等，多喝木瓜银耳汤。

3.运动养生：平时可练习瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓的运动。另外“久视伤血”，长时间坐在电脑前的人，应该特别注意眼睛的休息和保养，防止过度用眼而耗伤气血。

4.经络疗法：经常做头部、面部、脚部保健按摩可以消散瘀血，可以坚持艾灸关元、气海、足三里、三阴交等穴位。【详细】

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