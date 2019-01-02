气血足不足 皮肤眼睛会向你“倾诉”

中医专家提醒：补气血可通过食疗运动

气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。医生表示，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。因此如果当人体亮起气血亏虚的“信号灯”时，一定要提起注意，及时调整，除了必要的药物调理，也可通过食疗、运动、艾灸、按摩等方法予以调理改善。

什么是气血不足

气血不足就是中医常说的气虚和血虚。石家庄市中医院治未病中心张姝媛介绍，气虚是指由于元气不足引起的一系列病理变化及证候。所谓气，是人体最基本的物质，由肾中的精气、脾胃吸收运化水谷之气和肺吸入的清气共同结合而成。气虚，指身体虚弱、面色苍白、呼吸短促、四肢乏力、头晕、动则汗出、语声低微等。气虚是因虚损进而导致气的推动、温煦、防御、固摄和气化功能的减退，从而导致机体的某些功能活动低下或衰退，抗病能力下降。先天不足、后天失养、年老虚弱、营养不良、久病未愈、大手术后及疲劳过度等都会导致气虚出现。

血虚则指血液亏虚，脏腑、经络、形体失养，以面色淡白或萎黄、唇舌爪甲色淡、头晕眼花、失眠多梦、健忘心悸、手足发麻，妇女月经量少、色淡、后期或经闭，脉细等为常见证候。气血不足会导致脏腑功能的减退，引起早衰。而且气血相互影响，气虚则血少、血少则气虚，久病伤气耗血，而致气血双亏。

身体部位反映气血状况

张姝媛表示，当人体气血亏虚时，身体会亮起“信号灯”，主要通过以下部位表现出来：

眼睛：看眼睛的色泽和清澈度，眼白颜色变浑浊、发黄、有血丝，表明气血不足。

皮肤：皮肤白里透着粉红，有光泽、弹性、无皱纹、无斑，代表气血充足。皮肤粗糙，没光泽，发暗、发黄、发白、发青、发红、长斑，表明身体状况不佳、气血不足。

头发：头发的生长速度跟肝血相关，如果肝血不足，头发长得慢、头发干枯掉发，头发发黄、发白、开叉，表明气血不足，肝血肾气衰落。

牙龈：牙龈与胃肠相关，牙龈萎缩代表气血不足。

指甲：手指上没有半月形或只有大拇指上有半月形，指甲上出现纵纹，说明体内寒气重、气血两亏，出现透支，是肌体衰老的象征。

手指：手指指腹饱满，肉多有弹性，说明气血充足；手指指腹扁平、薄弱或指尖细细的，则代表气血不足。

睡眠：入睡快、睡眠沉，呼吸均匀，一觉睡到自然醒，说明气血足；入睡困难，易惊易醒，夜尿多，呼吸深重或打呼噜，表明气血亏虚。

运动：运动时出现胸闷、气短、疲劳难以恢复的状态，则表明气血不足。

手脚的温度：气血充足的人手脚是温暖的，如果手足冰冷，是气血不足的表现。

气血不足怎么调

对于气血不足的调理，张姝媛表示，最好让专业的中医进行辨证论治，根据具体的证型、症状等用药补气养血或健脾补肾等。除了用药治疗，张姝媛建议大家也可以通过按摩、食疗等方法进行自我调理，帮助改善。

经络疗法：经常做头部、面部、脚部保健按摩疏通经络、活动血脉，并坚持艾灸关元、气海、足三里、三阴交等重要穴位，对调理气血不足、延缓衰老有积极的作用。

运动养生：运动是调养气血必不可少的重要环节，正常的作息及适度户外运动有助于补养气血，平时可练习八段锦、瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓运动。

食疗：气虚者宜吃营养丰富、容易消化的食品。例如牛肉、羊肉、枸杞、鸡肉、猪肉、山药、人参、黄芪、糯米、大豆、白扁豆、大枣、鲫鱼、鲤鱼、鹌鹑、黄鳝、虾、蘑菇等；忌吃破气耗气之物，忌吃生冷性凉、油腻厚味、辛辣食物，忌烟酒。血虚则适宜乌骨鸡、黑芝麻、胡桃肉、龙眼肉、鸡肉、猪血、猪肝、红糖、赤豆等补益食物；忌食或少食海藻、草豆蔻、荷叶、白酒、薄荷、菊花、槟榔、生萝卜、荸荠、大蒜等。（记者 梁蕾）