脾气不好可能是气血不足

人们常说人容易发脾气是肝火旺。不过，事实可能并非如此。广州市第一人民医院南沙医院中医科唐梁医生介绍，很多脾气不好的病人的脉象都很弱，而并非肝阳上亢的弦脉或滑数脉，也无口苦胁胀胁痛的表现。这类病人常有头晕、气短、注意力不易集中，不喜嘈杂等表现，辨证来看是气血不足之象。这种脾气不好，单凭疏肝理气并不能解决。

正如《黄帝内经》所言：阳气者烦劳则张。无论是体力劳动，还是脑力劳动，阳气它也得旺盛。不然的话，劳动就没法进行。但是如果过于烦劳，阳气就会出现“张”的情况，即阳气亢盛，这叫烦劳则张。烦劳就是超过限度的劳了，劳则耗气伤血，不管是精神还是体力的过度劳累都会导致这种状态。这里的阳气亢盛其实是虚性亢奋，这种情况下就不是好事了，此时再被外界事物干扰就会出现脾气不好了。对于原本气血不足的人来说，烦劳更易导致这种状况，所以气血不足的人会出现阳气虚性亢奋的脾气不好，会无缘无故的发脾气。这种人不是个性不好，也不是心情不好，而是身体气血不足。心藏神，血养神。气血不足，神失所养而出现心烦无耐性，表现为脾气不好。所以调养气血是治疗这类脾气不好的关键。

唐梁医生介绍，内经云：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”。这句话道理很简单，就是无欲无求则正气能存，邪不可干。生活在现代的人们很难摆脱各方面的压力，平时要尽量做到劳逸适度，避免烦劳过度。

对于这类病人，我们不能清热泻火，而要补气养血，略加安神定志之品。平时可用党参、黄芪、五爪龙、太子参、当归、大枣等甘温补养气血之品煲汤水。气血充足则心定神安，而脾气自然缓和。古方甘麦大枣汤治疗脏躁一证，即同此理。此外，还可按摩、针刺足三里、百会、四神聪、气海、关元等调补穴位。

■推荐食疗方

甘麦大枣粥

成分及做法：粳米50g，小米50g，小麦50g，大枣5枚，甘草6g，加水煮粥食用。

功效：小米即粟米，味甘、咸，性凉。能益脾胃，养肾气，除烦热，利小便。可用于气血亏损、体质虚弱、胃纳欠佳者进补。小麦：味甘，性凉；养心安神，除烦。治心神不宁，失眠，妇女脏躁，烦躁不安，精神抑郁，悲伤欲哭。红枣味甘性温、归脾胃经，有补中益气、养血安神、缓和药性的功能。甘草，甘缓，益气和中。该粥可调补气血，缓和情志。还气血虚的病人一个好脾气，一个好心情。（记者 严慧芳 通讯员 陈瑶璇）

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