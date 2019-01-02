气血不足6个表现，4招调理好气血

气血不足，即中医所说的气虚和血虚。气、血来源有二：一是先天之精气，即父母的先天之精；二是后天之精气，即脾胃运化的水谷与自然之精。气推动血液运行，血作为气的载体，气血相互滋生，气虚则血少、血少则气虚。从外表来看，以下几个表现可以帮你判断是否气血不足。

看皮肤。气血对皮肤的充养作用在《素问 邪气脏腑病形篇》中有精辟的阐述：“十二经络，三百六十五络，其气血皆上注颜面而走空窍。”也就是说，经络把气血精微物质输送到皮肤，皮肤得养则红润；气血运行正常，濡养皮肤，则感觉灵敏。如气血生成不足或运行障碍，则表现为皮肤黯淡无光或萎黄、肌肤干燥、感觉异常。

看眼睛。主要看眼睛的色泽和清澈度。眼睛清澈明亮、神采奕奕，说明气血充足；眼白的颜色混浊、发黄，表明肝脏气血不足；眼袋很大说明脾虚运化不足；眼睛干涩、眼皮沉重，也代表局部气血不足；两目呆滞，晦暗无光，是气血衰竭的表现。

看头发。《黄帝内经》中这样记载头发的生长过程：人在七八岁时因肾气盛而“发长”，到三十岁左右因肾气实而“发长极”，四十岁左右因气血渐虚而“发始堕”，五十岁以后因肾气衰而“发始白”。这说明头发的生长源于气血的滋养，气血旺盛则头发生长正常，气血不足则不能上达头部而致发白易落。

看手部。气血充足，手总是温暖的，而手心烦热、出汗或手冰冷，则是气血不足。气血不足时，手指指腹会扁平、薄弱或指尖细细。古语云：“爪为筋之华，血之余”，如果指甲灰白无光泽，可能提示身体气血不足或患有某种疾病。

看睡眠。明代医家张景岳在《景岳全书》中说，无邪而不寐者，必营血之不足也。血虚则不能养心，心虚则神不守舍。不少人的失眠是因气血不足所致，常表现为入睡困难，易惊易醒、夜尿多、打呼噜等。而太爱睡觉，也往往是气血虚的表现。

看牙龈。牙齿与肾的关系最为密切，因此，如果一个人牙齿发育不好，通常肾也不好。若成人牙齿稀疏、齿根外露或伴有牙龈淡白出血、齿黄枯落、龈肉萎缩等问题，多为肾气亏乏，肾为先天之本，肾气不足多与气血不足相关联。

气血不足，就要想办法补足。

1.中药调理：常用的补血中药有当归、川芎、红花、熟地、桃仁、党参、黄芪、何首乌、枸杞子、山药、阿胶、丹参、玫瑰花等，可以在医师指导下选方煎服。

2.饮食注意：平时应该多吃富含优质蛋白质、微量元素(铁等)、叶酸和维生素B12的营养食物，如红枣、莲子、核桃、山楂、猪肝、鸡蛋、菠菜、胡萝卜、黑木耳、黑芝麻、虾仁、红糖等，多喝木瓜银耳汤。

3.运动养生：平时可练习瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓的运动。另外“久视伤血”，长时间坐在电脑前的人，应该特别注意眼睛的休息和保养，防止过度用眼而耗伤气血。

4.经络疗法：经常做头部、面部、脚部保健按摩可以消散瘀血，可以坚持艾灸关元、气海、足三里、三阴交等穴位。