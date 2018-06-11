7种食材堪称夏季“良药” 六月上市的水果这样吃

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

7种食材堪称夏季“良药”，家家都用得上

夏季具有“暑”、“湿”的气候特点，由于天气炎热，人们出汗多、消耗大，常会出现睡眠欠佳，倦怠乏力等不适，出现这些症状时，除了去医院诊治，也可借助日常饮食来调节。

苦瓜最泻火

夏为暑热，五脏属心，容易让人心烦气躁、口舌生疮，也就是老百姓常说的上火。

《滇南本草》记载：苦瓜入心脾胃三经，可以泻火、清暑、益气、止渴。

从营养学角度看，苦瓜含有苦瓜甙、苦味素，能增进食欲、健脾开胃，缓解夏日食欲减退。苦味素还具有降糖作用，尤其适合糖尿病患者在夏季食用。

绿豆最解毒

绿豆性凉味甘，能清热消暑、止渴利水，是夏季防暑佳品。

《随息居饮食谱》记载：“绿豆甘凉，煮食清胆养胃，解暑止渴，利小便，已泻痢。”

从营养学角度讲，绿豆皮富含多酚类物质，盖上盖煮沸，尽量避免接触到氧气，溶出的多酚类物质尚未氧化，此时清热解毒作用最强，特别适合烦渴、咽喉肿痛、小便发黄的人饮用。

陈醋最开胃

许多人一到夏天就没食欲，这是因为夏季易出现津液耗伤，暑湿困脾，影响脾胃的运化功能。此时，可适当吃点醋。

醋入肝、胃经，可以开胃，促进唾液和胃液分泌。

炒菜或拌凉菜时点几滴陈醋或米醋，不仅能给改善菜品口感，也有助消化吸收，增进食欲。

大蒜最杀菌

大蒜是夏日餐桌上不可缺少的食物。大蒜富含铁、硒等微量元素及有机硫化物等有益成分，可杀菌抑菌。

特别是生吃杀菌效果最好，其中的蒜氨酸、蒜酶等有效物质会互相接触，形成具有保健作用的大蒜素。

吃饺子加点蒜泥，拌凉菜加点蒜末，炒青菜加点蒜蓉，都是很健康的吃法。

海带最降脂

夏季出汗多，血液黏稠度高，高脂血症患者不妨吃点降脂食物，而海带是不错的选择，其中含有的褐藻酸钠、海带淀粉等有降脂、降压功效。

夏天还是吃夜宵的时节，摄入大量油腻食物也会升高血脂，此时将海带煮熟后切丝，加入陈醋或米醋，与白菜丝一起拌着吃，不仅美味，还能消食解腻。

鸭肉最滋补

夏季消耗较大，清热解暑的同时也应该适当进补。

鸭属水禽，不仅富含人在夏天急需的蛋白质等营养成分，而且鸭肉不温不热，可补虚生津、利尿消肿，适合容易上火的夏季吃。

但由于鸭皮中的脂肪含量较高，食用时最好将鸭皮剔去。

生姜最驱寒

大家都知道“冬吃萝卜夏吃姜”的说法。

夏天很多人贪凉吹空调、吃冷饮，易受风寒；冷热交替可能导致受凉感冒、腰腿酸痛。生姜可解表散寒，温肺止咳。

生姜中的姜辣素能刺激胃液分泌，促进消化，有助增进食欲。早上胃中之气有待升发，此时吃点姜能健脾胃。可以喝生姜大枣汤或晨起含姜片。【详细】

桃养人杏伤人？六月上市的水果这样吃

桃养人——吃多了易上火

北京中医药大学东方医院消化内科副主任医师胡立明解释，之所以说桃养人，是因为桃性温，与杏和李子比较，相对平和，具有补中益气、养阴生津、活血化瘀的功效，尤其适合气血两亏、面黄肌瘦、心悸气短、闭经、跌打损伤等症状的人多食。桃子中富含的果胶，能够起到润肠通便的作用，不仅能够预防便秘，还具有一定的养颜美容功效。桃子对治疗肺病也有一定功效，孙思邈称其为“肺之果，肺病宜食之”。正因为如此，桃子又被称为“寿桃”、“仙桃”，从这点来看，桃子确实能养人。但是桃子吃多了容易上火，内热偏盛、易生疮疖的人更不宜多吃，因上火而便秘的人也不能通过食用桃子来通便，反而会“火上浇油”。

杏伤人——吃多了伤脾胃

胡立明介绍，中医认为杏性温热，有小毒，适合代谢速度慢、贫血、四肢冰凉、虚寒体质的人食用，对受风、肺结核、痰咳、浮肿等病症的患者也有裨益。但是对热性体质的人，食杏容易加重口干舌燥、便秘等症状。且鲜杏酸性较强，容易损伤牙齿，对脾胃也有一定的影响，有肠胃疾病的患者不宜多食，从这个角度讲，杏吃多了确实有些“伤人”。一般人食杏在3~5颗较为适宜，喜爱吃杏的人不妨多食用一些加了糖分的杏脯、杏干等。

李子“会死人”——未成熟的有毒性

这是一种夸张的手法，主要是因为未成熟的李子被食用之后会产生一定的毒性。李子中含有较高的酸性，脾胃虚寒的人应该少食李子，更不能跟其他柠檬、杨梅等酸性水果一起吃。多食李子还易生痰湿，易引起心烦发热、潮热多汗等症状。不过李子具有生津止渴、清肝除热、增进食欲的功效，适当食用三五颗李子并无大碍。

樱桃分国内国外——营养没差别

中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副所长马冠生介绍，市场上的樱桃大致可分为中国樱桃和欧洲甜樱桃。中国樱桃个头较小，多呈浅红色，而欧洲甜樱桃个头较大，颜色暗红，进口大樱桃还有一个洋气的名字——车厘子。

很多人认为大樱桃营养价值更高，其实，大小樱桃在营养上相差可忽略不计，而在价格上却相差数倍。樱桃大小是品种问题，和口感甜度没有关系。另外，大樱桃果肉韧性好，小樱桃更柔软些。有些商家为追逐利益，用国产大樱桃冒充车厘子高价出售。目前许多国外优良樱桃品种已在国内成功移栽培育，消费者应视各自喜好购买，防止被卖家忽悠。购买时注意，颜色深的樱桃一般较甜，颜色浅的大多发酸，挑选圆润有光泽的，看一下果梗，绿色的比较新鲜，不新鲜的颜色发黑。

荔枝有青有红——选红绿相间的靠谱

营养师王潍青：市场上荔枝颜色有青有红，应挑红绿相间的。小型水果摊所售荔枝，极少有青、黄明显的外观颜色，一般多为鲜艳的红色，很多是用经过添加微量硫酸或盐酸水制成 “保鲜水”来浸泡或喷洒荔枝，会让荔枝表皮短时间内呈新鲜亮泽的红色促进销售，但对身体没好处反而有害处。而大型超市保存一般为掺杂冰块或置于冷藏柜中，即使有水，也多为冰块融化后的冰水。冰块的来源，则与水产保存的冰块为同类。其所售荔枝，颜色深红者较少，大多为红绿相间，颜色不规则分布。

因此，荔枝按季节食用，不急于尝鲜，过早食用未成熟的荔枝，其营养与口感均较差。而且买时也要注意看一下保存环境，建议购买冷藏或冰块保存的荔枝，对于无低温保存措施或泡水保存的荔枝要谨慎购买，甚至能闻到刺激性异味，如有保鲜水进入果肉，则可能有发苦发涩的味道存在。

杨梅藏着小虫——盐水泡泡就除虫

科信食品与营养信息交流中心阮光锋：又到了吃杨梅的季节，不少人因为杨梅里有虫子而不愿意吃，其实哪有那么可怕。杨梅里可能会有的小白虫是果蝇的幼虫。处理掉这些虫子也并不麻烦，吃之前，可以用盐水将杨梅浸泡一下。这是因为果蝇很怕盐，用凉开水加盐浸泡一下，它们就会都从杨梅里跑出来，这样基本就不用担心吃杨梅的时候吃到虫子了。

幼虫生来就是吃果肉的，以水果的营养为生，不会携带传染病菌，一般对人体无害。而且，人体胃液的酸度是可以杀死果蝇幼虫的，就算吃进去，这些幼虫会也被当成蛋白质消化掉，不会在人体内生存或繁殖。所以，杨梅中的小虫，即使是吃下去，对人体是基本没有危害的，完全不用惊慌。

枇杷果肉颜色不同——白色可口红色做罐头

食品工程与营养硕士李然：果肉呈白色至淡黄色，皮薄易剥，果肉细腻柔软，汁多味甜;而红果果肉为橙黄或橙红色，胡萝卜素含量高，但果皮厚、肉质糙、味道酸，更适合做罐头。

枇杷属于上市期短的水果，要趁着季节买一些给家人吃。购买时首选白果，挑选成熟度高的，以果皮橙黄，茸毛完整，成熟、无青果的为佳。吃枇杷一定要去皮，果核不可食用，因为不成熟或果皮果核中含有苦杏仁苷，有一定的毒性。成熟的枇杷一次也不建议吃太多，1～2个即可。【详细】

50岁后练太极七大好处

50岁后，运动方式对关节和骨骼健康至关重要。短跑、跳跃等高冲击运动易加剧中老年人关节磨损，太极等低冲击运动非常适合该人群。近日，美国“关爱网”总结了中年后练太极的七大好处。

1.防跌倒。由于骨骼肌肉自然衰老，人在50岁后跌倒风险显著增大，易导致髋骨等部位骨折。而经常练太极能改善身体平衡性，增强腿部肌肉力量，进而防止跌倒。多项研究发现，练习太极1年，摔倒风险可降低43%。

2.助减肥。澳洲研究人员发现，中老年肥胖人士经常练太极，可改善体重指数，减少腹部脂肪，调节血糖。美国科学家发现，练太极1小时可消耗280千卡热量。因此，太极拳又被称为“不流汗的减肥运动”。

3.身体壮。50岁后保持强壮身体有助老人生活自理。据美国哈佛大学研究，练太极强身健体，长期坚持还能获得力量训练的各种益处。值得关注的是，练太极还对关节有好处，有助于远离关节疼痛。

4.血管好。《美国心脏协会杂志》刊登新研究发现，冠心病患者练太极6个月，身体活动能力明显改善，体重更健康，总体生活质量提高。多项研究表明，练太极可降低血压，调节血糖，降低胆固醇。

5.更灵活。英国《体育医学》载文，练太极能有效改善中老年人的身体机能。动作轻柔的太极运动可有效拉伸全身不同肌肉，促进血液循环和身体柔韧性、灵活性，减轻关节及腰背疼痛。

6.减压力。美国梅奥诊所研究数据表明，经常练太极可减少焦虑和抑郁，提升情绪，缓解压力，有效改善中老年人的睡眠质量。

7.无门槛。除了有严重腿伤者，太极基本上人人能练。即使是生活离不开轮椅的老人，也能练习太极。【详细】

凉席没晒，招来荨麻疹

最近，周女士发现儿子四肢、肚子上长了很多红色疹子，瘙痒难忍。便带孩子到医院检查，确诊为丘疹性荨麻疹。查找原因，结果是家里凉席惹的祸。

近期温度升高，不少人将储藏了大半年的凉席直接拿出来使用，孩子皮肤娇嫩，特别容易被螨虫叮咬，引发丘疹性荨麻疹。由于不同人对昆虫叮咬反应不同，就像周女士的儿子属于过敏体质，被虫咬后更容易诱发丘疹性荨麻疹。不过，只要坚持使用抗过敏药，并且不再接触过敏原，一般一个星期就能康复。但严重的会合并感染，如果出现红肿、发烧等症状，要及时就医，进行抗感染治疗。

另外，生活中要加强防护。保持环境卫生，多开窗通风，经常晾晒被褥，不给螨虫生长机会。凉席、被单、床单用之前，最好在阳光下暴晒。一般，螨虫最适宜生存的温度为17℃~30℃，当温度高于55℃、10分钟以上，螨虫就无法生存。【详细】

瘦肉蔬菜加米饭，最管饱

英国利兹大学心理学院的一项新研究发现，食用蔬菜、瘦肉和米饭等低能量密度食物最容易产生饱腹感，每天这样吃，平均摄入的热量比试图限制热量的人还少了约1000千卡。

在为期4天的试验期内，96名平均年龄41岁的超重或肥胖女性参试者，在该校人类食欲研究实验室吃试验餐。她们在前两天和后两天分别摄入低能量密度食物和高能量密度食物，早餐和午餐热量相同，晚上则可根据自己的喜好尽情享用正餐和零食。参试者按时记录饥饿感、饱腹感和进食欲望。分析结果显示，前两天里参试者的饥饿感和进食欲望持续降低，饱腹感较强；而后两天里她们的饥饿感和进食欲望较强，每天平均额外多摄入了1057千卡热量。

研究人员指出，低能量密度食物含有更多水、蛋白质和膳食纤维，比高能量密度食物份量更足，并具有减轻饥饿感的效果。专家建议，打算减重的人群不妨尝试这种饮食方案。【详细】

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