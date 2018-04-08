各种挑水果技巧 看完你也是专家了

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！

柚子，挑水滴状的

柚子是很多人喜欢的水果，其香气浓郁、酸甜可口，应该如何挑？

看外形，水滴状的最好。好的柚子外形应该是上尖下宽，即柚颈较短，果体底部则宽大平整，像一个不倒翁或水滴状的最好。

摸果皮，挑表皮光滑的。好柚子表皮光滑细致，具有光泽。还可以按压果皮，若不容易按下去，则表示果肉较紧实，属于皮薄肉多的好柚子。

掂一掂，重量大的口感好。挑个头差不多大的柚子，放手里掂重量，或者直接用秤称，重量大说明水分多，口感更好。【详细】

3招教你挑对葡萄

一看果梗。新鲜的葡萄果梗为绿色，果梗与果粒之间连接比较牢固，用手轻轻提起时，落籽少。

二看果皮和种子色泽。就同一品种而言，成熟度较高的葡萄应该表现品种应有的色泽，如巨峰、玫瑰香完全成熟时应该是紫黑色，红提为鲜红或紫红色，青提呈黄绿色且有光泽，马奶葡萄则呈黄白色。将葡萄剥开观察，葡萄籽颜色呈褐色的为成熟度较高的葡萄。

三尝风味。葡萄成熟时，应该呈现品种固有的风味。有些品种的葡萄成熟时有浓郁的香味，如巨峰有草莓香味，玫瑰香有玫瑰香味。开始腐坏的葡萄则会散发出酒精的味道，需要特别注意，避免购买。【详细】

3招挑出最甜的橘子

一看：大小和颜色。橘子个头以中等为最佳，太大的皮厚、甜度差，小的又可能生长得不够好，口感较差。多数橘子的外皮颜色是从绿色，慢慢过渡到黄色，最后是橙黄或橙红色，所以颜色越红，通常熟得越好，味道越甜。不过，要注意的是，贡柑在成熟前采摘，果皮是青绿色的，但味道也不酸，但是红色的会更甜。另外，看看橘子蒂上的叶子，叶子越新鲜，也说明橘子越好。

二摸：光滑程度。甜酸适中的橘子大都表皮光滑，且上面的油胞点比较细密。

三捏：测试弹性。皮薄肉厚水分多的橘子都会有很好的弹性，用手捏下去，感觉果肉结实但不硬，一松手，就能立刻弹回原状。【详细】

怎么挑选不霉变的好甘蔗

首先，要挑外观鲜艳的甘蔗，表面光滑有白霜的甘蔗就比较新鲜；其次是用手捏一下，要挑质地坚硬的，如果比较松软，霉变的可能性较高。

其次，尽量现场削皮、斩段，观察是否有霉变的现象，比如“蔗口”有絮状或茸毛状物，剖面有泛红黄色、棕褐色甚至青黑色的斑点斑块的，就千万别买。

最后，不要一次性购买太多甘蔗，即买即食，吃不完的也有可能逐渐霉变。【详细】

苹果听声

苹果——若底部泛出青色，表示尚未成熟。敲敲看，如声音不脆，表示不新鲜。

菠萝看叶片

菠萝——首先看表皮颜色，青黑有光泽、浑圆饱满者最新鲜。若叶片呈深绿色，表示日照良好，甜度和汁液都很多。泛出香味，用手按压有柔软感的菠萝最为可口。

草莓看果蒂

草莓——新鲜的草莓果蒂鲜嫩，呈深绿色。果蒂四周均应呈鲜红色，若果实还残留白色部分，表示尚未成熟。

香蕉看表皮

香蕉——表皮有许多黑色斑点，且色泽深黄的香蕉成熟，这样的才最可口。

如何切面包片不易碎

切面包片很容易弄碎，不仅影响美观，还造成浪费。您可以试试先把刀放在火上烧热后再切面包，这样面包就容易切开，也不易碎了。热刀切面包不论是切厚片还是薄片，都能切得均匀完整。

卷心菜该如何洗

大家在吃卷心菜、西兰花等蔬菜前，应注意清洗浸泡。您可以试试先在水中放上一小撮碱粉、碳酸钠，搅匀后再放入蔬菜，浸泡5至6分钟，再用清水漂洗干净。也可用小苏打代替，但要适当延长浸泡时间到15分钟左右。在做青椒、菜花、豆角、芹菜等时，下锅前最好先用开水烫一下，可去除大部分农药。【详细】

这样洗水果，和农残说再见

一年四季，五颜六色的水果都深受人们的喜爱，但很多人对洗水果这件事顾虑重重，究竟怎样洗、用什么洗才能确保洗掉果皮上的农药残留呢？其实能否洗去农残，并不取决于洗涤剂，而是取决于如何洗。

美国康涅狄格州政府有个部门曾经做过一项研究，比较自来水、洗涤灵，以及当地市场上的4种“果蔬清洗剂”的去农残效果。他们选取了28个批次的生菜、草莓等水果，按照同样的方式进行清洗，分别检测清洗前后几种常见农药的含量变化。结果发现，不管是只用自来水，还是加入洗涤灵或者“果蔬清洗剂”，都能显著降低农药残留。但是，洗涤灵或者果蔬清洗剂，跟清水没有明显区别。

康涅狄格州政府那项研究的结论是：清洗去农残不需要洗涤剂或者果蔬清洗剂，在自来水下边搓洗边冲洗30秒就可以了。

像苹果、梨之类的水中，这样的清洗是最有效的，如果不放心，去皮会更有效。对于蔬菜，如果能够去皮或者这样清洗，也可以很高效地去除农残。对于那些无皮可取、搓洗也很麻烦的蔬菜，焯一下水也会有很好的效果。

至于其他那些看起来很“高大上”的去农残方法，对于有些农残可能会有效果，但不如清洗、去皮、焯水这三种方法普适而高效。【详细】

车厘子怎么洗才干净

有人问，车厘子看上去黑不溜秋的，感觉有点脏，听说还可能吃出虫子，应该怎么清洗干净呢？

一般情况下，表皮没有破损、质地坚硬、新鲜的樱桃不会有虫子，表皮破损、熟透变软的容易吸引果蝇。因此，大家应选购表皮无破损、硬度好、新鲜的樱桃。如果还是担心有虫子，清洗时可先将其冲洗一遍，再在淡盐水中浸泡30分钟，水会给果蝇幼虫造成缺氧环境，盐分又对其产生刺激作用，从而钻出果皮，最后用流水冲洗干净即可。需要提醒的是，清洗时不要去掉果梗，以免造成二次污染。【详细】