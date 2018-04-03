晚期非小细胞肺癌治疗有新武器

近日，《临床肿瘤学杂志》在线发表了一项针对东亚人群的Ⅱ期临床研究结果。该研究证实，具有ROS1基因融合阳性的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）东亚患者，使用克唑替尼有效且反应持久，有效率高达72%，且13%的患者肿瘤完全消失，总体耐受性良好，未观察到新的不良事件发生。这是迄今为止克唑替尼用于ROS1基因融合阳性NSCLC治疗的最大样本Ⅱ期临床研究。

ROS1融合是继EGFR基因突变、ALK基因融合之后，又一明确的非小细胞肺癌驱动基因，其阳性率约为2%。2011年，美国食品药品监督管理局批准克唑替尼用于ALK阳性转移性NSCLC患者治疗，2016年又批准其用于ROS1基因融合阳性转移性NSCLC患者治疗。此次研究为ROS1基因融合阳性NSCLC患者的靶向治疗补充了有力的数据。基于该研究，我国于2017年批准了克唑替尼ROS1基因融合阳性适应证。

该研究的主要完成者、广东省人民医院吴一龙教授表示，上述研究在中国胸部肿瘤协作组的主导下，由来自日本、韩国、中国的37家医院历时3年完成，从1000多名患者中严格筛选出127名ROS1基因融合阳性且ALK阴性的局部晚期或转移性NSCLC患者，患者前期接受不超过3线治疗。研究结果显示，超过50%的患者维持疾病不恶化时间长达16个月，目前有超过1/3的患者仍在接受治疗。

研究主要参与者、上海交通大学附属胸科医院肿瘤科主任陆舜教授介绍，此前肺癌基因诊断领域基本被国外产品垄断，使用国产诊断试剂作为伴随诊断是该研究的一大特点，日本、韩国在批准克唑替尼用于ROS1基因融合阳性NSCLC患者治疗时，同时将我国生产的诊断试剂盒作为伴随诊断批准上市，这为我国诊断试剂的研发和走向国际树立了标杆。陆舜表示，相关国产药品的研发正在稳步推进，该领域有望实现药物和诊断试剂全部国产化，我国在全球肺癌研究领域将有更多话语权。