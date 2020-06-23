提升检测诊断普及率 肺癌诊疗一体化诊断产品代理业务正式启动

近日，由中国抗癌协会肺癌专业委员会、福建省海峡肿瘤防治科技交流协会主办，福建医科大学附属协和医院承办，福建省抗癌协会协办的“2020全国肺癌大会”于线上召开。

会上，由阿斯利康中国与厦门艾德生物、上海睿昂基因共同合作的肺癌诊疗一体化诊断产品代理业务正式启动。该业务可通过借助资源优势、普及肺癌检测诊断，提升检测诊断的普及率和精准度，促进肺癌个体化诊疗发展。

据了解，阿斯利康中国与厦门艾德生物、上海睿昂基因此次展开长期合作的目标是，在短期内快速提升医生送检观念，打通送检路径方式，提高基因精准检测速度；在中长期，支持权威协会对肺癌诊疗一体化中心、区域诊疗中心、院内平台的建设，达成地级市院内基因检测平台全覆盖，使基层患者就近接受精准诊疗带来的获益，提升基层基因检测普及率以及肺癌诊疗水平。此外，从长远看，通过支持权威协会在疗效评估、疾病复发监测方面做更多探索，为肺癌的个体化诊疗提供有临床价值的科学依据。随着合作目标的落地实施，将从速度、广度和精准度三个维度全方位提升我国基因检测水平，为肺癌患者带来更多生存获益和生活质量的提升。

阿斯利康中国肿瘤业务部总经理殷敏表示：“为提高肿瘤患者生存率，阿斯利康中国作为一家深耕肺癌领域多年的创新制药企业，携手合作伙伴，代理检测业务，将助力优质医疗资源‘下沉基层’， 提升中国总体的基因检测能力和水平，完善肺癌诊疗生态圈，帮助更多肺癌患者从“精准医疗”中获益。“

艾德生物董事长郑立谋说：“我们非常高兴此次能够与阿斯利康中国联手，在肺癌伴随诊断领域开展代理合作。我们也非常希望能够长期与阿斯利康中国保持紧密的合作关系，开创肺癌精准诊断的新局面，造福更广大的肺癌患者。”

睿昂基因常务副总裁熊钧表示：“此次与阿斯利康中国的合作，不仅惠及了广大肺癌患者，更是开启了全新的肺癌诊疗一体化模式。希望在接下来的共同努力下，能够让双方的业务更上一层楼，同时让更多患者获益于精准诊疗。”