专家谈乳腺癌科学护理：医务人员及时指导 提高患者依从性

8月23日，由人民网人民健康、中国健康促进基金会、国家癌症中心共同主办的“关爱女性健康 我们在行动”2020晚期乳腺癌化疗新策略论坛在北京、广州、上海以三地联动方式举行。会上，就如何治疗、管理晚期乳腺癌，与会专家积极建言献策。

乳腺癌全程管理 提高患者生存质量

乳腺癌作为女性健康的一大杀手，相比于其他肿瘤，乳腺癌患者生存周期相对较长，其治疗也被称为是“慢病化管理”。

“对早期乳腺癌患者开展‘慢病化’管理的治疗模式，在医院已很普遍。”中山大学附属肿瘤医院护士长石思梅表示，个案管理师的工作职责是对患者实行全程、全方位的管理，包括诊疗、手术以及后续的症状管理。个案管理师的介入不仅提高了患者的就诊体验，还缩短了患者的手术期，降低了相关并发症。

中国医学科学院肿瘤医院护士长梅志红称，患者一旦确诊为乳腺癌，个案管理师便开始收案。“目前国内管案时间普遍为两年，两年的陪跑中，乳腺癌患者基本结束了靶向治疗。”梅志红说。

由于个案管理师人力资源紧缺，其管理患者的时间也相对有限。在晚期乳腺癌患者的治疗管理中，个案管理师就显得有些鞭长莫及。

“个案管理师的人力是有限的。”石思梅表示，晚期乳腺癌患者并发症多，生活质量低，晚期乳腺癌的治疗更需要个案管理师的介入，我们呼吁将晚期乳腺癌化疗患者也纳入个案管理师管理范围中。

晚期乳腺癌化疗 七分护理注重细节

对于晚期乳腺癌患者而言，化疗是治疗方案的一部分。梅志红称，对患者而言，化疗既是良药，也是毒药。在治疗患者的同时也对正常的身体器官产生一定程度的损害。

如何尽可能降低正常器官的损害程度，梅志红表示，用药前要对患者进行全方位评估，包括身体状态、心理状态。用药后，要对患者的不良反应进行管理，告诉患者和家属出现不良反应的时间，为患者制定个性化管理方案，并关注患者的心理健康。

“三分治疗，七分护理。护理人员需要根据患者的病情将护理方案具体到每个细节，做到科学管理。”梅志红表示，医院护理人员除了对在院患者开展护理以外，也要对出院患者做好跟踪管理。晚期乳腺癌患者既需要家庭护理，也需要医院护理人员的指导。

梅志红建议，医院对回家的患者实施电话追踪，病人出院24小时和72小时后进行电话随访，了解患者化疗结束后的症状，并进行相应指导。

另外，梅志红强调，患者在家护理时要做到三点：一是记录自己的身体变化，并及时反馈给医院；二是管理自己的营养，适当的时候增加营养；三是管理好自己的嗜好，戒掉不良习惯。

石思梅也补充称，医务人员的及时指导和患者良好的依从性有利于康复治疗。如何增强患者的依从性？石思梅表示，只要医院护理人员的建议让患者体验出真实的效果，那么不仅能得到患者的尊敬，而且患者的依从性也会增高。