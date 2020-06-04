国产创新药引领难治肺癌亚型突破治疗困境

近日，和黄中国医药科技有限公司宣布，中国国家药品监督管理局已受理沃利替尼(savolitinib)用于治疗间充质上皮转化因子外显子14跳变的非小细胞肺癌的新药上市申请。

晚期非小细胞肺癌是全世界范围内主要的癌症死亡原因之一，而近些年在靶向治疗和免疫治疗的发展下，晚期非小细胞肺癌患者生存期越来越长，已有逐渐向慢性病转变的趋势。

据公司介绍，在非小细胞肺癌中有一类疾病亚型，叫做合并MET14外显子跳跃基因突变的非小细胞肺癌，该亚型往往能检测出MET14外显子跳跃基因突变，虽然只占所有非小细胞患者的1-3%左右，但预后极差，无论使用化疗或者免疫治疗，其中位无疾病进展时间也只有1-2个月左右，中位总生存时间只有半年，可以称之为非小细胞肺癌中的癌王。

肺癌专家、上海交通大学附属胸科医院陆舜教授指出，合并MET14外显子基因跳跃突变的非小细胞肺癌在老年患者中更多见，其中合并MET14外显子基因跳跃突变的肺肉瘤样癌（英文简称为PSC）更是具有高度侵袭性，容易复发和转移的特点，预后极差，大多数患者确诊时已经出现转移。且由于肺肉瘤样癌同时具有癌、肉瘤的特征，所以实际临床治疗难度大，患者总体生存不长，对于该类患者，能够有手术机会的还是应该争取手术，对于发生转移的患者应该尽快接受药物治疗。

陆舜说，由于化疗和免疫治疗对该类患者治疗效果不理想，目前在国内没有靶向药物获批的情况下符合条件的患者只能加入临床研究，或者去国外购买同类产品。因此这类患者未被满足的临床需求亟待解决，国产创新药的研发成功无疑给这部分患者带来了希望。