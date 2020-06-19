吴一龙：关注肺癌药物和治疗措施的可及性 保障患者生存质量

肿瘤是严重威胁人民生命健康的疾病之一，其中肺癌的发病和死亡人数已经是连续十年位居恶性肿瘤之首。6月11日，广东省人民医院终身主任、中国胸部肿瘤研究协作组主席吴一龙在做客人民好医生访谈时表示，肺癌预防要从肺癌的发病原因入手，做好早期筛查和治疗，要进一步关注药物和治疗措施的可及性，保障患者生存质量，让患者得到更好的治疗。

吴一龙表示，研究显示，放射性物质、烟草以及遗传因素是导致肺癌的主要原因。肺癌的预防要从致癌原因做起，日常生活中要尽量少接触放射性物质，选择健康安全的装修材料，尽量远离烟草。对于有吸烟史和肺癌家族史的肺癌高发人群，建议早期筛查，每年一次进行早期低剂量螺旋CT筛查。通过早期筛查发现的肺癌绝大部分处于早期阶段，基本可以通过简单的手术进行治疗。

在肺癌的诊疗技术改革方面，吴一龙表示，近二十年来肺癌的诊疗技术发展很快，早期的手术治疗和放射性治疗，存在着创伤大、副作用高的问题。近年来，随着科学技术的发展和诊疗技术的进一步提高，在肺癌的治疗中，以培美曲塞为代表的相对高效和低毒的药物运用到化疗中，降低了患者在化疗过程中产生的不良反应和副作用，培美曲塞联合铂类也成为了肺癌的标准治疗方案。与此同时，微创手术在肺癌治疗中的应用降低了传统手术对患者的身体产生的创伤，更有利于患者手术后的恢复。放射治疗也在精准靶区和精准保护正常组织方便取得实质性的进展。靶向治疗和免疫治疗的出现，是近年来内科治疗手段的里程碑，通过靶点药物对突变的基因进行治疗，从而达到对肺癌控制和治疗的效果，提高了肺癌患者五年生存率。靶向治疗也引发了精准医疗概念，在未来希望能够研发出更多的靶向药物，克服耐药性，提高肺癌患者的生存率，把肺癌作为慢性病将不再是梦想。

近年来国家出台了系列医疗改革政策，降低患者经济负担。“在肿瘤治疗时，大家别以为我们医生只关注副作用、疗效，其实医生很关心另外一个词——药物和治疗措施和可及性。目前很多靶点药物已经进入医保，患者每个月只需要划出一小部分钱就可以得到有效的药物治疗。”吴一龙表示，国家通过系列政策的落实，保障了药物的可及性，医生在关注药物有效性的同时，关注安全性和副作用，进行规范化治疗，将患者的生存质量纳入用药选择时的考虑范围，保障患者的生存质量，让患者受到更好的治疗。

在未来肺癌治疗的发展方向方面，吴一龙认为，微创手术的发展并没有达到极限，在未来治疗过程中可以将微创再微创，降低放射治疗的副作用，发展出损伤更小、安全系数更大的治疗方法，进一步推行精准医疗的概念，继续发展精准靶点和精准药物，解决免疫治疗中存在的耐药性的问题，促进多学科综合治疗。