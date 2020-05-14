关注大癌种下的“罕见患者” 中国肺癌罕见突变协作组正式成立

5月13日，中国肺癌罕见突变协作组启动会于线上召开，并正式成立。

据了解，中国肺癌罕见突变协作组（Rare Occurring Mutation Alliance，简称ROMA）在中国抗癌协会、中国临床肿瘤协会（CSCO）指导下，携手临床医生、病理专家，联合诊断检测公司、药企共同发起，聚焦肺癌罕见突变诊疗现状，旨在通过创新的合作模式打造完整的生态闭环，提供罕见靶点学术交流平台、促进检测规范，加强科研合作，并通过患教、检测援助、用药援助等一系列关爱项目，惠及万千罕见突变患者。

中国肺癌罕见突变协作组联合发起人，中山大学肿瘤防治中心内科主任张力表示，肺癌治疗日新月异，近年精准医学发展迅猛，二代测序技术在临床得到广泛应用，越来越多的患者被检测出罕见基因突变，却没有足够的治疗手段和治疗信息。也正是基于这个现状，中国肺癌罕见突变协作组成立。协作组希望与广大同道一起，分享罕见突变最新的治疗进展及案例信息，探讨如何给罕见突变患者带来更好的治疗。

会上专家表示，罕见突变这个领域需要更多人的关注，需要更多资源的整合与投入。中国肺癌罕见突变协作组的成立，有利于整合业内罕见突变诊疗资源。

专家指出，调动检测公司、药企、社会团体及医生专家等各方面积极性，集中产学研优势，提高罕见突变治疗水平，促进更多新药的研发。同时有助于吸引社会对罕见突变患者群体的关注，优化诊断、治疗的完整生态链闭环，吸引更多的研发投入，建立完善罕见突变协作诊治网络，促进罕见突变患者规范检测与科学治疗，切实维护罕见突变患者的健康权益。