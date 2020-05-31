周彩存: 见证肺癌靶向治疗崛起的时代

什么叫做肺癌靶向治疗？肺癌到底离我们有多远？如何找到治疗靶点？能不能让肺癌变成慢性病？接下来的内容将带你认识一些国内的肺癌医生，让他们用故事讲述“执靶”的艺术。

肺癌医生周彩存

20年前，肺癌治疗的真实处境

每一个让医生无能为力的病人，都是给医生们留下的功课。周彩存讲述道：“20年前，在我还是一个小医生的时候，那时候肺癌的治疗手段还只有放化疗，晚期肺癌患者的生存时间也只有1年左右。有一个40岁左右的病人来找我看病，他是一个工程师，不幸发现得了肺癌，而且并发肥大性骨关节病，疼痛剧烈。这个患者从上海看完了病，没有寻求到满意的治疗方案，又辗转到北京继续看病，最后又回到上海。在当时的医疗条件下，唯一且也是标准的治疗方案就是化疗。”周彩存说，这是20年前肺癌治疗的真实处境，医生与患者在茫茫人海中因为这一个疾病而相遇，因为责任与义务，但更多的是人性的平等和信任。

10年间，肺癌治疗发生巨变

10年前，肺癌治疗在悄悄发生着巨变，回头去看，完全无法想象今天的肺癌治疗所带来的改变。

周彩存说，那时候，我遇到一个病人，但是已经走到了肺癌的晚期，躺在床上已经无法走路了。但是患者求生欲很强烈，哪怕只有一线希望，他一定要做最后的努力，要用上最好的治疗。那个时候靶向药国内还没有，我们嘱托香港的一个专家给他买了药，第一时间过海关送回上海，晚上就把药用上了。“奇迹”发生了，患者很快可以下床走路了。看着患者在我面前演绎“起死回生”，我脑海中回荡起福克斯描述靶向药的”Amazing Pills”这个词。

“从那以后，我们听到越来越多关于靶向药物的故事，它也给我们医生以勇气和信心。只要患者有靶点、有靶向药物，哪怕拉着呼吸机、插着管，只要能把药物灌倒胃里，就能把这个病人从死亡的悬崖边拉回来。这是以前肺癌医生想都不敢想的，但是我们今天做到了。我想，这就是靶向时代。”周彩存说。

他说，人类与癌症的战役还在继续，“执靶猎人”在基因中找到了关键的靶点，扭转了战局。如今，每年都有数百项靶向治疗新研究成果被公布，越来越多新药被应用到临床，从肺癌到肠癌再到更多更罕见的瘤种。这是见证肿瘤肆虐的时代，也是靶向崛起的时代。