冬季养生：藏肾护阳平安过冬 养肾从这6点下手

编者按：《黄帝内经》载：“肾脏为封藏之本，精之处也。”既藏先天之精，亦藏后天之精，具有藏精和主管生长发育与生殖的功能，与自然界冬季相应。冬季自然界阳气内藏，天寒地冻，万物闭藏，最利于人体阳气与肾精的闭藏。那么，冬季如何养肾护肾呢？听听专家们都怎么说。

【养生篇】

冬季养生：藏肾护阳平安过冬

“冬者，天地闭藏，水冰地圻。”冬季万物闭藏，自然界阴盛阳衰，草木凋零，冰冻虫伏，潜藏阳气，以待来春。这个时节，国家级名老中医、湖南中医药大学第一附属医院中医内科主任医师黄政德建议，做好以下几点，可以冬养身心。

早睡晚起，藏肾固阳

冬天，肾脏像水一样开始潜藏、凝滞，人体阳气内收，精气固藏，所以毛发黑润、牙齿坚固，腰背挺直，反应敏捷，耳聪目明。若封藏不固，精气就会流失，出现发枯齿摇、耳目失聪、喘息咳嗽、腰膝酸软、二便失常等不良现象。

顺从自然界的规律，人才能不干扰自身潜伏的阳气。冬季，天黑得早、亮得晚，就应该提早入睡、等到日光较为充足时再起床。青年人可以从深秋开始，坚持用冷水洗脸，增强身体的抗寒能力。老年人要避免在大寒、大风、雾露中锻炼，避免受寒，谨防心血管疾病发生。

冬季进补，因人而异

冬至后，阴气开始消退，阳气开始回升，在闭藏中含有活泼的生机。趁此时进补，药力易于积蓄并发挥效能，是调养虚弱病症的最好时机。

冬季进补的方法有两大类：一类是食补，一类是药补。阳气虚弱、气血不足的老人及身体虚弱的病人，推荐用食物补益，如羊肉性温热，可温补强壮；鸡肉偏甘温，可温中益气、补精填髓；牛骨髓、蛤蟆油（别称雪蛤膏）等，则有壮阳的作用。

此外，勤锻炼、多练功，可以帮助养阳气、固肾气。 【详细】

养肾，要从这6点下手

既然肾和我们的大脑关系密切，那要想记忆力好、思维敏捷，养好肾很关键。首都医科大学附属北京中医医院肾病科主任赵文景建议，日常生活中养肾，不妨从以下方面入手。

1、食疗有侧重

食疗补肾应根据阴虚、阳虚的不同情况选择食物。

肾阴虚的人应以“清补”为主，如瘦猪肉、鸭肉、黑豆、绿豆、冬瓜、桑葚、山药、海蜇等。

尽量少吃辛辣的、性偏温热的食物。

肾阳虚的人则吃些羊肉、鹿肉、韭菜等温肾壮阳的食物。

2、生活方式要健康

控制体重，作息规律，不熬夜，戒烟忌酒，适量饮水等要素必不可少。

与此同时，中医认为：“动则生阳”，养肾过程中，适量的运动尤其不可或缺。散步、慢跑、打太极拳、做健身操都是不错的选择。

因为，肢体的功能活动由肝肾支配，适当进行肢体运动，有助于激活肝肾的阳气，养筋健骨，通脉活络，增强抵抗力，达到强身健肾的目的。

3、药膳方

百合莲子羹：鲜百合30克、莲子30克、枸杞子15克，冰糖少许，文火慢炖至熟烂，有补肾养阴，养心安神的作用。

六子补肾汤：韭菜子、菟丝子、五味子、女贞子、覆盆子、枸杞子各15克，加入清水，一起入锅煎煮后取汁温服，每日一剂，具有补肾固摄的功效。

桑葚茶：桑葚15克、乌梅9克、冰糖少量，清水煎煮，取汤饮用，可养阴、生津、止渴。

4、护肾常用药

目前，强肾健体的中药分为滋补肾阴和温补肾阳两类，其中常用的滋补肾阴药有熟地、山药、石斛、枸杞子、龟甲等；温补肾阳的有淫羊藿、肉苁蓉、补骨脂、核桃仁等。

此外，在临床上，中成药也有很多，其中常用于滋补肾阴的有六味地黄丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸、左归丸、大补阴丸；温补肾阳的有桂附地黄丸、金匮肾气丸、济生肾气丸、右归丸等。

5、穴位按摩

中医认为，腰为肾之府。腰部有很多穴位，如命门穴、肾俞穴、腰阳关穴、腰眼穴等。

平时可经常按揉或叩击腰骶部，摩擦腰部两侧，活动腰臀部，每天早晚各一次，能温肾阳、利腰脊、通经络。平时散步时，用双手背按揉肾区，可缓解腰酸症状。

6、节欲

需要提醒的是，保养肾精要注意节欲。不要过早地进行性生活，婚前频繁手淫、婚后放纵性欲，都会损耗肾精。 【详细】

【警示篇】

“补肾”不等于保肾

很多人觉得中药没有毒副作用，其实不然，中药的毒副作用小，一个是因为它毕竟不是纯化过的，就算有，也很微量，另一个原因则是，中药要在中医理论指导下使用，这样使用的话，确实可以通过配伍，炮制将毒性降到最低，甚至可以以毒攻毒。

1、有“肾病”的人都会“肾虚”吗？

“肾病”的人未必都“肾虚”，有“肾病”的人，肾脏功能下降甚至衰竭时，可以引起中医的很多不同证型，可以有“肾虚”这种纯粹虚损为主的，也可以有虚实夹杂的，甚至就是实性的。

2、“补肾”的中药能保肾吗？

中医“补肾”，补的不是西医说的肾脏，因此，“补肾”不等于保肾，只有这个“肾病”病人，通过中医辨证，确认属于中医的“肾虚”的时候，这个时候用补肾药，对他才有保肾的效果。从这儿也说到另一个概念，“肾虚”不等于性功能下降，性功能低下的原因很多，“肾虚”只是其中之一，还有因为痰湿、肝郁导致性功能下降的，特别是肥胖的，心思重的人，这两种情况如果用了补肾药，适得其反，补药越好，越贵，可能效果越差。 【详细】

盲目补肾可能火上浇油

“医生，我老是尿频尿急，您帮我开点壮阳药！”

“医生，我最近力不从心，您帮我补补肾！”

“医生，您帮我老公搭搭脉，我觉得他有点肾虚。”

……

这是男科门诊最常听到的见面语。似乎男人一有问题就怀疑是肾虚，不管三七二十一就上补肾壮阳药。古代医家发现“男病多虚”、“肾无实证”的特点，但这是基于当时的自然和社会及医疗情况。时过境迁，人类社会发生了巨大改变，从病因病机到个人体质都发生了很大变化。

男科最常见的四类疾病，包括男性不育症、性功能障碍、慢性前列腺炎、良性前列腺增生，每一个都有不同的病理机制，肾阳虚仅是众多病机之一，所以治疗上必须辨证论治，绝非一味地补肾壮阳可以解决。 【详细】

肾不好，五脏六腑都生病

心肝脾肺肾，虽然肾排在五脏最后，但它的作用却是最重要的。北京协和医院肾内科毕增祺教授打了个比方：如果把肾比喻成一个“锅炉”，那么身体燃烧后产生的“煤渣”（代谢物）都必须经锅炉排出。一旦“锅炉”出现问题，废物排不出去，不仅会损毁“锅炉”，整个系统也会崩溃。

陈香美院士说，肾病早期多为疲劳、乏力，眼睑浮肿、颜面苍白，尿中大量泡沫、排尿疼痛或困难。接下来会产生食欲减退、恶心呕吐、腰痛、夜尿增多、全身水肿、血压升高、呼气带尿味、骨痛、皮肤瘙痒、肌肉震颤、手脚麻木、反应迟钝等。如果严重了，上述各种症状继续加重，同时会导致心、肝、肺等多脏器功能衰竭。 【详细】

【防治篇】

尿频尿急夜尿过多，脾肾需要一起补

河南省中医院治未病科副主任医师吕沛宛说：“尿频、夜尿多跟脾肾虚弱有关。”脾脏受损，则脾主肌肉的功能下降，膀胱附近的盆底肌肉就会松弛;肾脏受损，则肾气不固，膀胱的功能就会弱化。脾肾的功能都弱了，尿频就“不请自来”了。要避免伤害脾，人们平常就不要有太多心事，不要总吃肥甘厚味的食品;要避免伤害肾脏，就不要熬夜加班、纵欲过度。如果偶尔夜尿多，可以试一试艾灸关元穴。

需要注意的是，有阴虚、湿热症状(如五心烦热、眼干涩不适、怕热、喜冷饮等)的人、孕妇等特殊人群不适合艾灸。 【详细】

肾不好？一个动作帮你改善

传统中医认为，“五脏六腑，十二经脉有络于耳”，耳朵跟手脚一样布满了密集的反射区，联系着全身每一个器官，因此，平时如能坚持搓耳、捏耳，可强健身体。

常搓耳廓可养颜。双手掌轻握双耳廓，先从前向后搓49次，再从后向前搓49次，使耳廓皮肤略有潮红，局部稍有烘热感为度，每日早、晚各1次，搓后顿有神志清爽、容光焕发的效果。

提拉耳垂治头痛。双手食指放耳屏内侧后，用食指、拇指提拉耳屏、耳垂，自内向外提拉，手法由轻到重，牵拉的力量以不感疼痛为限，每次3—5分钟。此法可并治头痛、头昏、神经衰弱、耳鸣等疾病。

提拉耳尖可退热。用双手拇、食指夹捏耳廊尖端，向上提揪、揉、捏、摩擦15—20次，使局部发热发红。此法有镇静、止痛、清脑明目、退热、抗过敏、养肾等功效。

搓弹双耳可强肾。 两手分别轻捏双耳的耳垂，再搓摩至发红发热。然后揪住耳垂往下拉，再放手让耳垂弹回。每天两三次，每次20下。此法可促进耳朵的血液循环，健肾壮腰。 【详细】