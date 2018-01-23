肾不好，五脏六腑都生病

心肝脾肺肾，虽然肾排在五脏最后，但它的作用却是最重要的。北京协和医院肾内科毕增祺教授给记者打了个比方：如果把肾比喻成一个“锅炉”，那么身体燃烧后产生的“煤渣”（代谢物）都必须经锅炉排出。一旦“锅炉”出现问题，废物排不出去，不仅会损毁“锅炉”，整个系统也会崩溃。

陈香美院士告诉记者，肾有三大功能，一是生成尿液，维持水的平衡。“人体每个肾脏约有130万个肾小球，每天能过滤和清洁200升血液，相当于10桶饮用水，形成尿液1.8升左右。当人体内水分过多或过少时，由肾脏对尿量进行调节，保持体内水分平衡。”二是排出人体的代谢物和有毒物质。“人体新陈代谢会产生代谢废物，如尿素、尿酸，肌酐等，肾脏通过把这些废物从尿液排出体外，从而维持正常的生理活动。”三是内分泌功能。如分泌红细胞生成素（EPO）促进骨髓造血；生成活性维生素D调节钙磷代谢，维持骨骼的正常结构和功能；分泌血管活性物质调节血压等。

正是因为肾有这三大功能，所以肾一出现问题，身体其他部位也会出现问题。陈香美院士说，肾病早期多为疲劳、乏力，眼睑浮肿、颜面苍白，尿中大量泡沫、排尿疼痛或困难。接下来会产生食欲减退、恶心呕吐、腰痛、夜尿增多、全身水肿、血压升高、呼气带尿味、骨痛、皮肤瘙痒、肌肉震颤、手脚麻木、反应迟钝等。如果严重了，上述各种症状继续加重，同时会导致心、肝、肺等多脏器功能衰竭。（生命时报记者 唐珍）