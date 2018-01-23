肾不好？一个动作帮你改善

传统中医认为，“五脏六腑，十二经脉有络于耳”，耳朵跟手脚一样布满了密集的反射区，联系着全身每一个器官，因此，平时如能坚持搓耳、捏耳，可强健身体。

常搓耳廓可养颜。双手掌轻握双耳廓，先从前向后搓49次，再从后向前搓49次，使耳廓皮肤略有潮红，局部稍有烘热感为度，每日早、晚各1次，搓后顿有神志清爽、容光焕发的效果。

提拉耳垂治头痛。双手食指放耳屏内侧后，用食指、拇指提拉耳屏、耳垂，自内向外提拉，手法由轻到重，牵拉的力量以不感疼痛为限，每次3—5分钟。此法可并治头痛、头昏、神经衰弱、耳鸣等疾病。

提拉耳尖可退热。用双手拇、食指夹捏耳廊尖端，向上提揪、揉、捏、摩擦15—20次，使局部发热发红。此法有镇静、止痛、清脑明目、退热、抗过敏、养肾等功效。

搓弹双耳可强肾。 两手分别轻捏双耳的耳垂，再搓摩至发红发热。然后揪住耳垂往下拉，再放手让耳垂弹回。每天两三次，每次20下。此法可促进耳朵的血液循环，健肾壮腰。▲